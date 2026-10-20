La temporada de gripe ha llegado. Lo que necesitas saber sobre vacunarte

Artículo de MPR

Fue un fin de semana engañosamente cálido que se sintió como un último suspiro de verano. Pero aún así, estamos en pleno otoño, también conocido como el inicio de la temporada de resfriados y gripe. Algunos expertos en salud pública afirman que las tasas de enfermedades respiratorias han aumentado antes de lo habitual este año en algunas partes de Estados Unidos.

Las ventas de medicamentos para el resfriado y la gripe de Walgreens han subido más de un 20 por ciento respecto a esta época del año pasado, según ABC News. Y los médicos recomiendan vacunarse contra virus como la gripe, la COVID-19 y el RSV antes de finales de octubre.

Para más información, Minnesota Now contactó con Katherine Montag Shafer. Es farmacéutica y profesora asociada en el Departamento de Medicina Familiar y Salud Comunitaria de la Universidad de Minnesota.

NINA MOINI: Bueno, fue un fin de semana engañosamente cálido que se sintió como un último suspiro de verano. Pero aún así, estamos en pleno otoño, también conocido como el inicio de la temporada de resfriados y gripe. Algunos expertos en salud pública dicen que las tasas de enfermedades respiratorias han aumentado antes de lo habitual este año en algunas partes de Estados Unidos.

Las ventas de medicamentos para el resfriado y la gripe de Walgreens han subido más de un 20% en comparación con esta época del año pasado. Eso según ABC News. Y los médicos recomiendan vacunarse contra virus como la gripe, la COVID-19 y el RSV en algún momento próximo. Para más información, nos hemos puesto en contacto con Katherine Montag Schafer. Es farmacéutica y profesora asociada en el Departamento de Medicina Familiar y Salud Comunitaria de la Universidad de Minnesota. Muchas gracias por su tiempo, profesor.

KATHERINE SCHAFER: Muchas gracias por invitarme.

NINA MOINI: Quiero decir, es resfriado y gripe Temporada y nos ha sorprendido aquí. ¿Has oído informes de una temporada de gripe anterior en algunas zonas del país? ¿Eso coincide con lo que estás viendo y escuchando?

KATHERINE SCHAFER: Siento que desde que hemos vivido la pandemia de COVID-19, siempre estamos a punto de empezar a hacer pruebas de COVID, gripe y VRS. Así que eso ha empezado en nuestros entornos de consulta.

NINA MOINI: ¿Puedes desglosar qué vacunas se recomiendan este otoño y para quién?

KATHERINE SCHAFER: Claro. Quizá empezando por la gripe. Las recomendaciones sobre las vacunas no han cambiado, ya que a todos, mayores de seis meses, se recomienda recibir una dosis actualizada de la vacuna contra la gripe. Idealmente, se reciben antes de que acabe octubre, para que tenga tiempo de hacer efecto antes de que la temporada de gripe realmente se dispare.

COVID-19: estas recomendaciones son un poco más flexibles, pero en general, sigue recomendándose que todos los adultos de 18 años o más reciban una dosis de la vacuna contra la COVID-19. La vacuna 26/27 se ha actualizado para abordar las cepas que se sabe que circulan. Y quizá sea importante destacar que esto sigue la misma ventana de oportunidad que comúnmente pensamos para la gripe. Así que se pueden administrar al mismo tiempo.

Quizá, señalando a esos adultos mayores, de 65 años o más, se recomienda que reciban una segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 con unos seis meses de diferencia. Así que eso quizá sea un matiz. Y luego el VRS también sigue siendo igual este año, en el sentido de que todos los mayores de 75 años Recibe esa dosis única. Normalmente, se agrupa como una vacuna anual, pero es solo una dosis única.

NINA MOINI: Gracias por eso. Quiero desglosar un poco eso. Lo mencionaste Definitivamente intentando ponerme las vacunas antes de finales de octubre. ¿Puedes hablar de cuál es el mejor momento para vacunarse y contra la gripe y la COVID-19? Dices que definitivamente para octubre, pero ¿cuándo es el momento ideal y dura toda esa temporada? Porque a veces mayo o junio pueden sorprenderte.

KATHERINE SCHAFER: Así que no tenemos una bola de cristal para saber exactamente cuándo serán las tasas de enfermedad en su punto más alto. Pero generalmente se recomienda recibir las dosis antes de finales de octubre para que podamos estar preparados—nuestro sistema inmunitario puede estar preparado para protegernos ante esos picos que puedan ocurrir en noviembre, diciembre o enero.

NINA MOINI: Porque tarda unas semanas, ¿no?

KATHERINE SCHAFER: Sí, exactamente. Se considera que unas dos semanas es el tiempo necesario para que la vacuna ayude a que nuestro sistema inmunitario esté preparado.

NINA MOINI: Creo que cuando se trata de algunas de las recomendaciones que mencionas sobre la vacuna contra la COVID-19, nuestro equipo estaba sentado y preguntándonos. Estamos empezando a escuchar anecdóticamente de más personas que dicen, Voy a saltarme el refuerzo de este año. Oh, ese tipo de cosas me hicieron sentir mal un par de días el año pasado. ¿Cuáles son las recomendaciones ahora sobre los refuerzos de COVID-19? Sé que dijiste que es un poco más fluido, pero ¿qué recomiendas? ¿Cuál es la mejor práctica?

KATHERINE SCHAFER: Creo que, Como sabemos, estos virus, solo una parte de su evolución es que mutan. Así que se recomienda que sigamos recibiendo estos refuerzos, porque estos refuerzos han sido formulados para atacar las cepas que están en el entorno. Y esos efectos secundarios de fatiga, malestar o dolor en el brazo, a veces son efectos secundarios anticipados. Debemos prepararnos para ellos y ayudarnos a tener la tranquilidad de saber que son temporales, que desaparecerán.

NINA MOINI: ¿Y qué hay de los seis meses de diferencia? ¿Puedes hablar un poco sobre los mayores y por qué existen esas recomendaciones específicas?

KATHERINE SCHAFER: Sí. Nuestras poblaciones muy jóvenes y quizá mayores, nuestro sistema inmunitario simplemente funciona de forma diferente en distintos momentos de la vida. Así que esta población adulta mayor de 65 años recomienda las dos dosis solo para asegurarse de que su sistema inmunitario esté bien preparado, ya que puede que no reciban una respuesta adecuada con una sola dosis.

NINA MOINI: Si tienes dolor o fatiga, mucha gente dirá, bueno, eso significa que estás construyendo inmunidad. Se supone que debería estar funcionando. ¿Y qué pasa con la gente que piensa, vale, esto no es normal? Han pasado unos días. ¿Qué recomiendas a la gente cuando tiene efectos secundarios que puedan durar más?

KATHERINE SCHAFER: Sí, absolutamente. Creo que es un buen momento para asociarse con tu médico de cabecera o con tu farmacéutico comunitario para entender realmente si esto es por la vacuna o podría ser otra cosa. Y en ambos entornos de práctica, si se piensa que es algo relacionado con la vacuna, podemos presentarlo como un evento adverso a la vacuna, y se reportan y recopilan a nivel nacional para ayudarnos a entender mejor las tendencias en todo el país.

NINA MOINI: Así que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, no han estado animando a la gente a vacunarse contra la gripe como en años anteriores. Esto es un reportaje de NPR. Los CDC dijeron a NPR que están trabajando en una estrategia de comunicación. Dicen, cito, “incluye información sobre los beneficios y riesgos de la vacunación para apoyar la toma de decisiones informada.” ¿Dónde puedes consultar la última guía para compartir con pacientes y estudiantes?

KATHERINE SCHAFER: Eso es un Muy buena pregunta. Creo que los CDC han sido nuestra página de referencia durante mucho tiempo para estas recomendaciones. Pero en el último año más o menos, tienes razón. En nuestra práctica, hemos cambiado a otros organismos informantes como la Academia Americana de Pediatría, la Academia Americana de Médicos de Familia, que proporcionan recomendaciones para estas poblaciones.

NINA MOINI: Hablemos de verdad Muy rápido con la vacuna contra el sarampión. El condado de Fillmore, aquí en la parte sureste del estado, informó de seis casos confirmados de sarampión en personas no vacunadas contra el sarampión. El viernes, el condado de Todd, en el centro de Minnesota, informó de varios casos de sospecha de sarampión — aún no tenemos una cifra exacta. ¿Puedes hablar un poco sobre la importancia de vacunarse contra el sarampión, especialmente con el colegio en marcha, y qué tan rápido puede propagarse?

KATHERINE SCHAFER: Creo que estos casos son solo un ejemplo de cómo, debido a la reducción de las tasas de vacunación, hemos reducido nuestra capacidad de tener inmunidad de grupo o inmunidad comunitaria. Y así que la vírica vírica, o vacunación contra sarampión, paperas y rubéola, es una serie de dos dosis que se recomienda normalmente para niños entre los 12 y 15 meses, y luego una segunda dosis entre los cuatro y seis años. Así que si en algún momento se se omite una de esas dosis o se decide no recibir, la serie de vacunación puede completarse en cualquier momento.

NINA MOINI: Así que me pregunto, en tu trabajo, medicina familiar, salud comunitaria y algunos de los mensajes contradictorios que han surgido y la desinformación que ha surgido sobre las vacunaciones, ¿crees que en tu área de estudio la gente—la gente quiere más autonomía? ¿La gente está siendo atacada con mucha desinformación? ¿Debería la gente cambiar el mensaje sobre las vacunas para mantenerse al día con los tiempos de 2026? ¿Qué opinas al respecto desde una perspectiva académica?

KATHERINE SCHAFER: Supongo que lo que sabemos sobre la vacilación o quizá la resistencia a querer vacunarse, la mejor estrategia que tenemos es construir esa relación y generar confianza para poder entender mejor las preocupaciones que tienen los individuos y trabajar para abordar sus preocupaciones específicas en lugar de presentarlas con un discurso de venta de que son las mejores cosas que tenemos en salud pública. Queremos ser específicos y responder a sus preocupaciones concretas.

NINA MOINI: Me gusta lo que dices sobre hablar con el individuo, realmente escuchar ese tipo de trabajo individual, seguro, donde puede tomar muchas de esas decisiones. Por último, si la gente no ha visto oportunidades para vacunarse fácilmente contra la gripe y el COVID, ¿dónde recomiendas que vayan a buscar?

KATHERINE SCHAFER: Diría que los farmacéuticos comunitarios de vuestras comunidades son un lugar estupendo para vacunarse. Las leyes a lo largo de los años han ampliado mucho el número de personas que pueden vacunarse en una comunidad, incluyendo a pacientes pediátricos. Así que eso ayuda mucho a que las vacunas estén más disponibles. Pero, obviamente, la consulta de tu médico de cabecera es otro gran lugar al que llamar porque normalmente hay plazas para citas de vacunación.

NINA MOINI: Katherine, muchas gracias por tu tiempo y por desglosar esta información importante con nosotros. Lo agradecemos mucho.

KATHERINE SCHAFER: Muchas gracias.

NINA MOINI: Katherine Montag Schafer es farmacéutica y profesora asociada en el Departamento de Medicina Familiar y Salud Comunitaria de la Universidad de Minnesota.