El Gobierno de San Luis Potosí contrató a un cabildero de Trump para “asesoría y representación” con funcionarios de EE UU

La Secretaría de Desarrollo Económico de San Luis Potosí ficha a Drake Venture LLC, del polémico consultor Roger Stone

Por: Zedryk Raziel

Artículo es de El País

El Gobierno de San Luis Potosí, que encabeza el oficialista Ricardo Gallardo, ha contratado a la firma de cabildeo Drake Venture LLC, del empresario Roger Stone, amigo y consultor del presidente estadounidense, Donald Trump. Así lo confirma un documento registrado por el propio Stone ante el Departamento de Justicia de EE UU el pasado 20 de junio, en el que señala que el servicio es para “asesoría y representación en asuntos gubernamentales y relaciones públicas en materia de comercio y desarrollo económico, incluyendo lo relacionado con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos”. La revelación del contrato, adelantada por Reforma, se da en un momento de fuerte tensión entre México y Estados Unidos, debido a las acusaciones de corrupción de Washington contra políticos del partido gobernante, Morena, y las filtraciones en la prensa de que algunos funcionarios, supuestamente, están teniendo acercamientos con EE UU para prestarse como informantes. Stone es conocido por su eficacia en cabildear en la Casa Blanca a favor de personajes que buscan un indulto presidencial por cargos criminales.

Stone registró la información del contrato al amparo de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), una norma de hace un siglo que impone obligaciones de transparencia a personas o empresas en EE UU que trabajan para entidades de otro país. De acuerdo con el registro disponible en los archivos del Departamento de Justicia estadounidense, revisado por EL PAÍS, el cliente directo de Drake Venture LLC es la Secretaría de Desarrollo Económico de San Luis Potosí (Sedeco). Reforma afirma que ha tenido acceso al contrato y sostiene que costo de los servicios convenido entre Stone y la Sedeco es de 375 mil dólares (unos siete millones de pesos) para un trabajo de seis meses. El diario mexicano agrega que el Gobierno de Gallardo también contrató a la consultora conservadora Diana London, de la firma Ford & London Global Strategies LLC, por el mismo precio y plazo. El portal O’Dwyers PR, especializado en la industria de relaciones públicas, señala que este contrato se firmó el 4 de junio.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró en un primer momento que era falsa la información publicada. No obstante, horas después, el titular de la Sedeco de San Luis Potosí, Mario García, confirmó la contratación de las consultoras de Stone y London, y aseguró que la finalidad de sus servicios es atraer inversiones extranjeras en el sector minero del Estado. El gobernador Gallardo, militante del PVEM, partido aliado de la coalición oficialista, negó que los acercamientos con el consultor de Trump sean para “buscar inmunidad”, en referencia al titular que usó Reforma. De telón de fondo están las versiones de que políticos del oficialismo han ofrecido declarar en EE UU buscando “adelantarse a las investigaciones que temen que pronto puedan centrarse en ellos”, como publicó The New York Times el pasado fin de semana citando fuentes anónimas. Gallardo dijo que se trata de “golpeteo” en el marco de los comicios intermedios del próximo año, en los que él impulsa a su esposa, la senadora Ruth González, para relevarlo en la gubernatura del Estado.

Extracto del documento que confirma el contrato de San Luis Potosí con la empresa de Roger Stone.

La contratación de Stone agitó las dudas por la misma trayectoria del consultor. En principio, Drake Venture LLC ―que él constituyó en 2001 con su esposa, Nydia Stone, en Delaware―, está enlistada en Estados Unidos como una firma de cabildeo con clientes nacionales y extranjeros. Stone, de 73 años, ha prestado sus servicios a personajes notorios, caso de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras encarcelado en EE UU por cargos de narcotráfico y que fue indultado por Trump en diciembre del año pasado. Stone dio a conocer que fue él quien intercedió de manera directa ante Trump para conseguir el beneficio presidencial para Hernández. El asesor, reconocido como uno de los mayores impulsores del salto a la política de Trump, aseguró que no recibió pago alguno por sus servicios con el exmandatario hondureño. Stone estaba convencido de que “las acusaciones contra Hernández tuvieron motivaciones políticas y eran falsas”, según un texto publicado por el mismo Stone. El amigo de Trump aderezó su carta con referencias al gobierno “comunista” que entonces ejercía el poder en Honduras y críticas a la Administración de Joe Biden.

En noviembre de 2019, Stone fue acusado y declarado culpable de obstruir las investigaciones en torno a la supuesta intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, en las que resultó electo Trump para su primer mandato en la Casa Blanca. En diciembre de 2020, a pocos días de entregar la presidencia a Biden, Trump indultó a su viejo amigo y asesor. En 2021, bajo la Administración de Biden, el Departamento de Justicia presentó una demanda civil contra Stone y su esposa por triangular ingresos a través de compañías fachada y eludir el pago de dos millones de dólares en ingresos.

El periodista estadounidense Robert Waldeck, que dio la primicia en EE UU sobre el negocio de Drake Venture LLC con el Gobierno de San Luis Potosí, señala que Stone ha registrado otros clientes en Bahamas y Nigeria, y agrega que, dentro de Estados Unidos, ha representado al empresario del bitcoin Roger Ver en su búsqueda del indulto presidencial de parte de Trump. El periodista enfatiza en el “enorme giro” profesional de Stone, que dedicó gran parte de su carrera trabajando en campañas y casos internos, y ahora “ha cultivado una creciente cartera de clientes internacionales desde el comienzo del segundo mandato de Trump”.