Trump revoca la suspensión de los controles de tráfico del ICE, según un funcionario de la Casa Blanca

Por Julianna Bragg, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, revocó el miércoles la suspensión temporal de la mayoría de las detenciones de vehículos realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), según un funcionario de la Casa Blanca.

El cambio abrupto de directrices en menos de 24 horas revela la incertidumbre que enfrentan los agentes del ICE mientras intentan alcanzar la meta autoimpuesta por la administración de 2.000 arrestos diarios.

CNN informó el martes que se ordenó a los agentes del ICE suspender en gran medida las detenciones de vehículos hasta nuevo aviso, según una fuente familiarizada con las directrices.

Las directrices se aplicaban a los agentes que pertenecen a la División de Operaciones de Control y Remoción (ECRP), la rama del ICE encargada del arresto y la deportación de inmigrantes indocumentados, e imponían una pausa en la realización de detenciones, según la fuente. Se ordenó a los agentes que trabajaran con agencias asociadas para realizar una detención si estaban ejecutando una orden de arresto contra una persona en un vehículo.

El llamado zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, insistió el martes en que se trataría de una breve pausa en la Casa Blanca.

Un día después de que se ordenara a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) suspender la mayoría de las paradas de tráfico a raíz de dos tiroteos mortales protagonizados por agentes federales, el presidente Donald Trump los instó a reanudarlas.

El contexto

La administración Trump ordenó una pausa en la mayoría de las paradas de tráfico de ICE el martes, después de que las muertes a tiros de Lorenzo Salgado Araujo en Houston y Joan Sebastián Durán Guerrero en Biddeford, Maine, desencadenaran peticiones de investigaciones independientes y reavivaran las críticas hacia la agencia. Ambos fallecieron durante operaciones federales de control migratorio, aunque ninguno de los dos era el objetivo de dichas operaciones, según informaron diversas fuentes.

Tom Homan, el funcionario encargado de la política fronteriza del país, describió el martes la modificación en las paradas de tráfico como una “pausa breve” y no como un cambio más amplio en la política de la administración, señalando que ICE podría desempeñar su labor de otras formas mientras tanto. Sin embargo, un día después, Trump sostuvo que estas paradas son fundamentales para combatir la inmigración ilegal y expresó su deseo de que no se interrumpan.

“¡NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas más importantes y eficaces de ICE para combatir el crimen: LA PARADA DE TRÁFICO!”, escribió Trump en las redes sociales el miércoles por la mañana.

Tras los tiroteos, el Departamento de Seguridad Nacional también se comprometió a dotar “rápidamente” a los agentes de todo el país de cámaras corporales. A continuación, se detallan los aspectos clave de los acontecimientos surgidos a raíz de los dos tiroteos mortales protagonizados por ICE en Maine y Texas:

Lo último en Biddeford, Maine

Durán Guerrero, un colombiano de 26 años, murió a tiros la mañana del lunes en Biddeford, Maine, la sexta ciudad más grande del estado, situada en la costa atlántica. Estaba autorizado para trabajar en Estados Unidos y se le había asignado un número de Seguro Social, según la Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Maine.

Imágenes de vigilancia obtenidas por The Associated Press parecen mostrar un sedán blanco, que se cree era conducido por Durán Guerrero camino a su trabajo, dando vueltas cerca de una intersección antes de que un vehículo sin distintivos le bloquee el paso. Daniel Boucher , quien vive cerca del lugar, dijo a CNN que miró afuera después de escuchar disparos y vio a agentes federales sacar el cuerpo de Durán Guerrero del sedán, lo cual también quedó registrado en el video de vigilancia.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que el agente de ICE abrió fuego después de “ temer por la seguridad pública ” cuando Durán Guerrero “intentó huir de la escena” en su vehículo. El DHS no ha proporcionado detalles sobre por qué el agente consideró que Durán Guerrero representaba una amenaza. El agente involucrado en el tiroteo “tiene casi una década de experiencia en la aplicación de la ley federal con la capacitación requerida”, indicó ICE.

El vecino de Durán Guerrero dijo que el joven, quien se dirigía a trabajar cuando ocurrió el tiroteo, vivía con su pareja y su hija de 3 años. “ Era una buena persona ”, dijo su vecino a CNN.

Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, murió el 7 de julio en Houston. Según su familia, se dirigía al trabajo junto a otros tres miembros de una cuadrilla de construcción cuando unos vehículos sin distintivos oficiales, ocupados por agentes federales, comenzaron a seguir su furgoneta.

El DHS dijo que Salgado Araujo embistió un vehículo policial y se negó a seguir varias órdenes verbales antes de que un agente de ICE disparara su arma en defensa propia. La agencia afirmó que intentó evadir el arresto durante la “operación dirigida”, aunque una fuente con detalles preliminares sobre el incidente dijo que él no era el objetivo de la acción policial.

Dos hombres que estaban con Salgado Araujo refutaron la versión del Gobierno, diciendo que los vehículos de los agentes los chocaron y luego se cruzaron frente a la furgoneta, obligándolos a detenerse. Los agentes nunca se identificaron, dijeron los hombres al abogado Hugo Balderas-Ibarra y a la representante Sylvia Garcia.

El hermano de Salgado Araujo, Víctor, quien estaba en la furgoneta cuando ocurrió el tiroteo, dijo a la abogada de inmigración de Texas, Ruby Powers , que durante el incidente una persona no identificada se acercó a la ventana del lado del pasajero, dijo “Alto” e inmediatamente disparó un arma, hiriendo a Salgado Araujo.

Los otros tres hombres que estaban con Salgado Araujo en el momento del tiroteo fueron detenidos. El consulado mexicano informó que ICE concedió permiso a Víctor Salgado para asistir al funeral de su hermano este jueves. Por su parte, Balderas-Ibarra dijo que pudo obtener certificaciones de Visa U para los tres hombres, lo que evitará que sean deportados.

Varias investigaciones en curso

En Maine, las autoridades locales solicitaron una investigación completa e imparcial. El Fiscal General de Maine está investigando el tiroteo junto con las autoridades locales y federales.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le dijo a la senadora Susan Collins de Maine que la oficina de campo en Boston de la Oficina del Inspector General de la agencia se hizo cargo de la investigación.

En Houston, la Oficina del Inspector General del DHS está ahora liderando una investigación sobre el tiroteo, según ICE. Y la oficina local del FBI en Houston está investigando la presunta agresión a un agente federal de la ley.

La Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Harris, Sean Teare, también inició su propia investigación sobre la muerte de Salgado Araujo.

Y el Departamento de Policía de Houston solicitó al Departamento de Seguridad Pública de Texas que realice una investigación, diciendo que hacerlo “garantizará que sea independiente y transparente”.

Teare dijo el lunes que su oficina ha emitido casi 20 citaciones para obtener pruebas y testimonios de testigos, y que los funcionarios federales no están compartiendo pruebas con los investigadores.

En medio de las otras muertes, Investigaciones de Seguridad Nacional –parte de ICE– y la Patrulla de Carreteras de Florida también están investigando un incidente ocurrido la mañana del martes, en el que un ciudadano mexicano que huía de agentes federales en St. Augustine fue atropellado y muerto por un camión de carga.