Sheinbaum anuncia medidas jurídicas por la muerte de otro mexicano a manos del ICE: “No podemos permitir el maltrato”

La presidenta informa que su Gobierno va a ir “más allá de las notas diplomáticas” tras la agresión a Lorenzo Salgado en Houston, quien falleció a causa de los disparos de los agentes de EE UU

Por: Beatriz Guillén

Artículo del Pais

Mexicano muerto por el ICE

Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, este miércoles.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado este miércoles que su Gobierno va a tomar “medidas jurídicas” en Estados Unidos tras la muerte de otro mexicano a manos del ICE, el polémico Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. “Nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y de lo que planteamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, ha dicho la mandataria sobre las acciones que habían tomado hasta ahora: “Porque nos contestan, pero ya hay otra lamentable muerte de un connacional en Estados Unidos por asuntos de detención, cuando su única falta es no tener papeles, aun y cuando fueron contratados por una empresa estadounidense”. Solo desde que empezó 2026, al menos 20 migrantes han muerto bajo custodia de la dependencia. El último ha sido Lorenzo Salgado en Houston (Texas), quien falleció en el hospital a causa de los disparos de los agentes estadounidenses cuando, aparentemente, trató de resistirse a su arresto. “No podemos permitir el maltrato”, ha sostenido Sheinbaum.

Sheinbaum condena asesinato de mexicano en Texas

Claudia Sheinbaum, esta mañana en Palacio Nacional. Foto: EFE | Vídeo: CEPROPIE

Donald Trump ha hecho de la caza a los migrantes la principal bandera de su regreso a la Casa Blanca. El presidente ha conseguido ya la astronómica cifra de 240.000 millones de dólares de presupuesto para el ICE, destinado para detenciones y expulsiones con el objetivo de lograr lo que él mismo llamó la “mayor deportación de la historia”. En la última firma de la ley, además, el republicano garantizó carta blanca para las agencias. A Trump no le interesan los constantes informes de abusos en centros detención, donde el rastro de muertes se hace cada vez más largo, ni tampoco el uso excesivo de la fuerza de los agentes, que alcanzó su pico de indignación con el asesinato de la estadounidense Renee Nicole Good, en Minneapolis.

Fotografía de Lorenzo Salgado Araujo durante una conferencia en Houston, este miércoles.

En ese escenario, los mexicanos están muriendo tanto dentro de los centros migratorios como en los arrestos. Falleció Héber Sánchez en una prisión en Georgia en enero; Royer Pérez, en marzo en Florida; Alejandro Cabrera, en abril en Luisiana; Jesús Molina, en junio también en Georgia, y ahora Lorenzo Salgado, en Texas. Tras cada uno de los casos, Sheinbaum ha ido endureciendo el tono, en el que se ha convertido ya en otro frente de tensión con Estados Unidos.

A final de marzo anunció que ya no solo iban a ser reclamos, sino que su Gobierno iba a llevar las muertes a la CIDH. Se trató de una acción más simbólica que práctica, porque Estados Unidos no pertenece al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, por lo tanto, las medidas que toma la Comisión no son vinculantes para Washington. El Gobierno también ha participado, en ocasiones, también en demandas colectivas contra instalaciones, como la de Adelanto, en California.

Ahora, la presidenta ha afirmado que van a ir más allá con acciones que presentará esta semana el canciller Roberto Velasco. “No tienen por qué estar en centros de detención ni utilizar la violencia”, ha sostenido la mandataria: “Entonces sí estamos preparando medidas jurídicas más importantes”.