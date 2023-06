La recuperación de Lake Street: Historias detrás del escaparate

Angela Davis y Kelly Gordon-MPR

Hace tres años, el mundo vio cómo Lake Street, en Minneapolis, sufría importantes daños durante las protestas que siguieron al asesinato de George Floyd. Algunos propietarios de negocios lo perdieron todo.

Sin embargo, con la ayuda de sus vecinos, muchos de esos negocios limpiaron, volvieron a funcionar e insistieron en que la justicia formara parte y fuera uno de los objetivos del proceso.

Escucha una conversación de In Focus presentada por la presentadora de MPR News Angela Davis, grabada en directo el 6 de junio ante un público en el Hook and Ladder Theater and Lounge de Minneapolis, en la que propietarios de negocios y líderes comunitarios hablaron de lo que el renacimiento de Lake Street puede enseñarnos sobre cómo garantizar que la recuperación sea equitativa y accesible para todos.

Manny González, copropietario de Manny’s Tortas. González, inmigrante mexicano que abrió el primer mercado mexicano del sur de Minneapolis en 1999, explicó cómo 2020 fue uno de los años más difíciles para sus tres negocios de Lake Street debido a la pandemia y a las protestas. Su capacidad de resistencia y su servicio a la comunidad, incluso cuando sus negocios estaban cerrados, le ayudaron a salir adelante en la actualidad.

Elias Usso, propietario de la farmacia Seward. Usso habló sobre el traslado de su familia desde Sacramento (California) a Minneapolis, cómo perdieron casi todo debido a las protestas de 2020 y cómo sus vecinos de Lake Street le ayudaron a seguir adelante.

Andy Hestness, director ejecutivo de Rediseño.

Yusra Mohamud, asesora comercial del Consejo de Lake Street.

¿Qué le impulsó como empresario a reconstruir y reabrir?

Usso: Lo perdimos casi todo… todo lo que habíamos construido. … Es Minneapolis, ya sabes, volveremos. Esta es la ciudad en la que creo. Esta es Lake Street, donde los inmigrantes vienen y prosperan, donde te sientes bienvenido, donde te sientes [en] casa. E incluso si lo pierdes todo, hay gente en Minneapolis que te mantiene en pie. El lado bueno… nuestros vecinos que vinieron a sacarnos adelante y a levantarnos hasta donde estamos ahora. Y siguen apoyándonos. Así que fue el momento más difícil para todos nosotros, ¿sabes? … La ciudad de Minneapolis, la gente, la fuerza en Minneapolis, son las personas más increíbles. Y eso es lo que nos hace seguir adelante… donde te sientes bienvenido como inmigrante, donde te sientes en casa.

¿Voy a volver y reabrir este negocio, y luego pasar por esto otra vez? Y me dije: “si no lo hago yo, ¿quién volverá y lo hará?”. Porque nos corresponde a nosotros, a todos nosotros, volver y reabrir y mantener esto en marcha como sociedad. Eso es lo que yo creo. Y Lake Street es muy, muy importante… como inmigrante, como minoría, y como la calle más vibrante que se puede encontrar en Minneapolis. El mundo nos observa.

González: Yo vivo en Eagan. Y la gente de por allí, ya sabes, les digo cuando mis negocios y ellos dicen, “oh, ¿Lake Street?” Y yo digo “vamos, ya sabes, es la mejor avenida de Minneapolis”.

Mucha gente no se siente segura al venir al sur de Minneapolis, pero creo que es la idea equivocada que se tiene de la zona. Te diré, he estado aquí por muchos años y creo que es una hermosa avenida, mucha diversidad. Y eso es lo bonito. Que puedes ver todo tipo de gente de todo el mundo.

Cuando abrimos el Midtown Global Market, dije que teníamos que hacer de esta avenida un destino turístico. Y creo que lo está consiguiendo, porque tengo muchos clientes que vienen a visitarme y les pregunto: “¿De dónde vienes?”. Y es Colorado, Los Ángeles… vienen a Lake Street porque es muy diversa y tiene todo tipo de oportunidades. La comida es increíble. Hay muchas ideas equivocadas sobre Lake Street.

Historias detrás del escaparate

Baarla’s Boutique es una tienda de moda femenina que ofrece ropa islámica moderna.

“Me gusta Lake Street. Sinceramente, mientras tengamos más seguridad creo que es el mejor sitio”.

Mostafa, propietario de Dar Medina, en Midtown Global Market, vende alfombras, telas y joyas marroquíes hechas a mano.

“Para mí, el gran apoyo que necesito es que vengan los clientes. Lake Street es un barrio maravilloso. En todas partes del mundo hay lugares buenos y a veces no… la gente, se esfuerza por hacerlo más bonito. Y no sé por qué la gente se asusta aquí”.

Tedi Grey Owl, especialista en prácticas académicas de MIGIZI, una organización nativa americana sin ánimo de lucro, y Hope Flanagan, profesora de extensión comunitaria y cultura de Dream of Wild Health, una organización intertribal sin ánimo de lucro que sirve a la comunidad nativa americana de Minneapolis-St. Paul, se están asociando para alcanzar su objetivo de ayudar a los estudiantes nativos americanos a tener éxito.