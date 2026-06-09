El Senado de EE. UU. bloquea la Ley SAVE America de Trump, frustrando las restricciones al voto

Por: Jonathan Shorman

Artículo de MN Reformer

El Senado de EE. UU. rechazó el jueves la Ley SAVE America, lo que supone un duro golpe para los esfuerzos del presidente Donald Trump por imponer restricciones al voto de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Los senadores votaron 48 a 50 en contra de sacar adelante una enmienda que habría incorporado la principal prioridad legislativa de Trump a un proyecto de ley de gastos centrado en la inmigración. La votación ofreció la señal más clara hasta la fecha de que, a pesar de la presión del presidente, un puñado de senadores republicanos sigue resistiéndose a sacar adelante el proyecto de ley, que según los críticos desataría un caos inmenso de cara a las elecciones de este otoño.

La Ley SAVE America exigiría a los votantes presentar documentos, como un certificado de nacimiento o un pasaporte, que acrediten su ciudadanía al inscribirse para votar. También obligaría a los votantes a mostrar un documento de identidad con fotografía al emitir su voto y restringiría los lugares donde los votantes pueden inscribirse, eliminando de hecho las campañas de inscripción de votantes.

Los demócratas y los grupos defensores del derecho al voto han arremetido contra el proyecto de ley, alegando que privaría del derecho al voto a los electores y trastocaría las elecciones de mitad de mandato, ya que las nuevas normas entrarían en vigor de inmediato. Trump y los partidarios republicanos del proyecto de ley afirman que es necesario para combatir el voto de los no ciudadanos, un fenómeno extremadamente raro.

Desde que asumió el cargo el año pasado, Trump ha realizado una serie de intentos por influir en la forma en que se celebran las elecciones. Una orden ejecutiva que limitaría el voto por correo sigue vigente por el momento, mientras sus detractores la impugnan ante los tribunales federales, y el Departamento de Justicia sigue intentando obligar a los estados a entregar datos confidenciales de los votantes, sin éxito hasta ahora.

La enmienda del Senado, presentada por el senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, también incluía restricciones a la participación deportiva de los atletas transgénero. En las redes sociales tras la votación, Graham calificó la Ley SAVE America como «una de las leyes más trascendentales» elaboradas por Trump y su equipo.

«Todos los demócratas votaron en contra, y al final pagarán un precio», escribió Graham.

Los republicanos también votan en contra

Pero la propuesta tampoco obtuvo el apoyo de un pequeño grupo de republicanos. Los senadores Susan Collins, de Maine; Mitch McConnell, de Kentucky; Lisa Murkowski, de Alaska, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, se unieron a los demócratas para votar en contra.

Collins se presenta a la reelección en lo que es una de las contiendas al Senado más reñidas del país. McConnell y Tillis han decidido no presentarse a la reelección, mientras que Murkowski ha afirmado que el proyecto de ley supondría un obstáculo para los votantes de su extenso estado rural.

Se habrían necesitado sesenta votos para que la enmienda saliera adelante, el mismo umbral que se requiere para superar un filibustero.

La votación se produjo después de que el Senado pasara semanas debatiendo la Ley SAVE America a principios de este año, antes de pasar a otros asuntos sin someterla a votación. Trump ha instado a los republicanos a que abandonen el filibusterismo para aprobar el proyecto de ley, sin éxito.

«Acabaremos con este intento descarado de suprimir el voto», escribió el senador Mark Warner, demócrata por Virginia, en las redes sociales tras la votación.

El Senado también rechazó, por 50 votos contra 49, una enmienda independiente presentada por el senador Mike Lee, republicano por Utah, que incluía una versión diferente de la Ley SAVE America. Según Lee, la enmienda era la versión del proyecto de ley aprobada por la Cámara de Representantes, que no incluía disposiciones sobre los atletas transgénero.

Collins votó a favor de la enmienda tras haberse opuesto anteriormente a la enmienda de Graham.

California

Ambas enmiendas fracasaron horas después de que Trump afirmara, sin pruebas, que los demócratas estaban robando «el voto» en California. El estado celebró elecciones primarias a principios de esta semana, pero el recuento de votos suele ser lento en el estado, lo que significa que los totales de votos comunicados la noche de las elecciones no siempre reflejan el resultado final de una contienda.

Trump vinculó las elecciones de California a su impulso a la Ley SAVE America, escribiendo en las redes sociales que «espero que los republicanos estén atentos» para que puedan aprobar la legislación.

«Anoche encontraron una gran cantidad de votos por correo, sorprendentemente», dijo Trump en un acto no relacionado celebrado el jueves en el Despacho Oval. «Así que no queremos eso>>.

Ante la falta de voluntad del Senado para sacar adelante la Ley SAVE America, algunos legisladores republicanos han comenzado a presentar proyectos de ley alternativos relacionados con las elecciones.

Las diputadas republicanas Julie Fedorchak, de Dakota del Norte, y Laurel Lee, de Florida, presentaron el jueves la Ley SAVE America Through REAL ID, que crearía un programa de subvenciones para ayudar a los estados a proporcionar a los residentes, de forma gratuita, permisos de conducir y tarjetas de identificación que cumplan con los requisitos del REAL ID a los estadounidenses con bajos ingresos.

El martes, la senadora Marsha Blackburn, republicana por Tennessee, y Graham presentaron la Ley de Asociación para la Seguridad Electoral, diseñada para animar a los estados a enviar sus censos electorales a un programa informático gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional que puede identificar a posibles no ciudadanos.

Los estados ya pueden cargar los datos de los votantes en el programa, denominado «Verificación Sistemática de Extranjeros para Prestaciones» (SAVE), pero la legislación proporcionaría 20 millones de dólares en subvenciones a los estados para compensar cualquier coste relacionado con el uso de SAVE.