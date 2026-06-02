Agente de ICE acusado de un tiroteo no mortal en el norte de Minneapolis detenido en Texas

Por: Max Nesterak

Artículo de MN Reformer

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), acusado en Minnesota de disparar a un hombre en la pierna durante la «Operación Metro Surge» y de mentir al respecto, fue detenido el viernes en Texas, según anunciaron los fiscales locales.

Christian Castro, de 52 años, fue acusado a principios de este mes en el condado de Hennepin de cuatro delitos graves de agresión en segundo grado, así como de un delito menor por denunciar falsamente un delito, tras disparar a través de la puerta principal de una vivienda del norte de Minneapolis el 14 de enero y herir al ciudadano venezolano Julio Sosa-Celis.

Fue detenido por agentes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y de los Texas Rangers, con la presencia en el lugar de investigadores de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota (BCA), según la Fiscalía del condado de Hennepin.

«La detención de hoy supone un paso adelante fundamental en nuestro proceso judicial contra el Sr. Castro», declaró la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, en un comunicado. «La labor de investigación de la BCA ha sido fundamental en este proceso y agradecemos su colaboración mientras buscamos que se rindan cuentas por este incidente en nombre del Sr. Sosa-Celis, su familia y nuestra comunidad».

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, cuya oficina colabora en el proceso judicial, aplaudió la detención en un comunicado en el que afirmó que «nadie está por encima de la ley».

Castro es el segundo agente federal en ser acusado penalmente por su conducta durante la «Operación Metro Surge», cuando 3.000 agentes federales se desplegaron en Minnesota a principios de este año en una campaña de represión migratoria sin precedentes que desencadenó protestas generalizadas.

Otro agente del ICE, Gregory Donnell Morgan Jr., residente en Maryland, se entregó a las autoridades a principios de este mes tras ser acusado de un delito grave de agresión. Los cargos alegan que apuntó con un arma a dos personas en lo que parece haber sido un incidente de agresividad al volante en una autopista de Minneapolis.

Los agentes federales también dispararon y mataron a dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, pero los agentes no han sido acusados penalmente, ya que los fiscales locales se enfrentan al Gobierno federal en los tribunales para obtener acceso a las pruebas de esos casos.

Sosa-Celis recibió un disparo después de que agentes federales iniciaran una persecución en coche por la I-94 en Minneapolis contra otro hombre, Alfredo Aljorna, que conducía un vehículo registrado a nombre de una persona sospechosa de encontrarse en el país de forma ilegal.

Sosa-Celis no estaba en el coche, sino en la casa donde terminó la persecución. Castro declaró inicialmente al FBI que Sosa-Celis y Aljorna le golpearon repetidamente con una escoba y una pala para la nieve. Dijo que entonces sacó su arma y «disparó simultáneamente» una vez mientras ellos corrían hacia su casa.

Los fiscales federales imputaron a Sosa-Celis y Aljorna por delitos graves, y la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, los acusó de intento de asesinato. Los cargos fueron retirados después de que los fiscales descubrieran que los agentes federales habían mentido sobre el incidente. A continuación, los agentes fueron suspendidos y se abrió una investigación en febrero.

Sosa-Celis y Aljorna mantuvieron que nunca atacaron a Castro, y su versión quedó corroborada por las imágenes de las cámaras de vigilancia obtenidas por el New York Times.

Castro fue identificado principalmente gracias a la Oficina Estatal de Detención Criminal, según explicó Moriarty, cuyos investigadores llegaron al lugar el 14 de enero y oyeron a los agentes del FBI identificarlo.

Se espera que Castro intente trasladar el caso a un tribunal federal para alegar inmunidad en virtud de lo que se conoce como la Cláusula de Supremacía, que protege a los agentes federales de ser procesados a nivel local por el cumplimiento razonable de sus funciones. En caso de que un juez aceptara esa petición, la oficina de Moriarty seguiría llevando adelante el caso.