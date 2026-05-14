Jurado de votación en Colombia: funciones, cómo consultar si fue elegido y cuándo son las capacitaciones

Las personas elegidas tendrán la responsabilidad de atender las mesas, entregar los tarjetones, verificar la identidad de los votantes y realizar el conteo de votos

Por: Paola Alín

Artículo por El País

Colombia se prepara para las elecciones presidenciales de 2026, una jornada en la que más de 39 millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030. La primera vuelta presidencial se realizará el próximo 31 de mayo y, en caso de que ningún candidato obtenga más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta el 21 de junio.

Para garantizar el desarrollo de la jornada electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha designado a más de 850.000 ciudadanos como jurados de votación, seis por cada mesa. Su responsabilidad, un servicio ciudadano sin pago, será atender esas mesas, entregar los tarjetones, verificar la identidad de los votantes y realizar el conteo de votos. La entidad ha habilitado las plataformas oficiales para consultar si una persona fue seleccionada y ha anunciado el inicio de las capacitaciones obligatorias para quienes ejercerán esta función.

¿Cómo consultar si fue elegido jurado de votación?

La Registraduría publicó desde el 7 de mayo los listados oficiales de jurados de votación para las elecciones presidenciales de 2026. Los ciudadanos pueden revisar si fueron designados ingresando al portal oficial de la entidad. La consulta se realiza de la siguiente manera:

Entrar al portal oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Buscar la opción “Consulta jurado de votación”

Ingresar el número de cédula

Completar el sistema de verificación

El sistema indica si la persona ha sido designada y el puesto donde deberá prestar el servicio

¿Cuándo son las capacitaciones para jurados?

Las capacitaciones para jurados de votación ya comenzaron en varias ciudades y se extenderán durante mayo. Según información divulgada por la Registraduría, en Bogotá las jornadas van del 11 al 28 de mayo de 2026.

La entidad enviará a cada jurado una notificación oficial mediante el formulario E-1, en el que se especifican la fecha de la capacitación, hora y lugar asignado. La información también puede consultarse en la página oficial de la Registraduría.

Además de las sesiones presenciales, la entidad mantiene habilitados espacios virtuales e instructivos para orientar a los ciudadanos sobre las funciones que deberán cumplir el día de las elecciones.

¿Qué hace un jurado de votación?

Los jurados son ciudadanos designados temporalmente para apoyar el funcionamiento de las mesas electorales. Entre sus principales funciones están:

Verificar la identidad de los votantes

Registrar los datos de cada sufragante en los formularios electorales

Entregar y firmar los tarjetones

Custodiar las urnas

Realizar el conteo de votos al cierre de la jornada

Diligenciar las actas y documentos electorales

Entregar los pliegos electorales a la Registraduría

¿Qué pasa si no asiste?

Ser jurado de votación en Colombia es una función obligatoria. Quienes no asistan sin una justificación válida pueden enfrentar sanciones económicas importantes. En el caso de trabajadores particulares o independientes, la multa puede llegar hasta los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, una cifra que supera los 17 millones de pesos en 2026. Para funcionarios públicos, además, podría haber sanciones disciplinarias.

La Registraduría contempla algunas causales válidas para excusarse, entre ellas:

Enfermedad grave del jurado o de un familiar cercano

Fallecimiento de familiares cercanos

No residir en el lugar asignado

Ser menor de edad