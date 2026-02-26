La familia del Mencho solicita la entrega del cuerpo del líder del CJNG

La Fiscalía ha recibido el escrito de parte de un representante legal e iniciará el protocolo para agotar los procedimientos en la custodia del capo fallecido

Por: Micaela Varela-El Pais

Un representante legal de la familia del Mencho ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) un escrito para que se inicie la entrega del cuerpo del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El cuerpo se encuentra en resguardo del Servicio México Forense (Semefo) y el representante social debe agotar todos los procedimientos protocolarios para formalizar la entrega en condiciones, según el comunicado de la FGR. La dependencia ha informado en paralelo que los dos detenidos durante el operativo en Tapalpa, Jalisco, en el que fue capturado y herido el capo de la droga, están siendo procesados por portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ya había adelantado el lunes pasado, un día después del operativo, que esperaban que alguien del círculo familiar de Oseguera iniciara el trámite para la entrega de su cuerpo. “Normalmente, [los restos] los reclaman los familiares y se entregan”, apuntó el titular en rueda de prensa. El cuerpo del Mencho ya ha sido identificado genéticamente por el personal forense de la FGR que realizó la necropsia, según informó la dependencia el lunes, al igual que los restos de dos de sus acompañantes que fueron heridos de gravedad junto a su líder y fallecieron con él en el traslado aéreo para recibir atención médica.

Durante el operativo en Tapalpa, las Fuerzas Especiales y de la Guardia Nacional cercaron al grupo de seguridad de Oseguera en una zona de cabañas turísticas que encontraron gracias al seguimiento a una de las parejas sentimentales del líder del CJNG. Los secuaces del Mencho abrieron fuego contra los militares para darle a su jefe una oportunidad de escapar. En el lugar murieron ocho miembros del grupo, y finalmente las autoridades hallaron al capo con dos de sus escoltas gravemente heridos entre la maleza de una zona boscosa de alrededor. El personal sanitario que llegó al lugar decretó que los tres estaban graves y necesitaban evacuación y atención médica urgente. Otros dos de sus seguidores fueron detenidos con vida.

Los tres heridos fueron abordados a un helicóptero del Ejército para llevarlos al hospital de Guadalajara, a tan solo unos minutos por aire. Sin embargo, el Mencho y sus guardaespaldas murieron en el traslado. Entonces, el helicóptero cambió de rumbo hacia Morelia, Michoacán, para trasladar los cuerpos en un avión de la Fuerza Aérea hasta Ciudad de México. “No era conveniente llegar a Guadalajara sobre todo por el riesgo de que este grupo hiciera acciones más violentas en la capital de Jalisco”, ha explicado el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, sobre el simbolismo que representa el cuerpo de uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Los tres cuerpos han estado en la Semefo de la capital desde entonces, a la espera de ser reclamados.

Los dos integrantes que sobrevivieron al operativo y fueron detenidos han sido identificados por la FGR como Andrés ‘N’ y Genaro ‘N’. Ambos están siendo procesados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada por los delitos de portación de armas y cargadores con el agravante de que eran de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Un juez ha decretado para los dos prisión preventiva oficiosa y han sido trasladados al penal de máxima seguridad del Altiplano.