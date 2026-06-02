Un tribunal ordena el pago de los honorarios legales de un hombre que afirma que agentes de ICE le fracturaron el cráneo

Por: Redacción de MPR News

Un juez federal ha ordenado al Gobierno que pague 15 800,17 dólares en concepto de honorarios de abogados a un hombre que afirma que agentes de ICE le fracturaron el cráneo cuando lo detuvieron a principios de este año.

En enero, Alberto Castañeda Mondragón fue hospitalizado después de que, según él, agentes de ICE en St. Paul lo sacaran a rastras de un vehículo, lo tiraran al suelo y le golpearan repetidamente en la cabeza con una porra de acero. Según los documentos judiciales, los agentes de ICE dijeron al personal del hospital que Castañeda Mondragón se había causado las lesiones en la cabeza al chocar contra una pared de ladrillos mientras corría esposado. El personal sanitario declaró a los periodistas que esa versión no se correspondía con la gravedad de las lesiones del hombre.

En una orden y un memorándum presentados el 29 de mayo, el juez Donovan Frank afirmó que las circunstancias de este caso justificaban la compensación de los honorarios legales.

«El demandante presentaba lesiones graves en la cabeza y se encontraba en coma. Esto dificultó la recopilación de información para el caso del demandante y el desarrollo de una estrategia procesal», escribió Frank. «Además, y tal y como observó el Tribunal en su auto por el que se estimaba la petición, los agentes de ICE no se mostraron comunicativos en cuanto a los detalles de la detención del demandante».

Los abogados habían presentado una petición de hábeas corpus para liberar a Castañeda Mondragón de la custodia de los agentes de ICE mientras recibía tratamiento en el hospital por sus lesiones.

En una entrevista concedida en febrero a Associated Press, Castañeda Mondragón afirmó que aún estaba lesionado y no podía trabajar.