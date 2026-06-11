La “fiebre del punto azul”: artistas cancelan conciertos y giras en EE.UU. Estas son algunas de las razones

Por Cristopher Ulloa, CNN en Español

Meghan Trainor, The Pussycat Dolls, Demi Lovato, Post Malone, Zayn Malik e incluso Dolly Parton. Estos son solo algunos de los artistas que han decidido posponer, reagendar o cancelar giras completas en distintos países, pero especialmente en Estados Unidos. Y los motivos son variados.

Según los propios artistas, la mayoría se debe a razones de salud o fallas en la logística y técnica musical, pero distintos reportes de medios especializados apuntan a la baja venta de boletos ligadas a Ticketmaster, plataforma que proyecta un punto azul en los asientos disponibles de las arenas al momento de comprar por internet; de ahí el nombre de este fenómeno en inglés, blue dot fever o la “fiebre del punto azul”.

El caso más emblemático en lo que va del año es el de las Pussycat Dolls, agrupación que anunció su regreso este 2026 con un nuevo sencillo musical y un tour con más de 30 fechas por Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la audiencia y los fans no acompañaron la iniciativa como se esperaba.

“Después de echar un vistazo honesto a la etapa de Norteamérica, hemos tomado la difícil y desgarradora decisión de cancelar todas las fechas excepto una”, señaló la banda femenina a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, agregando que “la comunidad LGBTIQ+ nos ha demostrado muchísimo cariño y apoyo a lo largo de nuestra carrera”.

Por otro lado, Meghan Trainor, la intérprete de “All about that Bass”, canceló su gira fijada para junio debido a la alta carga laboral y situaciones familiares. “Balancear el lanzamiento de un nuevo álbum, la preparación de una gira nacional y la llegada de una bebé a nuestra creciente familia de cinco miembros es más de lo que puedo abarcar ahora mismo”, señaló a través de sus historias de Instagram, según consignó Billboard.

Para Valentina Muñoz, periodista y directora del medio musical Trap2day, hay varios factores que se mezclan, como el alza en el costo de la vida y el auge de muchas giras en simultáneo.

“Después de la pandemia, hubo una explosión de giras musicales y se generó una fatiga en el consumidor. Antes, ir a un concierto era un evento puntual, pero ahora hay tantas giras activas que la gente es mucho más selectiva. El precio, por otro lado, es muy costoso. Si al boleto le sumas la estadía, el merch, el estacionamiento y la comida, toda la experiencia se vuelve carísima. El público termina privilegiando experiencias que realmente sientan únicas. Un ejemplo es Bad Bunny: nadie se lo quiere perder, porque se convirtió en una experiencia musical y cultural”, afirmó Muñoz a CNN.

Así como el puertorriqueño, hay otros artistas y bandas que logran escapar de esta “fiebre”, llenan estadios e incluso agregan más fechas al tour, a pesar de los elevados precios. Es el caso de grupos de kpop como BTS o KATSEYE, quienes arrasaron en los últimos American Music Awards celebrados en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos.

“El kpop tiene una característica única: estos grupos no solo venden canciones, sino que venden un sentido de pertenencia, de comunidad e identidad. Sus fans son muy organizados, compran entradas y hasta viajan entre ciudades. Algunos fans incluso siguen a sus bandas por todo el mundo, los graban y suben contenido.

“Estas giras se sienten más exclusivas porque los grupos vienen desde mucho más lejos, lo que aumenta un poco el sentido de ‘urgencia’ por asistir”, añade Muñoz.

Por su parte, el presidente y director financiero del conglomerado Live Nation –dueño y controlador de Ticketmaster–, Joe Berchtold, aseguró el 14 de mayo que todo está bajo control. “Creo que (la fiebre del punto azul) está impulsada en gran medida por los revendedores, quienes están frustrados porque los artistas están fijando precios mucho más efectivos para sus giras. Quieren asustarlos diciéndoles que, si siguen fijando precios eficientes para sus giras, no van a vender entradas y va a ser vergonzoso”, diji Berchtold en una conferencia de inversores de la firma boutique de investigación MoffettNathanson.

“Estamos en un contexto económico mundial complejo, y cuando la vida está más cara, uno tiende a sacrificar las cosas que no son necesarias para subsistir, como el entretenimiento, la cultura y los conciertos”, dijo a CNN Raimundo Flores, periodista especializado en cultura del diario El Mercurio.

Flores añadió: “Hay una narrativa común a la mayoría de los artistas, que es intentar comunicar la idea de ‘éxito’ en todo momento: en sus canciones, en sus colaboraciones, en sus giras. Y esa narrativa, potenciada por las redes sociales, termina siendo muy tóxica y dañina porque no todos pueden ser exitosos todo el tiempo. Y eso es lo que estamos viendo ahora: una burbuja que se está rompiendo”.

Para Valentina Muñoz, estos artistas entran en una zona compleja. “Siguen siendo famosos, pero no logran movilizar grandes masas hacia arenas o estadios. Algunos funcionan muy bien en playlists, reproducciones o Tik Tok, pero los oyentes no equivalen directamente a personas que comprarán entradas”.

Por su parte, Flores concuerda y agrega: “Explicarle a tu público que hay una baja venta de boletos es casi una derrota. Ellos difícilmente tienen ese nivel de transparencia con su audiencia, pero cuando lo tienen, creo que es algo muy valorable”, dijo a CNN.

En abril de este año, un jurado federal de Nueva York determinó que Live Nation y Ticketmaster operaron ilegalmente como un monopolio y realizaron cobros de más a los fans, aunque a la fecha aún persisten las dudas sobre lo que esto signifique para el futuro de la industria.