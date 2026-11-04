Resultados de las elecciones de Minnesota 2026: ¿Quién ganó a gobernador, en las elecciones al Senado de EE. UU.?

Por el personal de FOX 9

Los votantes emitieron su voto en las elecciones generales de Minnesota el martes. Estos son quienes ganaron las principales elecciones estatales, incluyendo el puesto de gobernador y el escaño abierto en el Senado de los Estados Unidos de Minnesota, así como el control de la Legislatura de Minnesota.

La mayoría de las elecciones ya se han convocado hasta la mañana del miércoles, con la senadora Amy Klobuchar ganando la carrera para gobernadora de Minnesota. Sin embargo, la contienda en el primer distrito congresional de Minnesota entre el demócrata Jake Johnson y el republicano Brad Finstad sigue siendo demasiado reñida para decidirla.

A continuación, consulta los últimos resultados electorales .

Minnesota CD-1 demasiado ajustado para decidir

A fecha del miércoles por la mañana, la carrera entre el demócrata Jake Johnson y el republicano Brad Finstad sigue demasiado reñida para decidir, con Johnson manteniendo una estrecha ventaja de 324 votos.

El Primer Distrito Congresional de Minnesota incluye casi todo el sur de Minnesota, incluyendo todo o parte de los condados de Blue Earth, Brown, Dodge, Faribault, Fillmore, Freeborn, Goodhue, Houston, Jackson, Martin, Mower, Nicollet, Nobles, Olmsted, Rice, Rock, Steele, Wabasha, Waseca, Watonwan y Winona.

Gobernador de Minnesota

Amy Klobuchar ha ganado la carrera para gobernadora de Minnesota, convirtiéndose en la primera mujer en la historia del estado en ser elegida para este cargo.

Minnesota tuvo una carrera abierta para gobernador por primera vez desde 2018, después de que el gobernador Tim Walz anunciara que no buscaría un tercer mandato.

Klobuchar y su compañero de fórmula, Ben Schierer, derrotaron a la presidenta republicana de la Cámara de Minnesota, Lisa Demuth. Klobuchar obtuvo el 55,5% de los votos, frente al 42,6% de Demuth.

Senado de los Estados Unidos

La vicegobernadora Peggy Flanagan ha derrotado a Michele Tafoya en la carrera por el escaño abierto del Senado de Estados Unidos en Minnesota.

Con el 99% de los votos contados, Flanagan recibió el 53,7% frente al 43,6% de Tafoya.

Fiscal General

Keith Ellison ha sido reelegido como fiscal general de Minnesota, derrotando al retador republicano Ron Schutz.

Con el 99% de los votos contados, Ellison recibió el 54,3% frente al 45,5% de Schutz. Este será el tercer mandato de Ellison como fiscal general de Minnesota.

Secretario de Estado

El titular del DFL, Steve Simon, ha sido reelegido como Secretario de Estado de Minnesota, derrotando al retador republicano Tad Jude para asegurar un cuarto mandato.

Simon, un DFLer que asumió el cargo por primera vez en 2015, seguirá dirigiendo la oficina que supervisa las elecciones y los registros empresariales de Minnesota.

Auditor del Estado

El demócrata Zack Filipovich ha ganado las elecciones para auditor estatal de Minnesota, superando al republicano Dr. Scott Jensen.

Con el 99% de los votos contados, Filipovich obtuvo el 52,9% frente al 44,2% de Jensen.

Cámara de Representantes del Estado de Minnesota

Los 134 escaños de la Cámara de Minnesota están en la papeleta en las elecciones de mitad de mandato. Actualmente, la Cámara está empatada con 67 republicanos y 67 representantes del DFL: cualquiera de los dos partidos necesita ganar solo un escaño para alcanzar los 68 y tomar el control total.

Más de 20 representantes no buscan la reelección para sus actuales escaños en la Cámara debido a jubilaciones, derrotas en primarias o campañas para otros cargos, incluida la presidenta republicana de la Cámara, Lisa Demuth, que se presenta a gobernadora.

Senado Estatal de Minnesota

Los 67 escaños del Senado de Minnesota están en la papeleta para mandatos completos de cuatro años. Actualmente, el DFL tiene el control con 34 escaños frente a los 33 del Partido Republicano. Los demócratas deben defender sus actuales 34 escaños para mantener la mayoría. Mientras tanto, los republicanos necesitan ganar un escaño para que la cámara vuelva a una mayoría republicana de 34-33.

Al menos 14 senadores no regresan a sus escaños actuales debido a jubilaciones, derrotas en primarias o intentos de acceder a otros cargos.

Fiscal del condado de Hennepin

Cedrick Frazier ha anunciado su victoria en la carrera para fiscal del condado de Hennepin después de que su oponente concediera la elección.

Frazier obtuvo el 51% de los votos frente al 49% de Folk.

Hubo una elección abierta para fiscal del condado de Hennepin tras el anuncio de Mary Moriarty de que no se presentaría a la reelección.

Distrito Congresional 2 de EE. UU.

Matt Little ha ganado la carrera por el Segundo Distrito Congresional de EE. UU. de Minnesota, asegurando el escaño para el DFL después de que la representante Angie Craig decidiera no presentarse a la reelección.

Little obtuvo el 57,2% de los votos frente al 42,8% de Pratt.

CD-2 cubre el área metropolitana sur de las Twin Cities y partes del sureste de Minnesota, incluyendo todo el condado de Dakota, Le Sueur y Scott, así como partes de los condados de Rice y Washington.

Distrito Congresional 3 de EE. UU.

La representante Kelly Morrison derrotó a su rival republicano y está a punto de cumplir su segundo mandato en la Cámara de Representantes de EE. UU. por el Tercer Distrito Congresional de Minnesota.

Morrison derrotó al republicano Tyler Bass, obteniendo el 64% de los votos.

El Tercer Distrito Congresional de Minnesota abarca el área metropolitana occidental y norte de las Twin Cities, incluyendo partes de los condados de Hennepin y Anoka.

Distrito Congresional 4 de EE. UU.

La demócrata Betty McCollum ha ganado la reelección en el Cuarto Distrito Congresional de Minnesota, un escaño que ha ocupado durante más de dos décadas.

McCollum derrotó a Paul Wikstrom en las elecciones de mitad de mandato del martes, obteniendo el 73,1% de los votos.

El Cuarto Distrito Congresional de Minnesota abarca el área metropolitana occidental de las Twin Cities, incluyendo partes de los condados de Ramsey y Washington.

Distrito Congresional 5 de EE. UU.

La representante Ilhan Omar ha derrotado a su rival republicano y está a punto de cumplir su quinto mandato en la Cámara de Representantes de EE. UU. por el Quinto Distrito Congresional de Minnesota.

Omar derrotó al retador republicano John Nagel, obteniendo el 76,5% de los votos.

El Quinto Distrito Congresional de Minnesota abarca partes de los condados de Anoka, Hennepin y Ramsey, incluyendo Minneapolis.

Distrito Congresional 6 de EE. UU.

El republicano titular Tom Emmer ha ganado la reelección para el Sexto Distrito Congresional de Minnesota frente al demócrata Doug Chapin.

Con el 99% de los votos contados, Emmer recibió el 55,7% frente al 44,2% de Chapin.

El sexto distrito congresional de Minnesota abarca el área metropolitana occidental de las Twin Cities y el centro de Minnesota, incluyendo partes del condado de Anoka y algunos distritos electorales en los condados de Hennepin y Ramsey.

Distrito Congresional 7 de EE. UU.

La actual representante republicana Michelle Fischbach ha ganado la reelección para el Séptimo Distrito Congresional de Minnesota frente al demócrata Erik Osberg.

Fischbach obtuvo el 64,9% de los votos frente al 35% de Erik Osberg.

El Séptimo Distrito Congresional de Minnesota abarca el oeste de Minnesota, incluyendo todo el condado de Big Stone, Chippewa, Clay, Cottonwood, Douglas, Grant, Kandiyohi, Kittson, Lac Qui Parle, Lincoln, Lyon, McLeod, Marshall, Meeker, Morrison, Murray, Norman, Otter Tail, Pennington, Pipestone, Polk, Pope, Red Lake, Redwood, Redwood, Renville, Roseau, Sibley, Stevens, Swift, Todd, Traverse, Wadena, Wilkin y Yellow Medicine, así como partes de los condados de Becker, Brown, Hubbard y Stearns.

Distrito Congresional 8 de EE. UU.

El titular republicano Pete Stauber fue reelegido para el Octavo Distrito del Congreso de Minnesota frente a la demócrata Trina Swanson.

Stauber obtuvo el 53,1% de los votos, frente al 46,8% de Swanson.

El Octavo Distrito Congresional de Minnesota abarca el norte y noreste de Minnesota, incluyendo los condados de Beltrami, Carlton, Cass, Chisago, Clearwater, Cook, Crow Wing, Isanti, Itasca, Kanabec, Koochiching, Lake, Lake Of The Woods, Mahnomen, Mille Lacs, Pine, los condados de St. Louis y partes de los condados de Becker, Hubbard y Washington.

Enmienda constitucional sobre la financiación escolar

Los votantes de Minnesota han aprobado una enmienda a la constitución estatal que aumenta los fondos para los estudiantes sin trasladar una carga adicional a los residentes contribuyentes.

Los votantes de Minnesota se enfrentaron a una pregunta en la papeleta que preguntaba: “¿Se debe enmendar la Constitución de Minnesota para aumentar la financiación que se destina a todos los distritos escolares desde el fondo escolar permanente, que es un fondo que apoya a los distritos escolares sin aumentar los impuestos sobre la renta o la propiedad individual, con efecto a partir del 1 de julio de 2027?”

En resumen, pide a los votantes que cambien cuánto paga el Fondo Permanente para Escuelas de Minnesota a las escuelas públicas. Un voto “sí” añadiría una enmienda para aumentar la tasa de pago al 4,5% del valor móvil medio triennal del fondo, un incremento respecto al 2,5% que actualmente se distribuye a los distritos.