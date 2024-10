El voto migrante en Chile pone incertidumbre en las elecciones de tres municipios, entre ellos, Santiago

En siete años, los extranjeros que sufragan pasaron de 267.000 a 786.000. Los analistas apuntan que su participación en algunas comunas de la Región Metropolitana será clave en los comicios del fin de semana

Por: Maolis Castro-El Pais

Los inmigrantes están teniendo cada vez más participación en las elecciones en Chile. Sólo en siete años casi se triplicaron los que tienen derecho a votar, pasando de 267.000 en 2017 a 786.000 en 2024, y aunque sólo representan un 5,1% de todo el padrón electoral (15,4 millones) hay politólogos, como Mario Herrera, director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, consideran que podrían marcar la diferencia en algunos resultados de los comicios del 26 y 27 de octubre para elegir a gobernadores, alcaldes, consejeros regionales y concejales. “El voto migrante tiene un peso en algunas comunas del país, particularmente de la Región Metropolitana, donde se acercan al tercio del total de electores. Esto crea un grado de incertidumbre importante, porque no conocemos mucho sobre su comportamiento electoral”, explica a EL PAÍS.

Al realizar una estimación de su participación respecto al padrón regional, resalta que se concentra mayormente en la Región Metropolitana de Santiago (8,6%) y, en norte chileno, Arica y Parinacota (8,8%), Antofagasta (13,4%) y Tarapacá (15%). Todavía no son capaces de inclinar la balanza en una elección regional o nacional, destaca la politóloga venezolana Neida Colmenares, académica de la escuela de Gobierno de la Universidad Central. Pero indica que, al hacer un desglose en la capital de Chile, su peso se aprecia en los municipios de Santiago (33%), Independencia (32%) y Estación Central (21%). “En estos casos, sin duda, pueden determinar alguna de las contiendas comunales”, plantea la analista a este periódico.

Lo que pueda suceder en Santiago genera altas expectativas, porque históricamente el municipio es considerado un termómetro del escenario político del país sudamericano. “Es como una vitrina respecto a las tendencias políticas nacionales”, dice Colmenares.

Las opciones con mayores oportunidades en el municipio de Santiago son su actual alcaldesa y la principal carta oficialista, Irací Hassler, militante comunista, y Mario Desbordes, de Renovación Nacional (RN), partido de la derecha tradicional y quien fue ministro de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022). No existe, señalan los analistas, una evaluación sobre cuál de los candidatos podría contar con mayor aprobación de la comunidad migrante, pero este tipo de votantes ha cambiado drásticamente en la última década. Ahora, la principal población de extranjeros en Chile son los venezolanos, que se han incorporado paulatinamente al padrón electoral. Herrera dice que cuentan con poca información sobre su comportamiento electoral: “Sólo sabemos que participan menos que los chilenos y más que otras comunidades migrantes como las peruanas y argentinas que, antiguamente, tenían un mayor volumen en nuestro país”.

Chile otorga a los migrantes regularizados el derecho a sufragar una vez cumplidos los cinco años de residencia en el país, además de otros requisitos. Meses antes de las municipales, el Congreso discutió en torno a eximir o no a los extranjeros de la multa universal que se impone en caso de no votar en las elecciones de este fin de semana. Los parlamentarios de la oposición respaldaron incluirlos en la sanción, mientras que los oficialistas abogaron por excluirlos de un eventual pago. Se resolvió que debían asistir obligatoriamente a votar y, en caso de no hacerlo, también serían multados.