Aumentan las salidas voluntarias mientras los inmigrantes se enfrentan a condiciones de detención precarias y a presiones para que se marchen

Por: Tim Henderson

Artículo de MN Reformer

El aumento de los acuerdos de salida voluntaria en los tribunales de inmigración está suscitando la preocupación de que las tácticas de la administración Trump estén presionando injustamente a los inmigrantes para que abandonen Estados Unidos, incluso cuando tienen derecho legal a permanecer en el país.

Las salidas voluntarias durante la segunda administración Trump alcanzaron los 89 494 casos a fecha de 1 de mayo, según un análisis de Stateline de los datos de los tribunales de inmigración procesados por el Deportation Data Project, una iniciativa de investigación académica. Eso supone más de siete veces la cifra registrada en los últimos 16 meses de la administración Biden (11 977).

Una política de 10 meses de antigüedad de detención obligatoria sin fianza, que ahora está siendo impugnada en los tribunales de apelación y que probablemente será resuelta por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, aumenta la presión sobre los inmigrantes para que se marchen. La detención obligatoria para los inmigrantes que cruzaron la frontera ilegalmente para entrar en los Estados Unidos fue confirmada por un tribunal de apelación de Texas y Luisiana, que son los lugares más habituales para los casos de salida voluntaria, según el análisis de Stateline.

«Las condiciones en algunos centros de detención son terribles y, especialmente en los lugares donde no se concede la fianza, las personas pueden sentir que la salida voluntaria es su mejor opción en esas circunstancias», afirmó Colleen Putzel-Kavanaugh, analista política adjunta del Migration Policy Institute, una organización no partidista.

La salida voluntaria es un acuerdo judicial que obliga al inmigrante a sufragar los gastos del viaje fuera del país y a hacer frente a multas en caso de retraso. Una posible ventaja para el inmigrante es evitar una orden judicial de expulsión que podría hacer prácticamente imposible volver a los Estados Unidos y residir aquí legalmente.

El aumento de los acuerdos de salida voluntaria en los tribunales de inmigración está suscitando la preocupación de que las tácticas de la administración Trump estén presionando injustamente a los inmigrantes para que abandonen Estados Unidos, incluso si tienen derecho legal a permanecer en el país.

Las salidas voluntarias durante la segunda administración Trump alcanzaron los 89 494 casos a fecha de 1 de mayo, según un análisis de Stateline de los datos de los tribunales de inmigración procesados por el Deportation Data Project, una iniciativa de investigación académica. Eso supone más de siete veces la cifra registrada en los últimos 16 meses de la administración Biden (11 977).

Una política de 10 meses de antigüedad de detención obligatoria sin fianza, que ahora está siendo impugnada en los tribunales de apelación y que probablemente será resuelta por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, aumenta la presión sobre los inmigrantes para que se marchen. La detención obligatoria para los inmigrantes que cruzaron la frontera ilegalmente para entrar en los Estados Unidos fue confirmada por un tribunal de apelación de Texas y Luisiana, que son los lugares más habituales para los casos de salida voluntaria, según el análisis de Stateline.

«Las condiciones en algunos centros de detención son pésimas y, sobre todo en aquellos lugares donde no se ofrece la posibilidad de pagar una fianza, las personas pueden considerar que la salida voluntaria es su mejor opción en esas circunstancias», afirmó Colleen Putzel-Kavanaugh, analista política adjunta del Migration Policy Institute, una organización no partidista.

La salida voluntaria es un acuerdo judicial que exige al inmigrante pagar el viaje fuera del país y hacer frente a multas por cualquier retraso. Una posible ventaja para el inmigrante es evitar una orden judicial de expulsión que podría hacer prácticamente imposible volver a EE. UU. y vivir aquí legalmente.

La salida voluntaria no incluye a las personas que utilizaron una aplicación del Gobierno para marcharse con un billete de avión pagado por el Gobierno federal y un incentivo en efectivo, que ahora asciende a 2.600 dólares.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) está presionando para construir y abrir rápidamente nuevos centros de detención, en los que los grupos de derechos humanos describen condiciones de hacinamiento y, a menudo, insalubres. Desde la toma de posesión del presidente Donald Trump, 51 personas han fallecido en las instalaciones, según informó el ICE.

El Departamento de Seguridad Nacional quiere alcanzar el millón de deportaciones al año.

«Vemos que las personas optan por la salida voluntaria, no porque no tengan derecho a permanecer en Estados Unidos, sino porque ya no pueden soportar estar en estas condiciones realmente inhumanas durante la detención», afirmó Shayna Kessler, directora de la Iniciativa para el Avance de la Representación Universal del Instituto Vera de Justicia, que aboga por un sistema similar al de los defensores públicos para la inmigración.

La salida voluntaria podría ser la mejor opción, reconoció Kessler, pero «sin consultar a un abogado es imposible saberlo».

Encarcelamiento indefinido

Según la política de Trump, las personas que cruzaron la frontera ilegalmente y fueron posteriormente detenidas por las autoridades de inmigración son encarceladas sin fianza. La Ley Laken Riley, promulgada el año pasado, había ampliado la detención obligatoria a los inmigrantes detenidos bajo sospecha de delitos tan leves como el hurto en tiendas, incluso si posteriormente se retiran los cargos.

La nueva política —que se describió en el plan del Proyecto 2025 antes de que Trump fuera elegido en 2024— afectaría a millones de personas, independientemente de cuánto tiempo hace que llegaron a EE. UU. e incluso si solicitaron asilo legalmente.

Tres tribunales federales de apelación han suspendido el requisito de la detención obligatoria, pero dos lo han mantenido, lo que significa que la constitucionalidad de la política probablemente se resolverá en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

A principios de este año, un juez federal de Oregón acusó a las autoridades de inmigración de utilizar la amenaza de la detención prolongada para «ganar la partida de las cifras a costa de menoscabar el Estado de derecho».

«Por cada detenida que tiene la osadía de impugnar la legalidad de su detención y consigue la puesta en libertad, hay varias más que permanecen detenidas o sucumben a la amenaza de una detención prolongada, y que luego son deportadas ‘voluntariamente’», escribió el juez federal de distrito Mustafa T. Kasubhai en un dictamen de febrero. Se refería a una trabajadora agrícola detenida cuando se dirigía a los campos, que consiguió la puesta en libertad tras resistirse a la presión para firmar los documentos de salida voluntaria.

Un inmigrante de larga duración en la misma demanda, identificado como Victor C.G. en los documentos judiciales, afirmó que fue presionado para firmar documentos en los que aceptaba partir hacia México durante una detención de tres semanas tras ser detenido cuando regresaba a casa del trabajo. Se negó a firmar y fue puesto en libertad bajo fianza tras la intervención de un abogado; el hombre lleva 26 años viviendo en Estados Unidos y tenía autorización legal para trabajar basada en un visado pendiente para víctimas de delitos que cooperan con la justicia.

De manera similar, una demanda de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) presentada en octubre en Illinois acusó a las autoridades de inmigración de «coaccionar y amenazar a los detenidos» para que firmaran acuerdos de salida voluntaria mientras permanecían recluidos en condiciones insalubres y de hacinamiento en un centro de detención, renunciando así a su derecho a impugnar los casos de deportación ante los tribunales.

Una orden de alejamiento dictada en noviembre en ese caso exigía a las autoridades de inmigración del centro de Broadview, cerca de Chicago, que mantuvieran a los inmigrantes en condiciones higiénicas y con acceso a abogados, y que les concedieran tiempo suficiente y ayuda lingüística para comprender la documentación, como los acuerdos de salida voluntaria. Según los documentos judiciales, la orden de alejamiento sigue vigente durante las negociaciones del acuerdo.

Presión de los jueces

Los jueces de inmigración también pueden ejercer presión para que se opte por la salida voluntaria, afirmó Jacquelyn Pavilon, coautora de un informe sobre la salida voluntaria para el Vera Institute of Justice, una organización sin ánimo de lucro con sede en la ciudad de Nueva York cuya misión es limitar el encarcelamiento masivo.

Las notas de los observadores judiciales, compartidas con el Vera Institute, muestran una tendencia de los jueces a sugerir la salida voluntaria, especialmente por parte de los jueces nombrados por los republicanos cuando hablan con inmigrantes que no cuentan con abogados, señaló Pavilon. La

administración Trump ha destituido a jueces de inmigración considerados demasiado indulgentes y ha contratado a otros nuevos, los más recientes son 82 nuevos jueces anunciados el 21 de mayo.

En un tribunal de inmigración de Newark, Nueva Jersey, observado por Stateline el 21 de mayo, una jueza nombrada por Trump sugirió la salida voluntaria a una familia de Colombia tras denegar su solicitud de asilo. «Esto al menos evitaría una orden de expulsión», dijo la jueza, Leila McNeill Mullican.

La familia, un matrimonio de Bridgeton (Nueva Jersey) con un hijo de 20 años que llegó en 2023, no contaba con un abogado. Decidieron recurrir la decisión de McNeill Mullican en lugar de optar por la salida voluntaria, alegando que, cuando se marcharon en 2023, temían la delincuencia y las bandas con sede en Venezuela. Declararon a Stateline que considerarían contratar a un abogado para el recurso.

Hubo quejas similares de inmigrantes sobre presiones injustas para la salida voluntaria durante la primera administración Trump y también bajo la administración Obama. Las cifras alcanzaron un máximo de alrededor de 3.000 al mes bajo Obama y la primera administración Trump, pero recientemente superaron las 9.000 al mes, según el análisis de Stateline.

La pareja de un inmigrante le dijo a Stateline en un mensaje de chat que firmar el acuerdo parecía la forma más segura de conservar la solicitud de la tarjeta de residencia. La pareja se marchó de Los Ángeles a Costa Rica el año pasado mediante la salida voluntaria.

«Afortunadament, mi pareja no fue detenida, pero estaba bajo vigilancia prácticamente semanal y era controlada con una aplicación Smart Link», escribió la persona. «Creo que simplemente sentíamos la presión de lo que podría pasar si se quedaban en EE. UU. y continuaban con el proceso de expulsión. Me gustaría pensar que nos está saliendo bien».

El Departamento de Seguridad Nacional respondió a las preguntas de Stateline con una declaración sin atribuir: «Animamos a todos los extranjeros ilegales a que tomen el control de su salida con la aplicación CBP Home.

«Estados Unidos ofrece a los inmigrantes ilegales 2.600 dólares y un vuelo gratuito para que se autoexpulsen ahora mismo. Animamos a todas las personas que se encuentran aquí de forma ilegal a que aprovechen esta oferta y se reserven la oportunidad de volver a EE. UU. por la vía legal adecuada para vivir el sueño americano. De lo contrario, serán detenidos y deportados sin posibilidad de regresar».

En el pasado, el DHS ha afirmado que «decenas de miles» de personas han utilizado la aplicación, lo cual no es lo mismo que una salida voluntaria dictada por un tribunal, que exige que el inmigrante corra con los gastos del viaje.

El departamento no ofreció una nueva estimación en respuesta a las preguntas de Stateline, pero mantuvo que «más de 3 millones de extranjeros ilegales han abandonado EE. UU. debido a la campaña de la administración Trump contra la inmigración ilegal, incluyendo unas 2,2 millones de auto-deportaciones», y que se habían producido 900 000 detenciones y 900 000 deportaciones durante la administración hasta el 17 de mayo.

Es cierto que la población de no ciudadanos ha descendido drásticamente en las encuestas gubernamentales: un análisis de Stateline de la Encuesta de Población Actual de la Oficina del Censo muestra que se redujo en 2,3 millones, hasta unos 25 millones, entre enero de 2025 y abril de 2026. Pero muchos expertos, como los del Centro de Estudios Migratorios, consideran que la disminución registrada no se debe a las autodeportaciones, sino más bien al miedo a responder a las encuestas gubernamentales en un ambiente de hostilidad hacia los inmigrantes.