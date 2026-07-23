Cyclospora y diarrea explosiva: lo que hay que saber sobre los tres casos detectados en México y el brote en Estados Unidos

El secretario de Salud descarta un brote en territorio nacional y confirma que México colabora con EE UU para determinar el origen de la infección, que alcanza niveles récord en ese país

Por: Elisa Villa Román

Artículo Publicado por El País

El Gobierno de México ha confirmado este martes tres casos de la infección por Cyclospora en el país, aunque ha descartado que exista un brote de la enfermedad. Asimismo, ha confirmado que colabora con las autoridades estadounidenses para determinar si el origen del brote que ha alcanzado niveles récord en Estados Unidos se encuentra en territorio mexicano. Hasta el momento, no existen pruebas de que así sea.

“En México ha habido tres casos de Cyclospora nada más y esos casos son habituales. O sea, no se sale de la epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de Cyclospora, por lo tanto”, ha aseverado el secretario de salud, David Kershenobich, durante la conferencia de prensa presidencial.

Los tres casos en México y la investigación en Guanajuato

El secretario de Salud ha explicado que las autoridades mexicanas investigan una posible relación entre el brote registrado en Estados Unidos y una empresa productora de lechugas ubicada en Guanajuato, señalada inicialmente tras un análisis de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). “Se tomó una muestra que salió positiva, pero la FDA se retractó de que fue una falsa positiva. De tal manera que no tenemos evidencia en este momento”, ha dicho el funcionario.

Kershenobich aseguró que la Dirección General de Epidemiología, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) trabajan en coordinación con la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos para esclarecer el origen del brote: “Nos hemos desplazado a Guanajuato y hemos tomado muestras para tener nuestra propia investigación en conjunto con el CDC de Estados Unidos”, ha señalado el secretario, quien enfatizó que no se ha encontrado evidencia que permita apuntar al Estado del Bajío como el origen del brote que ha afectado al país vecino. “Sin embargo, estamos tomando todas las precauciones en caso de que así fuera”.

El brote de Cyclospora en Estados Unidos

A pesar de los resultados inexactos que el Gobierno de Estados Unidos difundió durante el fin de semana, funcionarios federales de ese país han manifestado este lunes que siguen centrados en la lechuga de la fábrica de Taylor Fams, en el estado mexicano de Guanajuato, como fuente del brote.

Donald Prater, jefe interino de alimentos de la FDA, ha indicado que la investigación de rastreo de la agencia y los datos del brote siguen apuntando a la lechuga iceberg rallada procedente de esas instalaciones en México.

Como medida preventiva, Taylor Farms ha anunciado el pasado sábado que retiraría del mercado 25 productos de lechuga picada y ensalada, vendidos bajo ocho códigos de marca diferentes y utilizados por varias cadenas y proveedores de alimentos en Estados Unidos, entre ellos, los restaurantes Taco Bell, que se vinculan a casos en cinco Estados.

Los datos más recientes de los CDC reportan 1.645 casos confirmados desde el 1 de mayo de 2026, así como 5.100 sospechosos bajo investigación y 141 hospitalizaciones. La suma de casos confirmados y probables representaría un incremento de 27 veces frente al mismo periodo del año anterior, según los CDC.

Qué es la Cyclospora cayetanensis y qué la ocasiona

La ciclosporiasis es una infección gastrointestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, que ataca al intestino delgado. La infección se asocia comúnmente con frutas y verduras contaminadas durante el cultivo, la cosecha o el procesamiento. En brotes previos de la enfermedad se han involucrado la lechuga, el cilantro, la albahaca, el cebollín y las frambuesas, entre otros productos, aunque el origen del brote actual continúa bajo investigación.

El parásito también puede transmitirse por contacto con objetos o superficies contaminadas, o con personas o animales infectados, aunque el contagio de persona a persona es poco común y no se transmite a través de la leche materna.

La infección puede presentarse a cualquier edad, principalmente entre quienes viven o viajan a lugares calurosos con higiene deficiente. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), los síntomas pueden comenzar a manifestarse en cualquier etapa de la vida, desde la etapa prenatal hasta la adultez mayor, y suelen aparecer entre la primera y segunda semana posteriores al contacto con el parásito.

Entre los signos más comunes de la infección se encuentran:

Diarrea acuosa y repentina

Cólicos abdominales

Cansancio

Debilidad

Deshidratación

Dolores musculares

Fiebre

Heces con sangre o altamente fétidas

Náusea

Disminución o pérdida total del deseo de comer

Pérdida de peso

Vómito

La sintomatología puede extenderse por dos semanas o más.

Diagnóstico y tratamiento de la infección por Cyclospora

El diagnóstico se realiza mediante un examen físico, la revisión del historial clínico y una prueba de materia fecal, aunque el personal de salud puede solicitar análisis adicionales. El tratamiento incluye antibióticos, ingesta abundante de líquidos, dieta blanda, fármacos antidiarreicos, analgésicos y medicamentos para inhibir la náusea.

El secretario Kershenobich ha confirmado que la enfermedad responde bien al tratamiento con el antibiótico trimetoprim, y que los tres pacientes mexicanos evolucionan favorablemente, sin que se hayan reportado muertes en México ni en Estados Unidos.

Las medidas de prevención

Las autoridades sanitarias recomiendan lavarse las manos con frecuencia, desinfectar frutas y verduras antes de consumirlas, cortarlas o cocinarlas, y evitar alimentos en la calle o en establecimientos de dudosa higiene.

Cocinar los alimentos a 70 grados Celsius es suficiente para eliminar el parásito, por lo que se sugiere privilegiar el consumo de verduras cocidas durante los periodos de mayor incidencia de la infección, generalmente los meses de verano.

También se recomienda elegir productos enteros en lugar de opciones precortadas o embolsadas, mantener separados los alimentos que ya están listos para su consumo de los productos crudos durante su preparación, y utilizar tablas, utensilios y superficies limpias para evitar la contaminación cruzada.