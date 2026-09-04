CELEBRA EL DÍA DE LA HERENCIA HISPANA EN EL MINNESOTA ZOO

Los visitantes podrán disfrutar de entretenimiento en vivo, un mercado de artesanos, comidas típicas y más.

Apple Valley, Minn. (3 de septiembre de 2026) – El Minnesota Zoo celebrará el Día de la Herencia Hispana el domingo 13 de septiembre de 2026, de 10 a.m. a 4 p.m. Todos están invitados a disfrutar de entretenimiento especial que incluye música en vivo, presentaciones de baile, un mercado de artesanos, recursos comunitarios, comidas típicas y mucho más.

A lo largo del día, los visitantes podrán disfrutar de los vibrantes sonidos del DJ Supafly y deleitarse con las hermosas presentaciones artísticas de Ballet Folklórico México Azteca y el grupo de danza Away Runakana.

Los asistentes también podrán recorrer y comprar en un mercado emergente con productos artesanales, joyería y textiles de vendedores locales, o crear su propio papel picado como parte de las actividades especiales de celebración del Día de la Herencia Hispana.

Qué: Día de la Herencia Hispana en el Minnesota Zoo Dónde: Minnesota Zoo – 13000 Zoo Boulevard, Apple Valley, MN 55124 Cuándo: Domingo, 13 de septiembre de 2026, de 10 a.m. a 4 p.m. Admisión: La programación del Día de la Herencia Hispana está incluida con la entrada al Zoo. Los boletos pueden comprarse en línea en www.mnzoo.org o en la entrada del Zoo.

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