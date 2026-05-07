Detenidos el líder y un operador de Los Linos, una banda dedicada a la extorsión y narcomenudeo en Morelos

El secretario Omar García Harfuch ha informado que dos agentes han sido heridos en el operativo, un miembro de la banda murió y seis más fueron detenidos

Por: Paulina Flores Ramírez

Artículo por El País

El Gobierno de México ha informado este miércoles de la detención de ocho personas vinculadas con la banda criminal conocida como Los Linos, que trafica droga desde Centroamérica a San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte, en Estados Unidos. Entre los detenidos está Rodolfo N, su líder, conocido como Don Ramón, y Carlos N, uno de sus principales operadores. De acuerdo con las autoridades, el personal de seguridad fue agredido durante el operativo, lo que resultó en el fallecimiento de un miembro de la célula delictiva. Dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron heridos, uno de los cuales ha ingresado de urgencia al quirófano, mientras que el otro recibe atención hospitalaria. En el operativo se han asegurado también cuatro armas largas, cinco armas cortas y 24 equipos telefónicos.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, ha señalado en una publicación en sus redes sociales que también se aseguró droga, aunque no ha ofrecido detalles al respecto. Los Linos se dedican a la extorsión, el homicidio, el robo de vehículos y el trasiego de drogas de Centroamérica con destino a Estados Unidos. Fuentes cercanas a la investigación han mencionado que la presencia de esta banda se extiende a los municipios morelenses de Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca.

La acción difundida este miércoles es “resultado de trabajos de investigación e inteligencia para desarticular grupos delictivos dedicados al trasiego de droga”, según el comunicado oficial y fue ejecutada en el municipio de Yautepec (Morelos) por la SSCP, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), con información de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y en coordinación con las autoridades estatales.

Morelos, ubicado en el centro del país, y uno de los Estados con menor extensión y una población de menos de dos millones de habitantes, destaca como una de las regiones con mayor violencia. Junto con Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Guerrero, Estado de México y Oaxaca, concentró el 50% de las muertes registradas en marzo. También ha sido el escenario de una profunda crisis feminicida con el asesinato machista de dos estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM).

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Morelos ocupa el lugar 16 en incidencia delictiva nacional con una incidencia total de 11.583, lo que equivale a un 2,41%, desde enero hasta marzo de este año. Las últimas cifras disponibles de marzo sitúan a la entidad en el mismo lugar con una incidencia total de 4.228 (2,41%).