Quién es Ali Zaki Hage Jalil, el supuesto agente de Hezbolá extraditado por Venezuela y acusado del peor atentado terrorista en la historia de Panamá

Por: Juan Francisco Alonso

Artículo BBC News Mundo

El acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos tras la inédita operación militar que Washington lanzó el pasado 3 de enero contra el país suramericano —una acción que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores— ya no se limita a los sectores petrolero y minero, sino que comienza a extenderse también al ámbito policial y judicial.

Prueba de ello es la extradición a Panamá de Ali Zaki Hage Jalil, a quien las autoridades panameñas y estadounidenses acusan de haber colaborado en la voladura de un avión comercial en 1994, un hecho en el que murieron 21 personas —entre ellas doce miembros de la comunidad judía local y tres ciudadanos estadounidenses— y que es considerado el peor atentado terrorista en la historia del país centroamericano.

EE.UU. e Israel sostienen que Hage Jalil es miembro del grupo militante chiita Hezbolá, con sede en Líbano y al que EE.UU., la Unión Europea (UE) e Israel califican como terrorista.

La entrega de Hage Jalil se produjo este lunes, bajo un fuerte operativo de seguridad, según informó la Organización de Policía Criminal Internacional (Interpol) y confirmó la embajada de EE.UU. en Panamá.

“Esta extradición envía un mensaje definitivo: la administración (de Donald) Trump tiene una memoria larga y un alcance aún más largo”, declaró el embajador Kevin Marino Cabrera en un comunicado de prensa.

Entre tres países y con dos pasaportes

El extraditado fue capturado en Venezuela, específicamente en la turística isla de Margarita, en el oriente del país, el 5 de noviembre de 2025.

La detención se produjo sin incidentes, de acuerdo con los reportes judiciales a los que BBC Mundo tuvo acceso.

“(Hage Jalil) portaba camisa color azul, short tipo bermuda color negro, cholas (sandalias) color negro”, se lee en el reporte redactado por los agentes que aprehendieron a Hage Jalil y cuyo extracto figura en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que en marzo pasado autorizó su entrega a Panamá.

Aunque el sujeto tiene nacionalidad venezolana, la misma fue obtenida en 2005. Hage Jalil nació en realidad en Maicao (Colombia) el 25 de octubre de 1968, según la información aportada por la policía panameña a la justicia venezolana.

A mediados de la década de 1970, sus padres —Zaki Mohamed Hage Ahmed y Amina Jalil de Hage, de origen libanés— se trasladaron a la isla Margarita, donde existe una importante comunidad libanesa y siria.

Posteriormente se trasladó a Caracas, donde estudió administración de empresas, según reportó el Centro para una Sociedad Libre y Segura de EE.UU. (SFS, por sus siglas en inglés), un centro dedicado a temas de seguridad y defensa.

En la década de 1990, Hage Jalil volvió a mudarse y se instaló en la Zona Libre de Colón (Panamá), donde era director de una empresa. Permaneció en el país centroamericano hasta meses después del atentado del que es señalado, momento en el que regresó nuevamente a Venezuela, agregó el SFS.

Las sospechas

El 19 de julio de 1994, el vuelo 901 de la aerolínea Alas Chiricanas despegó del aeropuerto de France Field de Colón para un corto vuelo nacional con destino a la Ciudad de Panamá. Sin embargo, minutos después del despegue, al sobrevolar el Cerro de Santa Rita, la aeronave estalló en pleno vuelo.

Entre las 21 víctimas, doce eran miembros de la comunidad judía local, tres ciudadanos estadounidenses y cuatro israelíes.

El cadáver de una de las víctimas que no fue reclamado y que fue identificado como Lya Jamal o Ali Hawa Jamal comenzó a apuntar hacia el hoy extraditado, quien para la época tenía una empresa en el país centroamericano.

Jamal, quien iba en el asiento número 6 del avión siniestrado, portaba un maletín cargado de explosivos que fue activado con un radio. Según las autoridades panameñas, junto a Hagel Jalil alquilaron dos vehículos con identidades falsas, se lee en la solicitud de extradición a Venezuela.

Otro elemento que apuntó al ciudadano colombo-venezolano es que, días después del atentado, fue detenido por la policía panameña mientras conducía una camioneta en la que le llevaba diez subametralladoras, municiones y otros elementos de uso militar.

Horas después, en otro allanamiento en un recinto en la Ciudad de Panamá con el que tenía conexión, las autoridades encontraron más armas y dólares en efectivo.

“Los fiscales panameños alegan que Hage Jalil coordinó los aspectos logísticos de la operación (del atentado)”, afirmó el SFS.

No obstante, pese a estos indicios, las autoridades del país centroamericano no lo procesaron y pudo regresar a Venezuela.

“Nadie se imaginaba en lo que estaba”

De vuelta en Margarita, Hage Jalil incursionó en el negocio de la hostelería y abrió un restaurante llamado Beach Bar, en la localidad de Pampatar.

“El establecimiento inició como un sitio de comidas ligeras con varios ambientes, pero luego varió a un sitio eminentemente de diversión, estilo discoteca”, declaró a BBC Mundo un habitante de la isla que lo conocía y quien pidió reservar su identidad por razones de seguridad.

“No tenía buena comida ni bellas instalaciones. Su atractivo era que estaba en su ubicación privilegiada, bajo un risco y frente a la bahía de Pampatar”, agregó.

La captura de Hage Jalil sorprendió a más de uno en la isla turística.

“Gozaba de cierta reputación empresarial. Tenía muy buenas relaciones y era apreciado en el medio gastronómico y del entretenimiento. Nadie imaginaba en lo que estaba metido”, agregó nuestro entrevistado, quien es un conocedor del mundo gastronómico insular.

Pese a que las autoridades panameñas lo llegaron a tener en su radar, Hage Jalil siguió viajando al país centroamericano. Su último viaje fue en 2019 para un evento de paracaidismo, según figura en el expediente que reposa en el TSJ de Venezuela.

Las sospechas sobre el colombo-venezolano se reavivaron en 2017, cuando la inteligencia israelí entregó al gobierno panameño, entonces liderado por Juan Carlos Varela (2014-2018), información que sostenía que Hezbolá estaba detrás del atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas y mencionaba al hoy extraditado.

El hecho de que este suceso ocurriera un día después del ataque terrorista que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y que sigue impune, ha reforzado las sospechas sobre la participación del grupo militante.

En 2024, una persona que conoció al sospechoso declaró a la fiscalía panameña que este le admitió en 2017 que conocía al suicida que “lo había ayudado como guía y chófer”.

El mismo testigo aseveró a los investigadores que Hage Jalil le confesó que “tenía entrenamiento militar”, se lee en la sentencia de extradición del TSJ de Venezuela.

El extraditado deberá enfrentar cargos por por delitos contra la vida y la integridad personal, homicidio doloso y delitos contra la seguridad colectiva, contra los medios de transporte y comunicación.

El FBI llegó a ofrecer US$5 millones como recompensa por cualquier información que pudiera ayudar a dar con Hage Jalil.

Las estrechas relaciones que los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro, mantuvieron con Irán —principal financista de Hezbolá— fueron uno de los principales motivos por los que desde EE.UU. se denunció la posible presencia del grupo en Venezuela.

Las sospechas fueron reforzadas por los señalamientos formulados por exfuncionarios venezolanos como Misael López, exconsejero de la embajada venezolana en Irak, quien en 2017 denunció que pasaportes y visas venezolanas eran vendidas sin control a ciudadanos de Medio Oriente.

Sin embargo, estas afirmaciones han sido rechazadas por personas cercanas al oficialismo venezolano.

“Desconozco si (Hage Jalil) es miembro o no de Hezbolá, pero Hezbolá es un partido que participa en el Estado del Líbano. El calificativo de terrorismo fue hecho por algunos países para complacer a EE.UU. e Israel”, afirmó a BBC Mundo el exdiputado chavista Adel El Zabayar.