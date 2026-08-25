Un rastreador independiente de vuelos de ICE registra el deportado número 5,000 que sale del aeropuerto MSP

La base de datos de Nick Benson se ha convertido en una valiosa fuente de información sobre la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump

Por: Madison McVan

Artículo escrito por MN Reformer

En la calurosa pista del Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul, el martes por la tarde, un hombre vestido con un chándal gris subió lentamente los escalones para abordar un vuelo de Eastern Airlines con destino primero a Alexandria, Luisiana, y luego a El Paso, Texas.

Tenía los tobillos, las muñecas y el abdomen encadenados, y era el inmigrante detenido número 5,000 que salía del aeropuerto principal de Minnesota desde noviembre, según un seguimiento independiente.

Nick Benson observaba desde el último piso del estacionamiento del aeropuerto, con dos cámaras con lentes de zoom enfocadas hacia el avión, grabando un video mientras 14 hombres y dos mujeres subían al vuelo encadenados.

Una de las mujeres subía con dificultad las escaleras, apoyándose en un trabajador que llevaba un chaleco amarillo brillante. Este era el vuelo número 147 de «ICE Air» —aviones que transportan a detenidos por encargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)— que Benson había observado desde que comenzó a dar seguimiento a las deportaciones en noviembre.

La base de datos que creó a finales del año pasado ha proporcionado información de lo más precisa y oportuna al público interesado durante la Operación Metro Surge, que el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. ha descrito como la mayor operación de control migratorio en la historia de EE. UU. (Posteriormente, Benson comparó sus datos con los obtenidos de Seguridad Nacional por el Proyecto de Datos sobre Deportaciones y estimó que su margen de error era de menos de una persona por vuelo).

En enero y febrero, en el punto álgido de la operación federal, Benson observó cómo despegaban tres vuelos al día, llenos de detenidos, que por lo general se dirigían a grandes centros de detención en el sur.

Desde que la Operación Metro Surge llegó a su fin, el ICE ha vuelto a un horario regular de vuelos dos veces por semana, dijo Benson. Su trabajo sigue siendo el mismo: rastrear los horarios de vuelos utilizando información de fuentes abiertas, subir con su equipo de cámara a la azotea del estacionamiento, filmar mientras llevan a los detenidos por las escaleras hasta el avión y luego regresar a casa para actualizar su base de datos.

Benson se postuló para un puesto en el Concejo Municipal de Burnsville, pero perdió las elecciones el 11 de agosto. Es bueno que haya perdido, dijo; estaba demasiado disperso.

“Me presenté tal como soy, y si al electorado no le gustó… esa fue su decisión”, dijo Benson.

Benson es miembro de Minnesota 50501, la sección estatal de la organización progresista que impulsó las protestas masivas «Hands Off» y «No Kings» que surgieron durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. La organización paga sus cuotas de estacionamiento.

Minnesota 50501 es una de las casi 20 organizaciones investigadas por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia de EE. UU. por su presunta participación en una conspiración para obstaculizar y agredir a agentes federales durante la Operación Metro Surge.

Un agente encubierto asistió a una reunión de Minnesota 50501 en la Biblioteca Augsburg Park de Richfield el 2 de febrero. Asistieron alrededor de 60 personas, incluido Benson. El informe del agente encubierto —incluido en un expediente judicial del caso de 15 habitantes de Minnesota acusados de la supuesta conspiración— menciona que había voluntarios repartiendo silbatos y folletos sobre diversos roles disponibles para quienes quisieran protestar contra el ICE.

También describe a un «hombre corpulento» —cuyo nombre fue ocultado— que «se presentó diciendo que supervisaba los vuelos de deportación que partían del Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul».

Según el agente, Benson «se jactó de que ayer solo subieron 19 personas a los vuelos de deportación, cuando en el pasado había cientos por día».

Benson dijo que le resultaba extraño verse descrito por un agente encubierto y que, salvo por el uso de la palabra «se jactó», las notas eran precisas.

“No estaba pasando nada malintencionado ahí”, dijo Benson. “Es todo tan profundamente ridículo que nos estén persiguiendo”.

Benson no tiene planes de dejar de monitorear los vuelos, a menos que la Legislatura estatal apruebe un proyecto de ley que exija que el proceso de embarque de los vuelos de inmigración se transmita en vivo y esté disponible públicamente. (Esto ya ocurre en el Boeing Field de Seattle).

La representante estatal de Benson, la diputada Kaela Berg, del DFL de Burnsville, presentó un proyecto de ley en la sesión legislativa de 2026 que haría precisamente eso. El proyecto de ley obtuvo el número máximo de copatrocinadores —35 legisladores del DFL lo firmaron—, pero no avanzó.

Benson ha recibido comentarios de las familias de personas que fueron detenidas, quienes se mostraron agradecidas de que alguien se preocupara lo suficiente como para velar por los inmigrantes mientras eran trasladados a campamentos antes de que, en la mayoría de los casos, fueran deportados.

“Es el trabajo más importante que alguna vez tendré la oportunidad de hacer”, dijo Benson. “Y espero con ansias no tener que hacerlo nunca más”.

Afuera, en la pista, los trabajadores cargaban tramos de cadenas en la parte trasera de las camionetas del convoy para usarlas con la próxima tanda de detenidos.