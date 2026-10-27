El aumento de precios presiona a más estadounidenses antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato

PorKevin Hardy

Artículo de MN Reformer

La creciente frustración de los estadounidenses por los altos precios ha definido muchas campañas políticas de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

El aumento de los costes de la sanidad, la gasolina y los alimentos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump ha puesto a los republicanos a la defensiva, no solo en Washington, sino también en las elecciones legislativas y gubernamentales de todo el país.

A medida que el entorno político sigue deteriorándose para los republicanos, un nuevo análisis publicado el lunes por el Urban Institute subraya lo caro que se ha vuelto la vida cotidiana en Estados Unidos: los precios del gas y la electricidad están subiendo mucho más rápido que los sueldos. La vivienda, el cuidado infantil y la sanidad se están convirtiendo en una carga mayor para millones de personas.

Y la presión por la asequibilidad está empeorando en refugios que antes eran asequibles como Atlanta; Louisville, Kentucky; y Rochester, Nueva York, donde los costes de la vivienda, la compra y la sanidad están aumentando más rápido que la media nacional.

La última entrega de The American Affordability Tracker , del think tank de tendencia izquierdista, detalla cómo han cambiado los costes de la comida, la vivienda, la energía y la sanidad en los 50 estados en los últimos años. Los altos precios están afectando a personas de todos los rangos de ingresos, con un estimado del 49% de las familias incapaces de costear los costes básicos de vida. Esto según el cálculo del verdadero coste de la seguridad económica del Urban Institute, que mide cuánto se necesita para vivir de forma segura.

“No decimos que el 49% de la gente sea pobre. Estamos diciendo que no son seguros”, dijo Gregory Acs, becario del Urban Institute que trabajó en el proyecto de investigación. “Aunque paguen todas sus facturas, como mucho las están pagando.”

Afirmó que el análisis confirma que la angustia económica que tanta gente siente está justificada, a pesar de los sólidos indicadores económicos nacionales como el bajo desempleo y el crecimiento del producto interior bruto.

“No están locos. No se lo están inventando”, dijo Acs. “No se les está promocionando para que se sientan mal. Realmente tienen dificultades.”

Entre otros hallazgos, el informe muestra que los costes anuales medios de cuidado infantil para dos niños pequeños han aumentado 6.600 dólares en la última década. Desde enero de 2025, los precios de la gasolina han subido un 33%, un incremento medio de 1,02 dólares por galón a nivel nacional. Y las primas de los planes de referencia en el Mercado de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio han subido un 22% respecto al año pasado, con una media de 611 dólares al mes.

Política de la asequibilidad

Estas luchas se han convertido en una carga política para los republicanos, que controlan la Casa Blanca, ambas cámaras del Congreso, la mayoría de las legislaturas estatales y la mayoría de los cargos de gobernador.

Todas las elecciones de mitad de mandato, como referéndum sobre el presidente en funciones, son difíciles para los titulares de la mayoría. Pero este ciclo está especialmente tenso debido a las promesas de Trump de mejorar la economía durante su campaña de 2024, dijo Todd Belt, profesor de gestión política en la Universidad George Washington.

“No lo ha hecho. De hecho, en muchos sentidos, ha empeorado las cosas”, dijo Belt, citando la guerra unilateral de Trump en Irán y las políticas arancelarias — ambas que han incrementado los costes. “Y así Donald Trump está derribando la candidatura republicana.”

Algunos demócratas han propuesto nuevas políticas para ayudar a reducir costes, siguiendo el ejemplo del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cuya campaña ganadora el año pasado prometió autobuses y guarderías gratuitas. Pero muchos otros simplemente se benefician de la caída de la aprobación del presidente, impulsada en gran parte por los altos precios.

“Para los demócratas, basta con no ser Donald Trump”, dijo Belt. “La gente lo siente, y no se puede superar en mensaje. No se puede superar en lo que la gente siente en sus finanzas y en lo que saben que son los precios cuando van a la gasolinera cada semana, tal y como lo ven en el supermercado.”

Los funcionarios republicanos han reconocido el lastre político del aumento de precios.

El vicepresidente JD Vance ha reconocido públicamente la creciente frustración de los estadounidenses con los altos precios, especialmente la gasolina, diciendo a los votantes que “estamos trabajando en ello” durante una reunión pública de CBS News en Michigan a principios de este mes.

Pero Trump a menudo ha minimizado estas preocupaciones, calificando la asequibilidad de “un engaño” promulgado por los demócratas. Durante la campaña para el senador republicano de Kansas Roger Marshall la semana pasada en una carrera inesperadamente competitiva, Trump culpó al expresidente Joe Biden por el aumento de precios. Trump prometió que la guerra en Irán terminaría pronto.

“Y cuando lo haga, verás la mayor caída de petróleo que nadie haya visto jamás”, dijo.

Impactos de gran alcance

El aumento de precios está afectando tanto a consumidores como a empresas.

A principios de este mes, Small Business for America’s Future, una coalición de propietarios de negocios de todo el país, publicó los resultados de una nueva encuesta que reveló que muchos pequeños empleadores están luchando con los altos costes de los servicios públicos, el combustible, los suministros empresariales y la atención sanitaria de los empleados.

Casi dos tercios de los 1.171 propietarios de negocios encuestados dijeron que recientemente habían recortado o omitido su propio salario para mantener sus operaciones a flote. Casi la mitad dijo que los clientes gastan significativamente menos, y más de dos tercios afirmaron haber retrasado, cancelado o reducido inversiones debido a la incertidumbre sobre la política económica federal.

Walt Rowen, copresidente de esa coalición, dijo en un comunicado de prensa que su propio negocio ejemplificaba los desafíos a los que se enfrentan las operaciones de Main Street en todo el país. Es el presidente de la empresa Susquehanna Glass Company, con 116 años de antigüedad, en Columbia, Pensilvania. Los aranceles han alterado las cadenas de suministro y han hecho subir los costes del gasóleo de calefacción.

“Hemos vivido la Depresión, las guerras y las recesiones”, decía su declaración. “Calentar mi fábrica en esta economía actual es de las matemáticas más difíciles que he tenido que hacer, y espero que la factura suba entre un 30% y un 40% este invierno.”

Los precios elevados están afectando a consumidores a lo largo de las fronteras demográficas y geográficas.

Acs, investigador del Urban Institute, dijo que el aumento de los precios exprime más que solo a los estadounidenses más pobres. Muchos trabajadores de ingresos medios luchan por cubrir los costes de la sanidad, la educación superior y la vivienda, “sintiéndose como si estuvieran en una cinta de correr en el mejor de los casos”, dijo.

El análisis reciente del Urban Institute también puso de manifiesto los retos crecientes de precios en regiones que durante mucho tiempo se consideraron asequibles.

En Arizona, los aumentos en los precios del gas y la electricidad superan a otras partes del país: los arizonenses pagan una media de 219 dólares al mes por electricidad, la cifra más alta en EE. UU. y casi 50 dólares más que la media nacional.

En el estado clave de Wisconsin, donde los costes del gas y la electricidad están muy por debajo de la media nacional, los padres afrontan costes desproporcionadamente altos para el cuidado infantil: allí, los padres gastan una media de 30.800 dólares al año en el cuidado de dos niños pequeños — 6.900 dólares más que la media nacional.

“Creo que hay una vieja historia de que la asequibilidad es realmente un problema costero”, dijo Acs. “Lo que intentamos ilustrar es que no son solo las zonas de alto coste donde los costes son un problema. Los costes son un problema en todo el país.”

El reportero de Stateline, Kevin Hardy, puede ser contactado en khardy@stateline.org.