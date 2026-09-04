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CELEBRA EL DÍA DE LA HERENCIA HISPANA EN EL MINNESOTA ZOO

CELEBRA EL DÍA DE LA HERENCIA HISPANA EN EL MINNESOTA ZOO

Los visitantes podrán disfrutar de entretenimiento en vivo, un mercado de artesanos, comidas típicas y más.

Apple Valley, Minn. (3 de septiembre de 2026) – El Minnesota Zoo celebrará el Día de la Herencia Hispana el domingo 13 de septiembre de 2026, de 10 a.m. a 4 p.m. Todos están invitados a disfrutar de entretenimiento especial que incluye música en vivo, presentaciones de baile, un mercado de artesanos, recursos comunitarios, comidas típicas y mucho más.

A lo largo del día, los visitantes podrán disfrutar de los vibrantes sonidos del DJ Supafly y deleitarse con las hermosas presentaciones artísticas de Ballet Folklórico México Azteca y el grupo de danza Away Runakana.

Los asistentes también podrán recorrer y comprar en un mercado emergente con productos artesanales, joyería y textiles de vendedores locales, o crear su propio papel picado como parte de las actividades especiales de celebración del Día de la Herencia Hispana.

Qué: Día de la Herencia Hispana en el Minnesota Zoo Dónde: Minnesota Zoo – 13000 Zoo Boulevard, Apple Valley, MN 55124 Cuándo: Domingo, 13 de septiembre de 2026, de 10 a.m. a 4 p.m. Admisión: La programación del Día de la Herencia Hispana está incluida con la entrada al Zoo. Los boletos pueden comprarse en línea en www.mnzoo.org o en la entrada del Zoo.

Si quieres, puedo ayudarte a preparar también una versión más breve para redes sociales o un titular alternativo para la web.

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