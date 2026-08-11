Qué se sabe del terremoto de magnitud 7,4 que causó más de un centenar de muertos y graves daños en Colombia

Más de medio centenar de edificios fueron reportados como colapsados, mientras las autoridades continúan evaluando los daños.

Numerosos edificios se derrumbaron y otros fueron evacuados como medida de precaución en Bogotá y en ciudades del Eje Cafetero, así como en los departamentos de Tolima, Huila y Valle del Cauca, entre otros lugares.

Varios gobiernos del continente, incluyendo Estados Unidos, Ecuador, Brasil, El Salvador y Venezuela han ofrecido enviar equipos de rescatistas para que contribuyan en las labores de búsqueda de sobrevivientes y víctimas.

Asimismo, países de la Unión Europea expresaron su solidaridad y ofrecieron su ayuda.

BBC Mundo te cuenta las claves de esta tragedia en Colombia.

El Servicio Geológico Colombiano recolecta reportes de los ciudadanos sobre cómo se sintió el terremoto en sus respectivos municipios.

Hasta media tarde de este lunes había recibido más de 14.000 reportes desde más de 600 municipios.

Estos permiten concluir que el terremoto se sintió con mayor intensidad en departamentos del litoral Pacífico —como Chocó, Valle del Cauca y Cauca—, y en el Eje Cafetero —Risaralda, Caldas y Quindío—.

La mayoría de las víctimas mortales de las que se tiene conocimiento se concentran en los departamentos de Risaralda (cuya capital es Pereira) y Valle del Cauca (Cali).

En algunos municipios, se reportan daños moderados.

La Aeronáutica Civil confirmó que más de diez aeropuertos fueron impactados por el terremoto y en siete se suspendieron operaciones, entre ellos los de Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Vídeos difundidos por medios colombianos muestran edificios residenciales parcialmente destruidos en Pereira, a menos de 100 kilómetros del epicentro, y en Manizales, así como en Cali y en otras localidades del departamento del Chocó. La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, el departamento donde estuvo el epicentro del terremoto, informó la tarde del lunes que en ese departamento hay al menos 69 heridos y que la red de atención en Quibdó, la capital de Chocó, está colapsada. “Tenemos afectaciones en la mayoría de los municipios en las cinco subregiones, no hay servicio de energía ni servicio de comunicación celular”. Varias zonas del Chocó son completamente inaccesibles por tierra. Córdoba pidió el apoyo del gobierno nacional para atender a los heridos, rescatar a personas atrapadas, y para que los organismos de emergencia puedan llegar a zonas que permanecen aisladas. En Bahía Solano, un municipio del Chocó, se informó este lunes sobre la muerte de Mateo Valencia, hijo del alcalde, Leonel Valencia. El menor, de 6 años, se encontraba en su escuela cuando se produjo el sismo.

Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y la tercera ciudad de mayor peso económico y demográfico de Colombia, es uno de los puntos más afectados por el terremoto.

Su alcalde, Alejandro Eder, le dijo a la BBC que sus funcionarios han podido confirmar el derrumbe de 32 edificaciones.

Agregó que 38 personas han sido rescatadas de los escombros.

Al mismo tiempo, al menos 380 personas resultaron heridas durante el sismo, lo que ha provocado el colapso de su red hospitalaria.

“Hay cuatro instituciones de gran envergadura, de gran tamaño, que han tenido que evacuar a la totalidad de los pacientes”, señaló el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar.

“Es probable que ninguna de ellas pueda entrar en operación en las próximas horas”, agregó.