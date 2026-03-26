Israel teme que EE.UU. declare un alto el fuego para permitir conversaciones con Irán

Artículo escrito por CNN en espanol

Por Tal Shalev

Israel teme que Estados Unidos declare un alto el fuego de un mes con el fin de facilitar las negociaciones con Irán, según informaron a CNN dos fuentes israelíes, en momentos en que Washington parece estar intensificando sus esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en curso.

Se espera que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, analice los últimos acontecimientos con su gabinete de seguridad el miércoles por la noche, señaló una de las fuentes. Antes de esa reunión, Netanyahu mantendrá una consulta más reducida con sus principales funcionarios de seguridad.

Según la segunda fuente israelí, Netanyahu fue informado y puesto al día sobre una propuesta de 15 puntos que Estados Unidos transmitió recientemente a Irán, que tiene como objetivo poner fin al conflicto. Israel se mantiene escéptico, por el momento, ante la perspectiva de lograr un acuerdo decisivo, añadió la fuente.

“Lo máximo que Irán podría estar dispuesto a conceder no cumple con el mínimo que exige Estados Unidos”, afirmó la fuente, añadiendo que Israel considera que varios elementos del marco propuesto por EE.UU. son “positivos y beneficiosos para Israel”, en particular aquellos relativos al programa nuclear iraní y a las actividades de sus grupos aliados en la región.

Mientras tanto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, han aprobado objetivos adicionales en Irán, según un comunicado de la oficina de Katz. Una fuente militar israelí declaró a CNN que la planificación operativa continúa según lo previsto y que no se ha producido ningún cambio en la campaña militar conjunta entre Estados Unidos e Israel, a pesar de las declaraciones diplomáticas estadounidenses.