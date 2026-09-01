La comunidad se reúne en Minneapolis para recordar a las víctimas de Annunciation un año después del tiroteo

Por: Michelle Griffith y Alyssa Chen

Artículo escrito por MN Reformer

Decenas de personas se reunieron el jueves en Pearl Park, en Minneapolis, para entregar alimentos, plantar árboles y armar paquetes de ayuda para jóvenes sin hogar, en memoria de los niños y las familias marcadas por el mortal tiroteo masivo ocurrido en la Iglesia y Escuela Annunciation hace un año.

El acto público de conmemoración se llevó a cabo a una milla de la iglesia y la escuela, en la zona suroeste de la ciudad. La comunidad de Annunciation asistió a un servicio privado en la iglesia, donde se hicieron sonar las campanas a las 8:26 a. m. —para marcar el momento en que comenzó el ataque— en honor a Fletcher Merkel, de 8 años, y Harper Moyski, de 10, quienes perdieron la vida en el tiroteo.

El tiroteo dejó heridas a otras 29 personas, y el autor del ataque se suicidó en el lugar de los hechos.

Christine Anderson, cuyos dos nietos se encontraban en la Iglesia y Escuela de la Anunciación el día del ataque, dijo que pasó toda la mañana del jueves en ese lugar ayudando a los estudiantes a decorar galletas para los socorristas antes de acudir a la conmemoración pública para unirse a otros en el proceso de sanación.

“Tenemos un camino lleno de esperanza hacia el futuro”, dijo Anderson, de 73 años. “Estamos todos juntos en esto, y el vínculo que he sentido con esta comunidad ha sido importante para mí”.

Andrea Anschel, de 45 años, y su hija Coraline, de 6, se unieron a los voluntarios para remover la tierra cerca del parque y plantar árboles.

“Algo que surge de los sucesos devastadores es que unen a la gente”, dijo Anschel, quien vive a menos de una milla de Annunciation. “Da inicio a una conversación. Nos ha permitido hablar de temas realmente difíciles en comunidad”.

El tiroteo masivo conmocionó a la comunidad y al estado de Minnesota, lo que llevó a algunos padres de Annunciation cuyos hijos resultaron heridos a abogar públicamente por mejores medidas de seguridad escolar y por leyes estrictas de control de armas.

Horas después del tiroteo, los demócratas de Minnesota y las familias de las víctimas de Annunciation comenzaron a exigir públicamente la prohibición de las armas de asalto y otras medidas de control de armas. El gobernador Tim Walz dijo que convocaría una sesión especial para aprobar medidas de control de armas, pero los republicanos y algunos demócratas se opusieron, y Walz dio marcha atrás.

Durante la sesión legislativa ordinaria a principios de este año, los demócratas renovaron su campaña a favor del control de armas. La Cámara de Representantes de Minnesota está dividida en partes iguales entre republicanos y demócratas, y la presidenta de la Cámara, Lisa Demuth —quien también es la candidata republicana a gobernadora— utilizó procedimientos legislativos para bloquear la legislación.

Los padres de uno de los estudiantes asesinados de Annunciation acusaron a Demuth de romper la promesa de permitir una votación sobre el control de armas en el pleno de la Cámara.

Algunos padres de Annunciation se han comprometido a seguir presionando para que se aprueben medidas más estrictas de control de armas en la próxima sesión legislativa. Es poco probable que se aprueben proyectos de ley adicionales sobre el control de armas, como la prohibición de las armas de asalto, a menos que los demócratas obtengan la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado de Minnesota y ganen la gobernación en noviembre.

“No sentí que hubiéramos avanzado lo suficiente” en el cambio de la política sobre armas, dijo Anschel, cuyos tres hijos pequeños no asisten a Annunciation, pero quien tiene una relación cercana con varias familias directamente afectadas.

En un descanso mientras cavaba en la tierra, Anschel comentó que, para ella, «estar en acción siempre es mejor que quedarse sentada haciendo llamadas», aunque también ha llamado a la Legislatura.

La educadora jubilada Katie Johnson, de 75 años, asistió al acto conmemorativo porque, según dijo, le resultaba muy doloroso ver a jóvenes heridos después de haber trabajado con estudiantes durante décadas.

“Queríamos honrar a todos los involucrados y a todos los que seguirán sufriendo este trauma por el resto de sus vidas”, dijo Johnson.

También asistieron funcionarios electos, entre ellos la representante estatal Emma Greenman, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el concejal de Minneapolis, Jamison Whiting.