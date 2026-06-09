Una mujer de Minnesota con un quiste ovárico en fase de agravamiento sale de un centro de detención de ICE en El Paso

Andrea Pedro Francisco afirmó que los funcionarios de ICE le comunicaron el miércoles que sería puesta en libertad, y la liberaron más tarde ese mismo día.

Por Cindy Ramírez | El Paso Matters

Esta noticia fue publicada originalmente por El Paso Matters. Suscríbete a su boletín aquí.

Tras casi cuatro meses detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en El Paso, mientras necesitaba una operación por un quiste ovárico, una mujer de 23 años de Minnesota, originaria de Guatemala, ha sido puesta en libertad.

Andrea Pedro Francisco dijo que los funcionarios del ICE le comunicaron el miércoles que sería puesta en libertad y la liberaron más tarde ese mismo día.

«Fue una sorpresa, me sorprendió mucho. Estaba terminando de comer cuando me dijeron que tenía que asistir a una reunión. De repente, el ICE me dijo que hoy me iban a liberar, y les pregunté: “¿Por qué? ¿A dónde voy?”. Me dijeron que me iba a casa», declaró el jueves en un comunicado facilitado a El Paso Matters por su abogada, Ruby Powers, de Houston. «Y me quedé atónita porque realmente no sabía que ayer me iban a liberar. No sabía qué hacer. Pensé que era una broma porque no me lo esperaba.

«Ahora que sé que voy a volver a casa, lo primero en lo que pienso es en mi familia, en volver a verla. Y en mis instrumentos (musicales), porque son como una parte de mi vida. Además, como me han dicho que tendré que operarme, me estoy preparando para ello».

Pedro Francisco, de Burnsville, un suburbio de las Ciudades Gemelas, fue detenida el 5 de febrero durante la Operación Metro Surge, las redadas a gran escala del ICE en Minnesota en las que se desplegaron más de 4.000 agentes federales y que dieron lugar a más de 3.000 detenciones. Fue trasladada inmediatamente en avión a El Paso para su internamiento, donde permaneció hasta que fue puesta en libertad el miércoles, según explicó Powers, quien representa a Pedro Francisco en su caso de asilo.

La puesta en libertad fue una sorpresa, dijo Powers, y ella todavía estaba tratando de averiguar las condiciones de la misma.

«Creo que estaba empezando a perder la esperanza, y quiero decir, el momento en que esto ha ocurrido es…», dijo la abogada, y comenzó a sollozar.

«Realmente lo necesitábamos ahora mismo, porque su audiencia iba a aplazarse hasta finales de julio, y no estaba muy segura de si ella iba a poder llegar», dijo Powers en una entrevista telefónica con El Paso Matters. «Sé que se sentirá emocionalmente reconfortada cuando vea a su familia, y luego voy a seguir animándola, como haría cualquiera que se preocupa por alguien, asegurándome de que programe su tratamiento médico».

La senadora Tina Smith, demócrata por Minnesota, se puso en contacto la semana pasada con un alto cargo de la Administración Trump para solicitar su puesta en libertad, según ha declarado la portavoz de Smith, Charlotte Hoffman. Aunque no quiso revelar públicamente la identidad de dicho funcionario, Hoffman afirmó que la senadora fue informada poco antes de que Pedro Francisco fuera puesta en libertad el miércoles de que iba a ser liberada.

Los responsables de ICE no han respondido a la solicitud de comentarios de El Paso Matters sobre la puesta en libertad de Pedro Francisco.

El ICE había denegado previamente la solicitud de libertad condicional humanitaria de Pedro Francisco, y un juez federal de El Paso había denegado su petición de hábeas corpus para solicitar su liberación.

Los funcionarios de Minnesota que habían solicitado la liberación de Pedro Francisco lo celebraron el jueves.

«Su quiste ovárico presenta complicaciones potencialmente mortales si no se trata, y ella sufría un dolor increíble», dijo la senadora Tina Smith, demócrata por Minnesota. «Ahora podrá recibir la atención médica vital que debería haber recibido ya en febrero».

«Andrea no merecía ser detenida en primer lugar, y desde luego no merecía que se le negara la atención que necesitaba desesperadamente desde hacía meses», declaró Craig en un comunicado. «La perseverancia y el coraje de Andrea ante tal inhumanidad me han inspirado —y a muchos en nuestra comunidad— a continuar nuestro trabajo conjunto para exigir responsabilidades al ICE por sus operaciones de control crueles e ilegales en Minnesota. Su puesta en libertad es la prueba de que, cuando los habitantes de Minnesota nos unimos para resistir a esta administración, salimos adelante».

Según Powers, un donante ha facilitado que Pedro Francisco pueda volar de vuelta a Minnesota, pero no quiso dar más detalles para proteger la privacidad de su cliente.

Fue trasladada el 5 de febrero desde Minnesota al Centro de Detención del ICE en el Este de Montana, conocido como Camp East Montana, y enfermó dos días después. Fue hospitalizada y un médico confirmó que necesitaba cirugía. Le recetaron analgésicos, pero nunca los recibió, según han afirmado sus abogados. Fue devuelta a Camp East Montana y posteriormente trasladada al Centro de Procesamiento de Servicios del ICE en El Paso, cerca del aeropuerto.

Powers ha descrito el quiste de su clienta como del tamaño de una pelota de tenis.

Conocido como el «asesino silencioso» porque los síntomas en las primeras etapas son vagos, el cáncer de ovario es la principal causa de muerte por cáncer ginecológico en las mujeres, según la Sociedad Americana contra el Cáncer. Se estima que más de 21 000 mujeres recibirán un diagnóstico de cáncer de ovario este año, y que unas 12 500 mujeres morirán a causa de esta enfermedad en 2026.

Pedro Francisco llegó a Estados Unidos con su madre a los 16 años, en 2019. Huyeron de la violencia y la discriminación contra los indígenas en su Guatemala natal, según ha declarado Powers. Ambas vivían en Minnesota, trabajaban como limpiadoras domésticas y estaban tramitando solicitudes de asilo.

El 4 de mayo se le denegó la libertad condicional humanitaria.

Su caso ha suscitado atención internacional y grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional han pedido su liberación.