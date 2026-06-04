¿Cuáles son las lecciones que deja la violencia en torno a los centros de detención migratoria de ICE?

Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

La escalada de la situación en el centro de detención de ICE en Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, se ha convertido rápidamente en un foco rojo en el debate migratorio nacional.

Con cientos de detenidos en huelgas de hambre o de trabajo debido a las condiciones de vida, y violentos enfrentamientos entre manifestantes, contra manifestantes y las fuerzas del orden en el exterior, la crisis ofrece varias lecciones sobre el estado actual de la aplicación de las leyes migratorias, la supervisión y la polarización política.

El vacío de supervisión y transparencia:

Uno de los aprendizajes más inmediatos de Delaney Hall es la fuerte fricción entre las operaciones federales y la supervisión local o estatal.

Legisladores federales, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, y los inspectores de salud estatales no recibieron inicialmente acceso total a las instalaciones, las cuales son administradas de forma privada por GEO Group.

Cuando se bloquea la supervisión independiente, se crea un vacío que detona versiones contradictorias:

Legisladores reportan comida con gusanos y negligencia médica sistémica, mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emite desmentidos categóricos sobre cualquier huelga de hambre o atención deficiente.

Las comunidades locales cargan con el peso de las consecuencias en la política federal. El alcalde de Newark, Ras Baraka, tuvo que implementar un toque de queda estricto a las 9:00 p. m. y cerrar vías principales como Doremus Avenue para preservar la seguridad pública.

Los líderes locales y estatales se encuentran en una posición delicada: intentan salvaguardar los derechos de la Primera Enmienda de los residentes y proteger a las familias inmigrantes mientras despliegan a la policía estatal.

El gobierno federal y el DHS han difundido públicamente el mensaje de que el centro alberga a “lo peor de lo peor” de los inmigrantes con antecedentes penales.

Pero grupos de derechos civiles (como la ACLU de Nueva Jersey) y los demócratas del Congreso que recorrieron las instalaciones afirman que más del 70% de los retenidos no tienen antecedentes penales violentos.

Los centros de inmigración se han convertido en campos de batalla ideológicos. La situación en Delaney Hall escaló cuando activistas de estados como Oregon llegaron al lugary una vigilia local de las familias de los detenidos se volvió un enfrentamiento caótico.

Delaney Hall ilustra que las realidades visuales y físicas de la detención masiva moderna no se pueden ocultar fácilmente a puertas cerradas.