`La comunidad está dividida ante la apertura de un centro de detención de ICE en Appleton, pero muchos solo quieren que se revitalice la zona

Por: Jon Collins

Artículo escrito por MPR

Un hombre vestido con un disfraz de pepinillo y despotricando por un megáfono cuenta con el respaldo de unas dos docenas de personas que sostienen pancartas en las que condenan al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Al otro lado de la carretera, un puñado de contramanifestantes bajo una bandera de Trump gritan insultos junto a carteles de cartón que dicen «ICE, ICE, Baby».

El anuncio de esta semana de que el Centro Correccional Prairie en Appleton, que ha estado vacío por mucho tiempo, se convertirá en el más nuevo centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas causó conmoción en los pequeños pueblos de la región.

La noticia de que la prisión, que antes era de propiedad privada, reabrirá como centro de detención del ICE ha dividido a algunos miembros de la comunidad. Los partidarios ven la reapertura como un posible impulso económico para la ciudad de Appleton, que atraviesa dificultades. Los opositores creen que un centro de detención del ICE es moralmente reprobable y supone un gasto innecesario de los recursos de la comunidad.

Kris Shelstad es dueña de «The Merc» o Madison Mercantile, en la cercana ciudad de Madison. Se trata de un extenso complejo que alberga una cafetería, espacios de coworking e incluso un invernadero para el cultivo de plantas. Appleton y Madison fueron alguna vez ciudades rivales, pero ahora comparten una escuela secundaria.

Shelstad creció en Madison, pero regresó hace solo unos años, después de que su esposo falleciera inesperadamente. Ella muestra con orgullo el centro de su ciudad, que sigue siendo vibrante, algo que atribuye a la actitud hospitalaria de la gente.

«Si queremos sobrevivir, si queremos prosperar, tenemos que ser acogedores, y eso significa que, ya seas de Minneapolis, de México o del pueblo de al lado, tienes que sentirte bienvenido en esta ciudad», dijo Shelstad.

Shelstad tiene amigos que ya trabajan en la antigua prisión, que lleva cerrada desde 2010. No les envidia la oportunidad de ganarse la vida dignamente, pero esta veterana del Ejército ya retirada simplemente cree que las actividades del ICE son moralmente incorrectas.

“Aunque esto pueda suponer algún beneficio económico para tal persona o tal familia, sigue siendo difícil de conciliar con la historia de ICE, las detenciones ilegales, el trato inhumano y cosas por el estilo”, dijo Shelstad. “Pasé 30 años en el Ejército y vi ese tipo de acciones en países extranjeros, y es literalmente espantoso ver que suceda en mi propio país.

El cierre del centro en 2010 fue una ‘gran patada en el trasero’

Algunos miembros de la comunidad se alarmaron aún más cuando la empresa penitenciaria privada CoreCivic anunció que vendería el centro al gobierno federal por casi 500 millones de dólares. CoreCivic, que compró el centro en 1997 por 74 millones de dólares, seguirá operando el lugar para el gobierno.

James Massee, concejal de Appleton, dijo que la pérdida de unos 400 empleos cuando cerró la prisión privada afectó mucho a su pequeño pueblo, donde el centro ahora está plagado de locales comerciales vacíos.

“Eso tiene un impacto enorme en tu comunidad, en materia de vivienda y en las ventas a bares, restaurantes, supermercados y ferreterías”, dijo Massee. “Cuando cerraron, fue un gran golpe”.

La venta de las instalaciones al gobierno federal significa que probablemente dejarán de figurar en el registro de contribuyentes. Massee estima que la ciudad podría perder alrededor del 30 por ciento de su base tributaria, aunque las autoridades locales mantienen la esperanza de que el gobierno federal ofrezca más a la comunidad.

Therese Quinn, quien vive en las afueras de Appleton, dijo que le preocupa que la compra por parte del gobierno federal signifique que llegue aún menos dinero a los servicios de la ciudad. A ella y a otros les preocupa que la reapertura de las instalaciones también agote los recursos limitados, como la atención médica y las fuerzas de seguridad.

“Aquí no somos una comunidad enorme y rica”, dijo Quinn. “La gente de aquí son todos trabajadores. No sé cómo [el pueblo] va a sobrevivir”.

Edwin Coyour conducía su camioneta negra por la protesta contra el ICE en Appleton, adornada con carteles que decían «Bienvenido, ICE» y «Deporten a los demócratas». Creció en Appleton y regresó después de pasar varias décadas en las Ciudades Gemelas.

Coyour dijo que cree que las personas que llegaron a Estados Unidos sin documentación deberían ser expulsadas del país. Pero también le gustaría ver revitalizada su ciudad natal, cuyo centro está salpicado de locales comerciales vacíos.

«Solo quiero ver que la comunidad prospere un poco. Quiero verla crecer», dijo Coyour. «Me gustaría que mis hijos se quedaran por aquí. Uno está en el área metropolitana y el otro en Sioux Falls. Desafortunadamente, aquí no hay nada para ellos, pero así son las cosas».

«Hay que vivir juntos»

Muchas personas de la zona están a la espera y con la esperanza de que todo salga bien.

Shawn Swenson es dueño del bar Apple Barrel en Appleton y de varios otros negocios en la ciudad, entre ellos una ferretería y una florería. La venta de las instalaciones al gobierno federal lo sorprendió porque CoreCivic, que posee y opera centros de detención en todo el país, solo había estado pagando a la ciudad una fracción del precio de venta en impuestos sobre la propiedad, mientras que la ciudad ha tenido que mantener los servicios para las instalaciones todos estos años por si acaso se reabrían.

Swenson espera que la reapertura del centro signifique más empleos para los locales. Incluso si la empresa trae trabajadores de fuera, espera que eso signifique que se establezcan en la ciudad o, al menos, que gasten allí sus sueldos. Incluso daría la bienvenida a los manifestantes, quienes, según él, también aportarían dinero a la comunidad.

“Me siento un poco dividido porque, si es una instalación federal, podrían cerrarla en cualquier momento y marcharse”, dijo Swenson. “Entonces, ¿cómo te comprometes con algo que podría no ser?”

Swenson no tiene una opinión sobre la corrección moral de alojar a detenidos de ICE. Reconoce la división que la reapertura de la instalación está causando en la comunidad, pero cree que los residentes seguirán dialogando entre sí y resolverán el asunto.

«Tenemos defensores acérrimos de ambos bandos, y todos nos llevamos bien. Nos encontramos todos los días en el supermercado», dijo Swenson. «Si no te caen bien, no tienes que ser amigo de ellos, pero sí tienes que convivir con ellos».

Adam Conroy es el editor y director de Western Guard, un periódico semanal independiente que se publica desde 1891. Él observa una división bastante equitativa en cuanto a la opinión de los residentes sobre la reapertura de la antigua prisión.

“La oportunidad inmediata de empleos, el gasto local… todo eso es emocionante, especialmente en un pueblo que ha sido tan duramente afectado como Appleton”, dijo Conroy. “Pero también hay otro grupo que piensa a largo plazo. ¿Es esa la atención que queremos aquí? La posible pérdida de ingresos fiscales, ¿perjudicará más que la ganancia económica?”

A los residentes también les preocupa cómo el centro de detención de ICE podría afectar a sus vecinos inmigrantes. La región ha experimentado una afluencia de inmigrantes de Micronesia, quienes, según Conroy, ahora conforman todo el equipo de voleibol masculino de la preparatoria.

“Son nuestros vecinos. Son nuestros amigos, compañeros de clase”, dijo Conroy. “Los queremos aquí. No queremos que los acosen”.

Kevin Plemmons será el único candidato en la boleta electoral de noviembre para el cargo de alcalde de Appleton. Considera que su papel es ayudar a guiar a su comunidad a través de este cambio.

“No importa de qué lado estés, lo importante debe ser la comunidad y generar más ingresos”, dijo Plemmons. “Ya sea a través de los impuestos de los empleados o de que las empresas obtengan más ingresos, cualquier cosa nos ayudará en este momento”.

Aunque se intercambiaron algunas palabras de enojo entre los manifestantes y los contramanifestantes al otro lado de la calle, Plemmons dijo que confía en que la gente de la zona lo resolverá. De vez en cuando, algún conductor de camión de carga tocaba la bocina a los manifestantes contra el ICE o algún conductor de una camioneta bajaba la ventanilla y mostraba el dedo medio.

“Esa es una de las mejores cosas de Appleton y las zonas rurales de los alrededores. No nos enojamos a fondo unos con otros», dijo Plemmons. «Podemos tener nuestros desacuerdos, como lo que está pasando ahora, pero nadie está lanzando piedras, nadie está lanzando botellas de cerveza».

En «The Merc», en la cercana ciudad de Madison, Shelstad dijo que no le da miedo sufrir represalias por tomar una postura en contra del centro de detención de ICE.

“Si te declaras feligrés, cristiano o lo que sea, tienes que estar del lado de los seres humanos, tienes que estar del lado de los acusados o los oprimidos”, dijo Shelstad. “Estoy en un momento de mi vida en el que voy a decir y hacer lo correcto, sin importar cuáles sean las repercusiones”.

El Centro Correccional Prairie, que ha permanecido cerrado desde 2010, tiene previsto comenzar a funcionar la próxima semana. Se espera que los primeros detenidos lleguen este otoño. Se prevé que el centro, con capacidad para 1,600 camas, esté en pleno funcionamiento a mediados de 2027.