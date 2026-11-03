El juez ordena la liberación de Kenis López González y devuelto a Estados Unidos desde la República Centroafricana

PorMadison McVan

Artículo de MN Reformer

Un juez federal ha ordenado al gobierno federal devolver inmediatamente a Kenis López González a Estados Unidos desde la República Centroafricana, donde está detenido desde agosto a pesar de no tener vínculos con el país.

López, que no tiene antecedentes penales, llegó a Estados Unidos en 2022 desde Nicaragua y se entregó ante las autoridades migratorias en la frontera. En 2024, un juez de inmigración dictaminó que no podía ser deportado a su país de origen porque estaba en riesgo de tortura.

Tras ser arrestado frente a su casa en Shakopee en enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo mantuvo en varios centros de detención antes de deportarlo a la República Centroafricana en agosto. López está entre más de 25.000 personas deportadas a países que no son su país de origen desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en 2025.

Tras una audiencia el viernes por la tarde, el juez federal Jeffrey M. Bryan ordenó que ICE devolviera a López a Minnesota de forma rápida, donde —al menos por ahora— volverá al mismo estatus migratorio que tenía antes de ser arrestado en enero.

Durante la audiencia del viernes, los abogados del Departamento de Justicia indicaron que presentarían una moción solicitando que Bryan amplíe el plazo para el regreso de López, para así tener tiempo de apelar la orden.

Bryan, en una opinión contundente, concluyó que López corría el riesgo de un daño irreparable si se le permitía permanecer en la República Centroafricana; que su caso contra el gobierno probablemente tendría éxito; y que era en el interés público que ICE siguiera sus propias políticas y devolviera a López.

“ICE violó los derechos constitucionales del señor López y apenas los negó”, dijo Simon Sandoval-Moshenberg, uno de los abogados de López.

ICE no siempre ha seguido las órdenes judiciales. Durante los dos meses y medio de la Operación Metro Surge, la agencia violó 210 órdenes judiciales. En algunos casos como el de López, el gobierno federal ha demorado la repatriación de personas. El 7 de octubre, por ejemplo, un juez ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que trajera de vuelta a Ahmed Soliman desde Guinea Ecuatorial. Aún no ha llegado a EE. UU.

Aparentemente consciente de estos casos, Bryan impuso un proceso de nueve pasos, con plazos, para que los funcionarios de inmigración facilitaran el regreso de López.

Gran parte del interrogatorio de Bryan en la audiencia se centró en la expresión de miedo de López a ser trasladado a la República Centroafricana. Los inmigrantes que temen persecución en sus países de origen tienen derecho a audiencias para determinar si esos temores están justificados y justifican la cancelación de la deportación — exactamente lo que ocurrió en el caso previo de López sobre inmigración, cuando un juez determinó que su miedo a regresar a Nicaragua estaba justificado y bloqueó su deportación.

Cuando López supo que estaba a punto de embarcar en un avión hacia la República Centroafricana, expresó su temor al personal. Pero no se le permitió una audiencia sobre el tema. En su lugar, los agentes usaron proyectiles — ya fueran balas de goma o bolas de pimienta — para obligarle a él y a otros a bajar del autobús. Lo envolvieron con una sujeción corporal completa y lo llevaron al avión.

“La amenaza de un daño irreparable para López de permanecer en la República Centroafricana mientras sus reclamaciones están pendientes es evidente y ya era conocida por los demandados mucho antes de que obligaran a López (con moretones y marcas que se desarrollaban rápidamente) a un vuelo hacia la República Centroafricana”, escribió Bryan.

El argumento del gobierno de que López no enfrenta el riesgo de daño en la República Centroafricana, escribió Bryan, es “claramente engañoso.”

‘Garantías diplomáticas’

David Fuller, fiscal adjunto de Estados Unidos para el Distrito de Minnesota, argumentó que López no tenía derecho a una audiencia por su temor a ser trasladado a la República Centroafricana porque no era el país —Nicaragua— mencionado en su caso migratorio por la amenaza de tortura.

Fuller y Bryan ya se han conocido antes: a principios de marzo, Bryan citó a Fuller y a su jefe, el fiscal federal Daniel Rosen, a su sala para explicarles por qué no deberían ser declarados en desacato por no cumplir con las órdenes judiciales.

El argumento de Fuller también se basaba en “garantías diplomáticas” del gobierno de la República Centroafricana de que los detenidos serían tratados humanamente de acuerdo con el derecho internacional.

La República Centroafricana ha estado sumida en violencia política durante años, especialmente desde que los rebeldes tomaron el poder en 2013. La página web del Departamento de Estado, actualizada en enero, advierte a los estadounidenses que no viajen al país debido a riesgos de disturbios, crimen, secuestros, salud, terrorismo y más. La corrupción es una “preocupación significativa”, advierte el Departamento de Estado, y los grupos armados controlan grandes áreas del país.

“Es un poco difícil yuxtaponer lo que el Departamento de Estado dice a la gente sobre vivir en la República Centroafricana — incluso la existencia de un gobierno allí — y una declaración de que algunos funcionarios gubernamentales han proporcionado ‘garantías diplomáticas’ de algo”, dijo Bryan a Fuller.

Y, más tarde, durante la audiencia preliminar de la orden judicial: “Estoy seguro de que ha visto los informes del Departamento de Estado sobre la República Centroafricana”, dijo Bryan.

“Debo admitir que no lo he hecho, y no sé qué dice, pero eso correspondería al Departamento de Estado”, respondió Fuller.

El secretario de Estado Marco Rubio es un demandado en la demanda.

En su orden, Bryan citó extensamente el informe del Departamento de Estado sobre la República Centroafricana para demostrar los riesgos a los que se enfrenta López allí.

Se sabe poco sobre los términos del acuerdo entre el gobierno de EE.UU. y la República Centroafricana. El gobierno federal comenzó a enviar deportados al país tras pagar 85 millones de dólares a la Organización Internacional de las Naciones Unidas para las Migraciones en la República Centroafricana. Esa organización supervisa el refugio en la capital, Bangui, donde reside López.

Christopher Landau, el subsecretario de Estado, envió una carta al director interino de ICE, Todd Lyons, en mayo afirmando que el gobierno de la República Centroafricana aseguró a EE.UU. que “trataría a cualquier nacional de terceros países transferido de Estados Unidos a la RCA de manera acorde con sus obligaciones legales internacionales y que los nacionales de terceros países trasladados a la RCA no serían objeto de persecución.”

“Es opinión del Departamento de Estado que las garantías recibidas del gobierno de la RCA son creíbles y fiables”, escribió Landau.

Concluyó la carta pidiendo al Departamento de Seguridad Nacional que “se abstenga de discutir públicamente nuestra cooperación con la RCA en este asunto.”

La carta fue presentada por los fiscales federales como prueba en el caso de López.

“El Tribunal se queda presumiendo la razón para pedir al DHS que se abstenga de hacer público el acuerdo; quizá sea porque no quieren que el público general sepa que han aceptado reubicar por la fuerza a los presos a un país donde los extranjeros estarán sujetos al peligro conocido y grave”, escribió Bryan en su orden.

El Tribunal Supremo de EE. UU. tiene previsto celebrar argumentos orales sobre la legalidad de las deportaciones en terceros países en diciembre.

Como signo de exclamación, el último punto de Bryan en la orden prohíbe al gobierno disparar a López con balas de goma u otros proyectiles, a corta distancia o de otro tipo.