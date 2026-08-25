Cómo se están transformando las redes de respuesta ante ICE para las elecciones de Minnesota

Durante la Operación Metro Surge, los vecinos formaron redes para vigilar las redadas de inmigración y repartir alimentos. Ahora, Unidos MN está adaptando ese modelo para organizar a los votantes cuadra por cuadra.

Por Joey Peters

Este artículo te lo trae Sahan Journal, una redacción sin fines de lucro dedicada a cubrir las noticias sobre los inmigrantes y las comunidades de color de Minnesota. Suscríbete al boletín gratuito para recibir los artículos de Sahan en tu bandeja de entrada.

Un grupo local de defensa de los derechos de los latinos está organizando a los votantes para las próximas elecciones de este otoño utilizando las lecciones aprendidas de la Operación Metro Surge.

El año pasado, Unidos MN capacitó a unos 50 000 observadores sobre cómo documentar legalmente y protestar contra las redadas federales de inmigración en todo Minnesota a través de su campaña de defensa constitucional Monarca.

Desde que la operación federal disminuyó en la primavera, Unidos ha reorientado estas sesiones para prepararse para otro asunto que, según insisten los organizadores, es crucial para la comunidad: votar en las elecciones.

El eje central de la estrategia consiste en un enfoque bloque por bloque y congregación por congregación, en el que una persona se compromete a difundir información y concientizar sobre las elecciones entre las personas que viven en su comunidad o que asisten a su iglesia.

“Invitamos a todas las personas a quienes les importe la elección a salir y hablar con sus vecinos”, dijo Ulla Nilsen, una de las principales organizadoras de Unidos que imparte sesiones de capacitación. “Compartir con ellos información sobre el voto, apoyarlos para que se registren si aún no lo han hecho y trazar un plan para votar”.

Unidos lleva años realizando trabajo de divulgación electoral, pero esta es la primera vez que esta organización sin fines de lucro con sede en Minneapolis anima a las personas a crear sus propias redes hiperlocales. El modelo se inspira en la forma en que la gente se unió a pequeños grupos activos en aplicaciones como Signal para monitorear y compartir información sobre las redadas federales de inmigración durante la Operación Metro Surge, explicó Nilsen.

Entre ellos se encuentra Francisco Escamilla, quien antes de la Operación Metro Surge nunca se había involucrado en la organización ni en la política. Durante la operación, Escamilla ayudó a organizar a los laicos de su parroquia para dar respuestas rápidas, lo que principalmente consistía en entregar víveres a personas que tenían demasiado miedo de salir de sus hogares.

Aproximadamente 225 personas se ofrecieron como voluntarias a través de la parroquia para empaquetar alimentos los jueves y viernes y entregarlos los sábados. En el momento de mayor actividad, atendían a 360 familias, dijo Escamilla.

Ahora, está promoviendo iniciativas para fomentar la participación electoral entre los feligreses de la Iglesia Católica de la Ascensión, en el norte de Minneapolis, donde se desempeña como director de formación en la fe. La mayoría de los feligreses de la Ascensión son latinos.

“En mi iglesia, y entre los latinos en general, no hemos sido los más activos a la hora de votar”, dijo Escamilla. “Por eso se trata de hacerle saber a la gente que todo lo que pasó durante la ola de violencia podría volver a suceder, y que al salir a votar, uno tiene un impacto, tiene poder”.

Escamilla dijo que hasta ahora se siente alentado, y señaló la participación electoral récord registrada en las primarias de Minnesota a principios de este mes.

En lo que va del año, Unidos ha organizado alrededor de 40 de estas capacitaciones de «Monarca Democracy Defense» desde abril en lugares como el área metropolitana de las Ciudades Gemelas, así como en St. Cloud, Rogers y el oeste de Wisconsin. Organizarán más capacitaciones a petición de la comunidad en el período previo a las elecciones generales.

“La capacitación guía a las personas a través de acciones concretas”, dijo el portavoz de Unidos, Luis Argueta. “¿Qué necesitas saber al ir a las urnas? ¿Qué planes puedes hacer? ¿Cómo organizas a una comunidad para asegurarte de que la gente llegue a las urnas de manera segura?”

Esto incluye prepararse para escenarios hipotéticos de intervención federal en las elecciones, como la presencia de agentes de inmigración en las urnas o cerca de ellas. La administración de Trump ha dicho que no tiene planes de colocar agentes del ICE en los centros de votación en estas elecciones. Sin embargo, aliados clave como Steve Bannon, quien se desempeñó como estratega jefe de Trump en la Casa Blanca durante el primer año de su primer mandato, han instado a Trump a hacerlo.

Además, sus aliados le han pedido a Trump que utilice sus poderes ejecutivos para declarar una emergencia de seguridad nacional y así ejercer control federal sobre las elecciones.

Unidos está preparando a los votantes para una posible interferencia, fomentando el voto por correo, el voto anticipado y acompañando a los votantes a las casillas si así lo solicitan. También están capacitando a las personas sobre cómo ser observadores en las casillas, pero haciendo hincapié en tácticas diferentes a las que utilizaron los observadores para supervisar a los agentes federales durante la Operación Metro Surge.

“Si hay un grupo de personas con chalecos amarillos y silbatos listos, parados afuera de los centros de votación, eso les indicará a los votantes que ICE está ahí, y se darán la vuelta y se irán”, dijo Nilsen. “Así que eso no es lo que queremos hacer”.

En cambio, las personas que quieran observar los centros de votación deberían “tener una mesa afuera donde se reparta sidra e información para los votantes”.