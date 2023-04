La legislatura de Minnesota espera que el proyecto de ley facilite la transición a los beneficiarios de Medicaid que abandonen las prestaciones de la era COVID

Se calcula que entre 100.000 y 300.000 beneficiarios de la asistencia médica de Minnesota perderán la cobertura durante el próximo año.

Por Peter Callaghan | Redactor del MinnPost

Minnesota y otros estados no pueden hacer mucho por los beneficiarios de Medicaid que perderán la cobertura ahora que ha terminado la congelación de la era de la pandemia en la eliminación de las familias que ya no son elegibles. Se calcula que entre 100.000 y 300.000 beneficiarios de asistencia médica de Minnesota perderán la cobertura el año que viene.

Pero un proyecto de ley dirigido al gobernador Tim Walz ayudará a suavizar la transición y mitigar los efectos de lo que se ha dado en llamar “Medicaid unwinding”, el proceso ordenado por el gobierno federal en virtud del cual se pedirá a todos los beneficiarios que confirmen que siguen cumpliendo los requisitos de ingresos -hasta 37.000 dólares para una familia de cuatro miembros- para el programa federal/estatal de seguro médico.

A partir del viernes, una doceava parte de los 1,5 millones de minnesotanos beneficiarios de Medicaid verán revisados sus casos cada mes. Algunos perderán la cobertura de forma permanente. Otros podrían perderla temporalmente mientras intentan demostrar que siguen cumpliendo los requisitos.

“El proceso va a ser sin precedentes, va a ser complejo, va a ser difícil”, dijo el representante Mohamud Noor, un DFLer de Minneapolis, durante el debate sobre el proyecto de ley el jueves. Él patrocinó la versión de la Cámara del proyecto de ley para proporcionar dinero al Departamento de Servicios Humanos del estado, así como los condados y una tribu que trabajará con los beneficiarios. Minnesota es uno de los 10 estados que presta la mayoría de los servicios sociales a nivel de condado, no estatal.

“Va a ser difícil para los afiliados que tengan que soportar este proceso, porque durante los últimos tres años no ha habido ningún proceso de renovación”, dijo Noor, presidente de la comisión de Servicios Humanos de la Cámara de Representantes. Y los condados necesitan dinero para contratar y formar a personal que realice un trabajo que es sobre todo un proceso en papel, un trabajo que dejaron de hacer al principio de la pandemia”.

En la primavera de 2020, el Congreso ordenó a los estados que mantuvieran en el programa a todos los beneficiarios actuales de Medicaid mientras durara la emergencia de salud pública. Y el gobierno federal compensó a los estados que probablemente aumentarían su parte de los costes de Medicaid al mantener en la cobertura a beneficiarios que de otro modo no cumplirían los requisitos. Estos pagos (1.800 millones de dólares sólo para Minnesota) cubrieron con creces el aumento de la participación estatal en los costes e incluso contribuyeron al aumento del superávit de ingresos del estado.

Aunque la emergencia sanitaria federal no terminará hasta finales de mayo, el Congreso votó en diciembre a favor de poner fin a la cobertura continua de Medicaid antes de tiempo, el 31 de marzo de 2023. Los estados tuvieron que crear y pagar el proceso de reconsideración de la elegibilidad de cada beneficiario.

El proyecto de ley también paga a los navegadores, que son agencias sin ánimo de lucro contratadas por el Estado para trabajar con los beneficiarios y ayudarles con el proceso. Algunas están especializadas en trabajar con beneficiarios que hablan idiomas distintos del inglés. Por último, la ley exime durante un año a los beneficiarios de pagar las primas del programa MinnesotaCare, subvencionado por el Estado. Se trata de un programa que ayuda a asegurar a los residentes que ganan demasiado para tener derecho a Medicaid, pero no tienen un seguro proporcionado por el empleador o no pueden permitirse pólizas en el mercado privado individual. Es un lugar de aterrizaje para aquellos que ya no son elegibles para Medicaid.

El texto de otros proyectos de ley establece que una vez que se considere que los beneficiarios reúnen los requisitos, no se les podrá retirar la cobertura durante un año, en un intento de reducir el flujo normal de personas cuyas finanzas cambian y entran y salen del programa. El proyecto de ley prevé que los niños sigan siendo elegibles durante periodos más largos.

Noor dijo que el objetivo del proyecto de ley es que nadie pierda la cobertura, aunque ese sería el mejor de los casos.

“Estamos tratando de hacer todo lo posible con este proyecto de ley para garantizar que ningún Minnesotan pierde su cobertura”, dijo. “Se trata de la vida y la muerte”.

Un portavoz del Departamento de Servicios Humanos dijo que los primeros avisos de renovación se enviarán en abril a los beneficiarios cuya renovación anual es en julio. Esos formularios deberán devolverse con la comprobación de ingresos antes del 30 de junio. El proceso continuará entonces con las renovaciones de agosto y avanzará mensualmente para el año siguiente.

“En última instancia, se trata de garantizar que los minnesotanos elegibles para los programas de salud pública mantengan su acceso a la atención médica sin interrupciones a través de este proceso requerido por el gobierno federal”, dijo el departamento en un comunicado el viernes. “Este proyecto de ley reconoce los recursos necesarios para conseguir que se haga y proporciona a las entidades locales lo que han dicho que la necesidad de llevar a cabo la renovación con éxito.”

Aproximadamente uno de cada cuatro minnesotanos recibe asistencia sanitaria de programas de salud pública como Medicaid y MinnesotaCare.

Durante la pandemia, el número de casos creció, tanto en Minnesota como a escala nacional. Debido a que la rotación normal de las personas que entran en el programa y se van se detuvo, la inscripción creció en 330.000 inscritos durante la pandemia, los funcionarios estatales de DHS dijo. Esto supone un aumento del 28% en el número de casos. A nivel nacional, la inscripción en Medicaid creció un 27,9% hasta alcanzar los 90,9 millones de personas, un aumento que la Kaiser Family Foundation atribuye a la disposición de inscripción continua, pero también a los estados adicionales que adoptaron la expansión de Medicaid en virtud de la Ley de Asistencia Asequible y a los impactos económicos de la pandemia que podrían haber hecho que más personas fueran elegibles.

El proyecto de ley, el expediente 2265 del Senado, fue aprobado el lunes en el Senado por 46 votos a favor y 18 en contra. Fue aprobado por la Cámara el jueves 82-44 y ahora va al gobernador Tim Walz, que había solicitado financiación para el programa y se espera que firme el proyecto de ley.

Uno de los problemas planteados por los republicanos en la Cámara fue la suspensión durante 12 meses de un programa denominado “cotejo periódico de datos”, que compara la información sobre los solicitantes de ayudas estatales con otros registros estatales sobre ingresos, valores de automóviles y viviendas y solicitudes de otros programas. El objetivo es encontrar incoherencias en la información facilitada que puedan sugerir fraude.

“Estoy de acuerdo con usted en que no queremos echar a una sola persona de un programa público, pero yo no pondría el punto en ese punto de la frase”, dijo el representante Kurt Daudt, R-Crown. “Yo añadiría, a menos que no estén cualificados o estén accediendo fraudulentamente a ese programa”. Daudt dijo que suspender el programa de coincidencia podría costar al estado millones en fraudes no capturados.

Noor dijo que el emparejamiento de datos se reanudará después de los 12 meses de relajación se ha completado.