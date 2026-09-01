Las autoridades federales deciden no presentar cargos contra un agente de ICE por un tiroteo en Minneapolis

Por: Matt Sepic

Artículo escrito por MPR

Los fiscales federales de Minneapolis estaban listos para presentar cargos contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por disparar e herir a un hombre venezolano durante la operación migratoria de invierno de la administración Trump, pero la fiscalía federal finalmente decidió no presentar el caso ante un gran jurado.

La decisión de la semana pasada se tomó justo antes de que el agente Christian Castro saliera de una cárcel de Texas.

Castro, de 52 años, le disparó en la pierna a Julio Sosa-Celis, de Venezuela, el 14 de enero después de disparar a través de la puerta cerrada de su casa en el norte de Minneapolis. Castro había perseguido a Sosa-Celis hasta el interior de la casa tras una persecución en auto en la que estuvo involucrado el compañero de cuarto de Sosa-Celis, Alfredo Aljorna.

Dos días después, la Fiscalía Federal de Minnesota acusó a Sosa-Celis y a Aljorna de agresión, después de que Castro afirmara que ambos lo habían atacado con el palo de una escoba y una pala para nieve. Las autoridades federales retiraron los cargos cuando las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la ciudad demostraron que Sosa-Celis y Aljorna no habían atacado a nadie.

Más de siete meses después del tiroteo, la misma fiscalía se preparaba para dar la vuelta a la situación y solicitar a un gran jurado que acusara a Castro de privación de derechos bajo el pretexto de la ley.

La ley federal de derechos civiles conlleva la posibilidad de una larga pena de prisión. Se trata del mismo delito por el que el exagente de policía de Minneapolis Derek Chauvin se declaró culpable después de que un jurado del condado de Hennepin lo condenara por separado por el asesinato de George Floyd.

Los fiscales federales decidieron finalmente no presentar cargos contra Castro, según dos personas con conocimiento del caso que no están autorizadas a hablar públicamente.

La abogada de Sosa-Celis, Robin Wolpert, dijo el domingo en una entrevista telefónica con MPR News que su cliente vio un rayo de esperanza cuando la misma fiscalía que lo procesó basándose en las declaraciones falsas de Castro finalmente parecía estar corrigiendo las cosas.

“El Sr. Sosa-Celis depositó su confianza en los fiscales federales, quienes le prometieron que finalmente harían justicia al presentar cargos contra el Sr. Castro”, dijo Wolpert. “Y realmente es devastador, porque él sí confió en el sistema de justicia. Confió en los fiscales, y esa confianza se ha quebrantado una vez más”.

MPR News ha solicitado comentarios tanto a la fiscalía federal de Minnesota como a funcionarios del Departamento de Justicia en Washington. Los expedientes judiciales no mencionan a ningún abogado que represente a Castro.

Aunque las autoridades federales se negaron a presentar cargos contra Castro, él aún enfrenta cargos estatales por agresión que la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, presentó en mayo.

El equipo de Moriarty presentó los trámites habituales para extraditar a Castro desde su estado natal, Texas, pero después de que el gobernador republicano Greg Abbott no firmara la orden de extradición, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, y el gobernador Tim Walz, ambos demócratas, demandaron a Abbott.

Un juez federal de Texas dictaminó el miércoles que, dado que Abbott no aceptó ni se negó a firmar la orden, el tribunal no puede obligarlo a actuar.

Castro salió el jueves de una cárcel del sur de Texas después de que expirara el plazo de 90 días que establece Texas para la detención de personas en espera de extradición.

Ellison declaró el viernes a MPR News que aún está decidiendo cuál será su próximo paso en la demanda federal sobre la extradición de Castro.

“Nunca vamos a desistir de esto”, dijo Ellison. “Buscaremos que se haga justicia. Y el Sr. Castro se enfrentará a la justicia en Minnesota. No puedo garantizar exactamente cuándo, pero sí puedo garantizar que eso va a suceder”.

Ellison y Moriarty dicen que les preocupa que Castro pueda huir de Estados Unidos. En un escrito judicial presentado la semana pasada, un investigador de la oficina de Ellison escribió que Castro y su pareja sentimental, quien vive en México, hablaron en llamadas telefónicas grabadas desde la cárcel sobre casarse y comprar una casa allí.

Dado que Castro fue liberado de la cárcel sin condiciones, no está claro dónde se encuentra ni si las autoridades están rastreando su paradero.

En un comunicado a MPR News el sábado, el Departamento de Seguridad Nacional indicó que Castro ha sido suspendido de ICE sin goce de sueldo. El departamento señaló que la fiscalía federal de Minnesota está “investigando activamente” a Castro y que podría ser acusado de mentir bajo juramento.

La agencia no precisó si Castro podría enfrentar cargos federales por violación de los derechos civiles en relación con el tiroteo.