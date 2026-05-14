México cancela sus planes de cerrar anticipadamente el año escolar por el Mundial tras protestas de padres de familia

Por: Daniel Pardo*

Título del autor, Corresponsal de BBC Mundo en México

El gobierno mexicano ha cancelado sus planes de adelantar más de un mes el fin del año escolar para aliviar el tráfico durante la Copa Mundial de la FIFA y la ola de calor prevista.

México será coanfitrión del torneo de fútbol junto con Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio.

La rectificación se produce tras las protestas de los padres, que advirtieron de que interrumpiría los estudios de sus hijos.

Muchas familias también comentaron que se habían visto en una situación caótica, tratando de organizar semanas de cuidado infantil para compensar la salida anticipada de los alumnos.

Tras el cambio de rumbo, las clases terminarán ahora el 15 de julio, y no en la fecha anterior propuesta del 5 de junio.

El gobierno había anunciado la semana pasada que estaba contemplando reducir un mes el ciclo escolar 2025-2026 para “proteger” a los estudiantes de las altas temperaturas que afectan al país y facilitar la logística de las ciudades sede del Mundial de fútbol.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció la polémica medida el pasado jueves 7 de mayo, tras una reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, que aprobó la modificación por unanimidad.

“Esta modificación obedece, principalmente, a la extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días y que seguirá durante el mes de junio y julio. También por la realización del Mundial en nuestro país”, señaló el funcionario.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, dijo el viernes que la medida no era definitiva después de que varias organizaciones civiles manifestaron rechazo.

“No hay todavía un calendario definido, pues es importante que los niños también no pierdan clases”, expresó.

Durante la ola de calor de 2023, 18 estados mexicanos suspendieron clases presenciales y adelantaron el cierre del ciclo escolar en busca de proteger a cerca de 13 millones de niños.

Esta vez, sin embargo, el revuelo se ha generado por el vínculo explícito que hicieron las autoridades con la organización de un evento que para muchos no es prioridad.

“Indignante”

Asociaciones ciudadanas sostuvieron en la previa a que el gobierno se retractara que el país llega al torneo con infraestructura urbana envejecida y sistemas de transporte saturados.

La Ciudad de México, donde se jugarán seis partidos incluyendo la inauguración, enfrenta en días de baja concurrencia turística múltiples problemas en vialidades y servicios urbanos.

Guadalajara y Monterrey, las otras ciudades sede, también colapsan a diario debido a la congestión vehicular.

En tiempos de vacaciones escolares, como en cualquier ciudad grande, el embotellamiento urbano se mitiga.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) calificó como “indignante” la medida y aseguró que las alteraciones al ciclo escolar se intentaban justificar con las condiciones climáticas, “cuando históricamente jamás se han tomado medidas reales para atender las afectaciones que viven miles de estudiantes y trabajadores de la educación en las aulas del país”.

En Oaxaca, donde no están pautados partidos del Mundial, el sindicato de maestros dijo que el gobierno estaba priorizando intereses económicos y turísticos por encima de las necesidades de la educación pública.

México espera la llegada de unos 5 millones de visitantes internacionales durante el torneo, un aumento del 44% en el flujo turístico respecto a años anteriores.

Usualmente en México las olas de calor se presentan en abril y mayo. La temporada de calor suele concluir con la llegada de la temporada de lluvias, a mediados de junio.

El Servicio Meteorológico Nacional ha estimado que es probable que la temporada de lluvias se adelante a mayo, mes en el que, en todo caso, sí se han reportado temperaturas de hasta 45 grados centígrados en algunos estados del país.

Hasta ahora, de hecho, la preocupación de orden climatológica de cara al Mundial tenía que ver con las lluvias más con el calor.