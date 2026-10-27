VeggieRx: Una clínica de Red Wing receta y ofrece alimentos saludables a los pacientes, de forma gratuita

Por: Trabajo en el castillo de Molly

Artículo de MPR

Como muchos de nosotros, José Luis García sabe que debería comer mejor y de forma más saludable. Y también quiere ofrecer opciones de comida más saludables a su esposa y a sus dos hijos.

Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo para este hombre de 50 años, que trabaja largas horas en una granja lechera en la zona rural del condado de Goodhue, a aproximadamente una hora al sureste de las Twin Cities.

Los supermercados son escasos, y los ordeños tempranos por la mañana y la tarde dificultan desplazarse a grandes supermercados y supermercados lejanos. Además, los productos frescos, los cereales integrales y las proteínas magras suelen costar más que la comida basura y la comida rápida.

“Es muy fácil para un médico decir que hay que comer más frutas y verduras, pero ¿puede la gente permitírselo, especialmente si tienen hijos?” dijo Fernanda Jiménez, trabajadora comunitaria de salud en la Clínica CARE, que atiende a residentes de bajos ingresos en Red Wing y sus alrededores.

Cerca de la entrada de la pequeña clínica médica hay una nevera industrial, repleta de frutas y verduras.

Jiménez ayuda a Luis García a llenar una bolsa con lechuga fresca, pepinos, manzanas y naranjas para llevarla a casa con su familia.

“Ayuda mucho”, dijo Luis García.

Los profesionales sanitarios de la Clínica CARE, que atiende a pacientes sin seguro o con seguro insuficiente en Red Wing y las zonas rurales cercanas, proporcionan cada semana bolsas de productos frescos de esta nevera a sus pacientes, de forma gratuita.

El programa VeggieRx de CARE Clinic, conocido como Fresh Food Farmacy, da ese paso extra de no solo recetar alimentos más saludables, sino también proporcionarlos a los pacientes que los necesitan.

Es uno de varios programas similares que han surgido en todo el estado y el país para responder al aumento de la inseguridad alimentaria, que se espera empeore en medio de los cambios radicales de la administración Trump en el programa federal de ayuda alimentaria SNAP. Los programas VeggieRx pueden ser especialmente impactantes en zonas rurales donde los residentes tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes y las enfermedades cardíacas, y pueden tener más dificultades para encontrar y permitirse alimentos saludables.

El programa de CARE Clinic está dando resultados prometedores — recordando a proveedores de salud y legisladores que la alimentación saludable puede ser una herramienta importante para mejorar los resultados de salud rural, si se pone a disposición.

La comida como medicina

Julie Malyon, directora de la Clínica CARE, dijo que fundó la Fresh Food Farmacy en parte para realizar investigaciones y determinar si sus pacientes podían evitar la diabetes si recibían productos gratis una vez a la semana.

“Así como tomas medicación para ayudar con tu enfermedad crónica, tomas tus decisiones alimentarias”, dijo Malyon, “y eso también puede afectar al manejo de tu enfermedad crónica.”

Durante años, la clínica encuestó a personas sobre su estado de diabetes y analizó rutinariamente los niveles sanguíneos de quienes participaron en la Fresh Food Farmacy. Luego, la becaria de CARE Clinic, Aliena Grainger, y los médicos del Mayo Clinic Health System, Randy Foss y Ryan Burroughs, colaboraron para analizar los números.

Descubrieron que las personas con diabetes que acudían regularmente a productos frescos reducían sus niveles de A1C y lograban mejoras clínicamente significativas en el control glucémico.

Malyon dijo que estaba entusiasmada con los resultados, especialmente porque no solo los pacientes que recogen las frutas y verduras se benefician.

“Les damos suficiente para llevar a casa para toda su familia, así que los niños de la casa que pueden ser propensos a la [diabetes], también tienen opciones más saludables en casa”, dijo Malyon. “[Así que también ayuda] a esa próxima generación.”

¿Por qué es más difícil conseguir comida saludable en las zonas rurales?

Aunque la inseguridad alimentaria no es solo un problema rural, hay algunos factores que dificultan conseguir productos frescos lejos de una gran ciudad.

Abby Gold, especialista en salud y nutrición de la Extensión de la Universidad de Minnesota, dijo que los supermercados rurales a menudo tienen dificultades para mantener y ofrecer una amplia gama de productos frescos porque reciben menos clientes.

“Tienen cebollas y patatas y, ya sabes, pimientos verdes — cosas que tienen una vida útil más larga”, dijo Gold. “Cosas como verduras de hoja verde o plátanos, si la gente no las compra rápido, no quedan tan bien después de unos días. Y luego los supermercados realmente no quieren tenerlas porque no se compran.”

Los productos también tienden a ser más caros para los consumidores rurales porque tienen que viajar más distancias, y el tendero pequeño probablemente paga precios más altos porque no puede comprar al por mayor a precios más bajos como haría una cadena de supermercados más grande, como Trader Joe’s, Wal-Mart o Costco.

Gold explicó que programas como Fresh Food Farmacy no pueden ser la única solución a la inseguridad alimentaria, principalmente porque dependen de subvenciones y donaciones privadas, que no siempre son sostenibles a largo plazo. Pero sí ayudan. Y dijo que su creciente popularidad es un gran avance.

“Los profesionales están empezando a reconocer la importancia de la comida como parte de la salud”, dijo Gold. “No basta con decirles a tus pacientes: ‘Oye, tienes que perder peso’ y despedirlos. De hecho, están intentando pensar en formas de ayudar a sus pacientes a acceder a alimentos saludables, para que puedan seguir los consejos de su médico.”

¿Cómo está afectando H.R. 1 a los beneficios de los alimentos SNAP?

Pero los proveedores sanitarios, los bancos de alimentos y las estanterías de alimentos aún tienen un largo camino por recorrer para hacer que la comida saludable sea más accesible para los residentes rurales, y el número de habitantes de Minnesota con inseguridad alimentaria está aumentando considerablemente.

El H.R. 1, que los republicanos en el Congreso aprobaron y que el presidente Trump firmó en 2025, incluía requisitos de elegibilidad mucho más estrictos para que las personas recibieran beneficios de ayuda alimentaria a través de los Programas Suplementarios de Asistencia Nutricional, o SNAP. La ley elimina las prestaciones para algunos ciudadanos legales no estadounidenses. incluidos los refugiados y quienes solicitan asilo. También amplió los requisitos laborales para personas de 55 a 64 años y padres cuyos hijos tienen 14 años o más, y la ley traslada los costes administrativos y de prestaciones del SNAP a los estados y gobiernos locales.

El Departamento de Infancia, Juventud y Familias de Minnesota informó que, desde que la ley que Trump denomina su Ley Un Gran Hermoso se promulgó en julio de 2025, 26.000 habitantes menos de Minnesota reciben ayuda SNAP o del Programa de Inversión Familiar de Minnesota, una caída del 6 por ciento, lo que empuja a más personas hacia estanterías de alimentos ya saturadas y financieramente afectadas. De hecho, el banco de alimentos Second Harvest Heartland informa sobre una demanda récord de ayuda alimentaria durante el último año.

Un agradecimiento especial a Danger Boat Productions y al Minnesota Humanities Center por sus eventos Sketches of Minnesota en todo el estado que ayudaron a informar este informe.