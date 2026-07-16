La propaganda del CJNG toca de nuevo a las puertas de Ciudad de México

Cuatro videos atribuidos a una de las ramas de la red criminal, divulgados entre diciembre y esta semana, iluminan sus aparentes pretensiones en Morelos, el Estado de México y el sur de la capital

Por: Pablo Ferri

Artículo publicado por El País

Cuatro vídeos en seis meses y medio, una larguísima lista de nombres y amenazas y, por encima de todo, la omnipresente parafernalia bélica, las armas, los chalecos antibala, los cascos. Una rama del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) anda en plena campaña propagandística en el sur de Ciudad de México, el Estado de México y Morelos, criticando en videos cortos las mañas de sus competidores en el crimen. Condenan las extorsiones, señalan la usurpación de su propia marca y anuncian grandes “limpias” de bandas locales. A veces apuntan a políticos y funcionarios locales; otras les piden que no protejan a nadie. Ellos, defienden, llegan a poner orden.

Las imágenes han llamado la atención por las siglas en las pecheras de sus protagonistas, CJNG, de nefasto recuerdo en la capital por el atentado de junio de 2020 contra el entonces jefe de policía, Omar García Harfuch, actual secretario de seguridad federal. Táctica habitual de los grupos del crimen organizado en México desde hace años, las imágenes han impactado también por lo que pregonan, el anuncio callado de la invasión, el preámbulo de guerras y horrores, de los que el país ya ha visto bastantes en estos últimos 20 años. En la capital, las autoridades estudian los videos, pero evitan hablar de alarma.

Los cuatro cortos, el primero divulgado en diciembre y el último esta semana, están grabados aparentemente en el mismo sitio, un predio entre cerros bajos, en una zona rural. En el segundo, liberado el 1 de marzo, aparecen más de una veintena de figuras, encapuchadas, con pasamontañas y gorras, todas armadas hasta los dientes. En los demás, los planos son más cerrados y no se alcanza a ver a todos los integrantes del grupo. La puesta en escena es parecida en los cuatro: una figura, un hombre, lee de la pantalla de un teléfono móvil; los demás, callan. Al fondo, la misma barda hecha de bloques grises. En el primer vídeo, del 27 de diciembre, se observa un dron sobrevolando el grupo del lado izquierdo.

Las imágenes dibujan el presunto empuje de esta rama del CJNG, primero en Morelos, en Huitzilac, Jiutepec y Emiliano Zapata, y luego en el sur de Ciudad de México, en las alcaldías Tlalpan, Xochimilco y Tlahuac. En los dos primeros, el mensaje o la parafernalia visible vinculan al grupo con la Gente del Serio, rama del CJNG presuntamente liderada por Francisco Jaramillo Valdovinos, alias Serio. En el último año, este grupo ha divulgado otros vídeos publicitando sus andanzas en Guerrero. Reportes periodísticos vinculan al Serio con Audias Flores, El Jardinero, del segundo escalafón de mando del CJNG, detenido en abril en Nayarit, donde se había instalado en los últimos años.

Antaño poderoso, el presente del CJNG se mueve en la incertidumbre. En febrero, militares mataron a Nemesio Oseguera, El Mencho, en un operativo en el municipio de Tapalpa, en Jalisco. En abril, marinos detuvieron al Jardinero, uno de los principales candidatos a la sucesión, de los que ya solo quedan el hijastro del Mencho, Juan Carlos Valencia, alias 03, y Gonzalo Mendoza Gaytán, La Rana, vinculado a la operación de reclutamiento forzado del grupo criminal en Jalisco, particularmente en el corredor que discurre entre Guadalajara y Puerto Vallarta. Las dudas sobre la profundidad de la crisis del grupo tras los golpes dominan el panorama. Su capacidad para seguir en fase expansiva, como en años anteriores, queda en duda.

Por eso la cautela de las autoridades, que han visto antes situaciones parecidas, videos propagandísticos de grupos criminales que anuncian su llegada a la capital, una forma de celebrar fortaleza ante los contrarios. En 2022, por ejemplo, una presunta facción de la Familia Michoacana hacía lo propio, anunciando su presencia en otra región del sur de la ciudad, la alcaldía Milpa Alta. Pero la cautela actual exige atención, más teniendo en cuenta el historial criminal del CJNG en la capital, caso del atentado contra García Harfuch, que salvó la vida de milagro. Aquel atentado ilustraba el poderío del grupo y la facilidad con que había organizado un ataque letal, sin ser detectado.

Como suele ocurrir en estos casos, los vídeos de la Gente del Serio señalan que no tienen ningún problema con la autoridad, siempre que no apoyen a los “extorsionadores”. En el último, liberado este lunes, declaran la guerra a la Unión Tepito y al Cartel de Tláhuac, para “poner orden” en Ciudad de México y el Estado de México. “Vamos por todos los extorsionadores de la Unión Tepito y Cartel de Tláhuac […] Esto va para todos aquellos que van cobrando piso a nombre de nosotros, quitando casas y terrenos como El Yayo y El Macero”, dice un hombre, leyendo de su celular. La Unión Tepito es la mafia veterana de la capital, renacida una y otra vez, alimentada de los caladeros criminales del centro. El Cartel de Tláhuac apunta a pequeñas bandas locales del sur.

La mención al tal Macero y al Yayo no es nueva. En el video del 28 de mayo, el penúltimo, un hombre, esta vez vestido de negro, dice: “Este es un comunicado para Tlalpan y sus pueblos, Parres, Topilejo, San Miguel Xicalco, La Magdalena, San Miguel Ajusco, Santo Tomás Ajusco, San Andrés, San Pedro Mártir, San Salvador Cuautenco, San Mateo Jalpa, San Francisco Tlalnepantla y todo Xochimilco. Se les informa que la limpia ya empezó. Venimos por todos los pinches mugrosos y extorsionadores, empezando por ti, Chucho Macero, Yayo (…) Dejen de pararse el culo de que son la empresa, porque no lo son. Autoridades, el problema no es con ustedes”. Antiguo criminal de la capital, Macero ha sido detenido varias veces. Su paradero ahora mismo se ignora.

Los vídeos anteriores, de marzo y diciembre, apuntan a las mafias de Morelos. El de marzo habla de Jiutepec y Zapata, en el área metropolitana de Cuernavaca. Un hombre lee y dice: “Este mensaje va dirigido a Jiutepec y Zapata, a comerciantes, sindicatos, bares, restaurantes, corralones, taxistas, rutas, abarrotes: dejen de pagar piso y extorsiones”. Luego acusa al presidente municipal de Jiutepec, Eder Rodríguez, de proteger a extorsionadores. “Dejen de proteger a Linos (…) todos los que no se alineen serán eliminados. Abrense antes de la guerra con las cuatro letras (…) Somos los mismos de Huitzilac y Temixco. Ahora presentes en Juitepec y Zapata. Y vamos por todo Morelos”, añade.

La mención a Huitzilac, en la parte norte de Morelos, cerca ya de la capital, enlaza con el video de diciembre. Esta vez, el hombre que habla dice: “A toda la gente de Huitzilac, se les informa de que ya estamos aquí y en todo el estado. Nosotros no dañamos a terceros. Lo que queremos es tranquilidad. Y todos esos putos mugrosos que andan queriendo difamar mis siglas, que ponen cartulinas falsas, que mataron a dos de mis guaches, no se los voy a perdonar. La plaza es nuestra. Para el Gobierno, no nos metemos con ustedes. Queremos limpiar la comunidad, pero si apoyan a esa gente, ya saben lo que pasa. Vamos con todo el equipo táctico y tecnológico para rastrear a cualquier persona que se haga pasar por nosotros”.

El hombre menciona a los “Purinas, Mancillas, Mundo, Colillo, Cagueros y Panteoneros”, entre otros. Alejandro Mancilla, secretario municipal de Huitzilac, fue asesinado en 2025, igual que su hijo Erick. Los Purinas son una banda criminal local de Huitzilac, aspecto que en su día reconoció el almirante José Ortiz Guarneros, exsecretario de seguridad de Morelos, en años del gobernador Cuauhtémoc Blanco (2018-2024).