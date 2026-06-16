El programa «Outdoor School» saca a los niños de las aulas y los lleva a la naturaleza para aprender y sanar

Por: Catharine Richert

Artículo de MPR

En los bosques del sureste de Minnesota, la educadora al aire libre Kat Anderson enseñó a un grupo de alumnos de quinto curso a encender un fuego.

«Queremos recoger tantos palitos diminutos como sea posible», les indicó Anderson. «Pensemos en nuestro fuego como un bebé hambriento. El bebé necesita que le den de comer constantemente, o si no, se pondrá a llorar».

Estos alumnos asisten a la Academia In Lak’ech (que hasta hace poco se llamaba Academia César Chávez), una escuela autónoma de inmersión dual en español situada en St. Paul. Sin embargo, recientemente se tomaron un descanso del aprendizaje en el aula para viajar al Centro de Aprendizaje Medioambiental Eagle Bluff, cerca de Lanesboro. A lo largo de dos días, los niños aprendieron a fomentar el trabajo en equipo y la confianza en sí mismos, además de recibir clases prácticas de ciencias y naturaleza.

El viaje apenas había comenzado y la alumna Gabby Roman ya estaba disfrutando del cambio de aires.

«Me lo estoy pasando muy bien. La naturaleza te ayuda a calmarte. Me siento muy a gusto», dijo Roman.

La calma es justo lo que estos niños necesitaban tras un invierno y una primavera aterradores y turbulentos.

Muchos alumnos de la Academia In Lak’ech son inmigrantes o hijos de inmigrantes, y la mayoría habla español en casa.

Durante la campaña de represión migratoria del Gobierno de Trump, conocida como «Operación Metro Surge», muchas familias de Lak’ech se vieron obligadas a pasar a la clandestinidad por miedo a ser detenidas y deportadas, según explicó Norma Garcés, directora ejecutiva y superintendente de la escuela. Los padres dejaron de ir al trabajo y los alumnos pasaron a seguir las clases en línea.

Salir de las Ciudades Gemelas y adentrarse en la naturaleza supuso un respiro muy bienvenido del estado de ansiedad e incertidumbre en el que vivieron los alumnos de Lak’ech durante meses.

«Sabemos, desde el punto de vista cultural, que estar al aire libre y estar aquí es sanador, por lo que nuestros niños necesitan mucha sanación en este momento», dijo Garcés. «Nuestras familias necesitan mucha sanación, nuestros profesores necesitan mucha sanación. Así que estar aquí forma parte del proceso de sanación».

Hacer más accesibles las experiencias al aire libre

Garcés afirma que este viaje habría sido inasequible para la escuela y las familias de los alumnos sin la ayuda de un nuevo programa llamado «Outdoor School for All» (Escuela al aire libre para todos). La Asamblea Legislativa lo creó el año pasado, proporcionando casi 900 000 dólares en subvenciones a escuelas de todo el estado para experiencias como esta. Ese dinero de la subvención cubre alrededor del 40 % del coste de la escuela Lak’ech.

Las escuelas deben demostrar su necesidad económica para obtener las subvenciones mediante un riguroso proceso de solicitud, y el dinero puede destinarse a cubrir gastos como el transporte y las horas extras del profesorado, ya que a menudo organizan excursiones como esta fuera de su horario laboral, según explicó Colleen Foehrenbacher, directora ejecutiva de Eagle Bluff, uno de los cinco programas acreditados de educación al aire libre de Minnesota.

Ella fue una de las educadoras al aire libre que presionó a la Asamblea Legislativa el año pasado para conseguir la financiación mediante subvenciones. Afirmó que el objetivo es hacer que la experiencia sea más accesible para más niños —especialmente los de familias desfavorecidas y zonas urbanas— y mostrarles lo que es posible en su futuro.

«Podría llevar a que alguien decidiera dedicarse a la política para proteger el medio ambiente, o a que alguien se dedicara a una carrera relacionada con los recursos naturales», dijo. «Podría llevar a que una familia empezara a tener un huerto en su patio trasero».

Hasta ahora, el programa ha permitido que unos 2.000 estudiantes más asistieran a programas de educación al aire libre en todo el estado este año.

La amistad es necesaria para sobrevivir

Aunque los alumnos de Lak’ech tuvieron unos meses difíciles a principios de este año, la campaña de represión migratoria que sufrieron les enseñó mucho sobre su comunidad y la importancia de apoyarse mutuamente en tiempos difíciles, dijo Garcés.

Afirmó que vio esa empatía en todo su esplendor en Eagle Bluff, mientras los niños aprendían técnicas de supervivencia.

«Es interesante lo de la supervivencia: ahora mismo les están enseñando: “¿Qué te llevarías para sobrevivir?”. Y una de las cosas [que dicen los niños] es la amistad», comentó Garcés. «Los niños dicen: “No vas a sobrevivir solo. Tenemos que seguir siendo amigos para poder sobrevivir”».

De vuelta al aire libre, Jason Isaac, de 10 años, está construyendo un refugio. Dijo que la comida y el agua son cosas obvias que necesita para sobrevivir. Pero también lo es la amistad.

«Puede que sea difícil sobrevivir [por tu cuenta], porque tienes que recolectar todo tú mismo», dijo Isaac.

En estos momentos, el programa Outdoor School for All es un proyecto piloto que solo cubre excursiones para alumnos de 4.º a 12.º curso. En los próximos años, los promotores esperan conseguir más financiación de la legislatura para que también puedan asistir niños de hasta infantil.