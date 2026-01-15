En enero se define el futuro de los subsidios de salud

Por José López Zamorano-Para La Red Hispana

La reciente aprobación en la Cámara de Representantes de una extensión por tres años de los subsidios de Obamacare es una noticia de enorme trascendencia para millones de familias en Estados Unidos.

Aunque el camino legislativo aún no está completo —falta el aval del Senado—, el paso dado por la Cámara envía una señal política clara: la salud sigue siendo un tema central y urgente en la agenda nacional.

Los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) han sido un salvavidas para trabajadores, familias de clase media y comunidades de bajos ingresos, pero expiraron a partir de enero como parte del mega paquete fiscal.

Gracias a estos apoyos, las primas mensuales se reducen de manera significativa, lo que se traduce en mayor estabilidad financiera y, sobre todo, en acceso oportuno a atención médica preventiva, tratamientos y medicamentos.

Se estima que más de 20 millones de estadounidenses recibieron subsidios para sus primas de seguro médico bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible en 2025. Sin esos apoyos, muchas de estas personas verán una pérdida o un fuerte aumento en lo que pagan por su cobertura.

Las personas con menores ingresos —menos de $24,000 al año— no pagaban primas mensuales gracias a los subsidios ampliados. Pero ahora perderán el acceso a un seguro gratuito. Una persona de 27, 40 o 60 años pagaría $66 al mes, en lugar de $0, de acuerdo con la Kaiser Family Foundation.

Un trabajador que gana $35,000 verá cómo su prima se duplica o más, pasando de $86 a $218 mensuales para un plan típico. Alrededor del 40 % de los inscritos en el mercado de la ACA se encuentran en este rango de ingresos.

Por ello, para comunidades históricamente marginadas, incluidos latinos, trabajadores independientes y pequeños empresarios, la extensión de los subsidios representa una herramienta concreta contra la desigualdad.

El acceso a la salud deja de ser un privilegio atado al empleo formal y se convierte en un derecho más cercano a la realidad cotidiana de millones de personas que sostienen la economía desde sectores vulnerables.

Sin embargo, el trabajo no está terminado. El Senado enfrenta ahora la responsabilidad de convertir este avance en ley, a pesar de que el presidente Donald Trump amenazó con vetar en caso que sea aprobada.

Expertos coinciden que bloquear la extensión tendría consecuencias inmediatas: aumento de primas, pérdida de cobertura y mayor presión financiera sobre hogares que ya enfrentan inflación y costos de vida elevados.

La decisión que tome el Senado y la Casa Blanca tendrá efectos reales en la mesa de la cocina, en la farmacia del barrio y en la sala de emergencias del hospital local.

La Cámara ya dio un paso importante. Ahora corresponde al Senado demostrar que la estabilidad del sistema de salud y el bienestar de millones de estadounidenses están por encima de las disputas partidistas.