Cancun Mexican Grill & Cantina: Una Receta para la Sostenibilidad

Cancun Mexican Grill & Cantina en Saint Paul es querido por sus platos llenos de color, recetas familiares y enfoque comunitario. Recientemente, el dueño Juan Vázquez agregó un ingrediente clave a la mezcla: un compromiso con la sostenibilidad, posible gracias a una subvención de reciclaje de BizRecycling.

Al asegurar fondos para nuevo equipo y prácticas, Cancun ha logrado reducir significativamente el desperdicio, disminuir costos operativos y hacer más eficientes sus operaciones diarias — sin comprometer su experiencia gastronómica agradable.

De Desechable a Duradero

Como muchos restaurantes, Cancun dependía fuertemente de plásticos de un solo uso — vasos, tazones de poliestireno expandido (styrofoam), y contenedores desechables — que se acumulaban rápidamente y aumentaban su factura de basura.

Con la ayuda de una subvención de BizRecycling, el equipo invirtió en platos, vasos y tazones reutilizables.

“Al usar vasos y tazones reutilizables, ya no tenemos que seguir comprando los de plástico o poliestireno expandido (styrofoam) que terminan en la basura,” explicó Vázquez. “Nos ahorra dinero y reduce el desperdicio.”

Para apoyar esta transición, Cancun también invirtió en un lavavajillas comercial. Esta adición fue clave para transformar la operación de la cocina, facilitando que el personal mantenga el servicio sin necesidad de utensilios desechables.

Reduciendo Basura y Costos a la Mitad

Los esfuerzos de sostenibilidad rápidamente dieron frutos financieros. Al introducir vajilla reutilizable y mejorar el reciclaje, Cancun Mexican Grill & Cantina logró reducir su factura de recolección de basura casi a la mitad.

“Antes, la recolección era una vez por semana,” dijo Vázquez. “Ahora es cada dos semanas.”

Esta reducción en desperdicio ahorra dinero y tiempo al restaurante mientras desvía una cantidad significativa de materiales de la basura.

Cambio Accesible para Cualquier Negocio

El Recycling Grant (subvención de reciclaje) de BizRecycling ofrece hasta $10,000 para mejoras de reciclaje y pequeños proyectos de reducción de desperdicio en negocios ubicados en los condados de Ramsey y Washington. Los negocios interesados en solicitar una subvención son conectados con expertos en reciclaje que los ayudan con la solicitud y la implementación.

“El proceso fue realmente sencillo,” dijo Vázquez. “BizRecycling facilita que negocios pequeños como el nuestro hagan este cambio.”

La historia de Cancun demuestra que la sostenibilidad no tiene que significar sacrificio. Cambiar a artículos duraderos ahorra dinero a largo plazo, reduce desechos y puede llevar a una cocina más eficiente. Para Cancun, no se trata solo de ahorrar dinero; se trata de alinear sus operaciones con los valores con los que sirven a su comunidad: cuidado, calidad y un compromiso con un futuro más verde.

Conoce más sobre el Recycling Grant (subvención de reciclaje) de BizRecycling en BizRecycling.com/Recycling.