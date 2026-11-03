El Consejo de la Verdad publica un informe preliminar sobre el aumento de la aplicación federal de la ley migratoria

Por: Seth Richardson

Artículo de MPR

El organismo estatal encargado de documentar los eventos y efectos del aumento federal de la aplicación de la ley migratoria en Minnesota el pasado invierno publicó su informe preliminar el viernes.

Formalmente conocido como el Consejo del Gobernador para Registrar la Verdad de la Operación Metro Surge y la Operación PARRIS, el Consejo de la Verdad de Minnesota nació a raíz de una orden ejecutiva de marzo del gobernador Tim Walz.

El informe preliminar describe el aumento de la aplicación de la ley migratoria dirigido por el presidente Donald Trump y su administración como violento y discriminatorio, que provocó millones de dólares en pérdidas económicas en Minnesota y una interrupción incalculable en la salud y la educación infantil.

“El miedo, la interrupción y el trauma psicológico resultante son daños sustantivos, no meros efectos secundarios”, dijo Peter Cahill, juez jubilado del condado de Hennepin que preside el consejo. “Los impactos incluyen ausencias escolares, pérdida de salarios, acceso reducido a la atención sanitaria, pérdidas empresariales y aislamiento social.”

Cahill también escribió que el consejo consideró que las acciones del gobierno federal “violaron las Constituciones de EE. UU. y Minnesota y arrasaron el debido proceso y el estado de derecho.”

Pero el informe preliminar también relata las acciones de una comunidad resiliente que recaudó millones en ayuda mutua y se unió en un invierno brutalmente frío para protestar.

“La respuesta de Minnesota es un modelo al que el mundo puede mirar cuando se enfrente a los días más oscuros, un modelo que muy bien podríamos necesitar de nuevo”, dijo Cahill. “Como escuchó el ayuntamiento, las violaciones y abusos continúan en todo Minnesota. El miedo continuo, las amenazas de represalias y la aplicación agresiva de la inmigración por parte del gobierno federal persisten.”

El consejo elaboró el informe tras múltiples sesiones de escucha en todo el estado y la recopilación de datos de varias organizaciones.

El informe preliminar puede leerse en la página web del ayuntamiento. El informe final se publicará el 1 de diciembre.