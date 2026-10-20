‘Llevamos haciendo esto desde mayo’: ICE admite estrategia de re-arresto instantáneo

por Cait Kelley | MPR News y Regina Medina | MPR News

Esta historia os llega de MPR News a través de una colaboración con Sahan Journal.

Los registros judiciales y declaraciones realizadas por funcionarios de ICE indican que la estrategia está más extendida que los tres hombres con los que MPR News habló.

El marido de Jennifer Cortez iba a ser liberado de la detención migratoria en el Edificio Federal Bishop Henry Whipple la mañana del 2 de octubre.

Un juez federal dictaminó que la detención sin orden judicial de Yader Cortez Andino era ilegal y que debía ser liberado de inmediato.

Cortez llamó a su esposa alrededor de las 11 de la mañana desde Whipple y le dijo que algo no le cuadraba. Aunque firmó los papeles de liberación y le devolvieron sus pertenencias, los agentes de inmigración le indicaron que saliera por una puerta trasera, no al vestíbulo principal donde le esperaba su abogado.

“Ni siquiera 15 minutos después recibo otra llamada”, dijo Jennifer. En la llamada estaba su marido, diciéndole que le habían arrestado de nuevo. No podía creerlo.

Los dos padres juntos tienen tres hijos. Jennifer incorporó a los dos hijos mayores a la relación, y la menor, Arianna, es su hija biológica.

“Pusimos pancartas, pusimos globos, estábamos tan emocionados de que él volviera a casa. Y luego tener que decepcionar a todos mis hijos”, dijo Jennifer.

“Te sientes impotente”, dijo.

Yader Cortez Andino es la tercera persona con la que MPR News ha hablado que fue inmediatamente arrestada de nuevo por ICE en el edificio Whipple después de que un juez federal ordenara su liberación.

Un hombre de México fue detenido de nuevo a pocos pasos del edificio de Whipple el 25 de septiembre. Un hombre de Guatemala ni siquiera llegó a salir de las puertas de Whipple cuando fue detenido de nuevo el 1 de octubre.

En cada caso, los hombres presentaron con éxito demandas de habeas corpus impugnando su detención por varios motivos, incluyendo que sus detenciones eran ilegales desde el principio.

Esta estrategia llega en un momento en que los motivos para presentar peticiones de habeas corpus se han reducido en Minnesota. En marzo, una decisión de un tribunal de apelaciones dio razón a la interpretación novedosa y controvertida de la ley migratoria de la administración Trump. El Tribunal Supremo de EE. UU. está a punto de decidir si la nueva política de ICE de mantener a los inmigrantes detenidos indefinidamente sin ofrecerles una audiencia bajo fianza es legal.

‘Ni siquiera entendemos por qué tenemos que acompañarlos fuera del edificio’

Los registros judiciales y declaraciones realizadas por funcionarios de ICE indican que la estrategia está más extendida que los tres hombres con los que MPR News habló.

Los registros judiciales sugieren que otros dos hombres fueron ordenados a ser liberados y luego arrestados inmediatamente de nuevo en el edificio Whipple el 9 y 22 de septiembre.

En el caso del 9 de septiembre, el hombro del hombre fue dislocado durante su nuevo arresto, según documentos judiciales.

El juez federal Jeffrey Bryan revisó las grabaciones de vídeo proporcionadas por ICE de esa nueva detención y determinó que agentes de ICE “rodearon” al hombre cuando salía del edificio Whipple, según documentos judiciales. Bryan también determinó que los agentes de ICE no entregaron eficazmente una orden de arresto al hombre, sino que agitaron un papel doblado delante de él “como máximo tres segundos” antes de esposarlo.

“El Tribunal no puede estar de acuerdo en que una persona razonable se hubiera sentido libre de salir de la instalación de detención y ser detenida inmediatamente por agentes de ICE”, escribió Bryan en su segunda orden de liberación.

También escribió que si la re-detención del 9 de septiembre se considera legal, “haría que el recurso de habeas corpus careciera de sentido.”

MPR News hizo múltiples preguntas a la Casa Blanca, al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sobre esta estrategia, incluyendo cuándo comenzó, si ICE recibió instrucciones del DHS o de la Casa Blanca para volver a arrestar a personas de esta manera, el tamaño de los equipos legales de ICE que revisan casos de habeas corpus, cuánto dinero gasta ICE alojando a personas detenidas que han vuelto a arrestar y por qué se seleccionarían como candidatos a rearrestar a personas con solicitudes de asilo pendientes o de green card.

La Casa Blanca remitió las preguntas al DHS. El DHS y el ICE no respondieron a la solicitud de comentarios.

Sin embargo, el abogado de Cortez dijo que los responsables de ICE le dijeron el 2 de octubre que esta estrategia es rutinaria.

Nervioso de que algo pueda salir mal

Danielle Oxendine Molliver normalmente no recibe a sus clientes en Whipple cuando salen de detención.

Pero Jennifer Cortez estaba nerviosa de que algo pudiera salir mal con la puesta en libertad programada de su marido debido a la forma en que se había gestionado su caso de inmigración en el último año.

Yader Cortez fue arrestado por ICE de camino al trabajo el 30 de junio, sin orden judicial. Cortez dijo que agentes de ICE citaron su reciente DWI durante su arresto, pero un juez le había condenado a libertad condicional —no a encarcelamiento— el día anterior.

Durante meses, Jennifer actuó como su defensora, contratando a un abogado para presentar una petición de habeas corpus por su marido y luego contratando a una nueva abogada, Oxendine Molliver, para hacerse cargo del habeas corpus cuando el avance del caso era lento. Yader Cortez tenía un caso de asilo pendiente basado en su escape de una dictadura en su país natal, Nicaragua. También solicitó la tarjeta de residencia en agosto de 2025, tras casarse con Jennifer.

Oxendine Molliver llegó temprano el 2 de octubre, alrededor de las 8 de la mañana, y preguntó cuándo sería liberada su clienta. Dijo que un miembro administrativo de Whipple le dijo que Cortez aún estaba siendo procesada y que debería volver alrededor del mediodía.

“Fui a la ventanilla y le pregunté específicamente: ‘¿No vais a volver a arrestarle?'” Oxendine Molliver dijo a MPR News. “Y su frase fue: ‘No, no hacemos eso.'”

Oxendine Molliver condujo hasta su despacho para esperar. Unas horas después, cuando volvía a recoger a Cortez, recibió una llamada “histérica” de su esposa.

“Le dijeron que iban a ser liberado. Le entregaron todas sus pertenencias. Le devolvieron el cheque de la comisaría”, dijo Oxendine Molliver.

Cortez dijo que incluso le devolvieron sus zapatos con cordones, que no le permitían llevar durante el castigo.

“Les pidió que por favor le acompañaran fuera por la puerta principal hasta su abogado. Dijeron: ‘No, no, no, no. Vas a salir por esta puerta'”, dijo Oxendine Molliver.

Según Cortez, le enviaron por una puerta trasera. La puerta estaba cerrada tras él y esperándole agentes de ICE de paisano. Dijo que los agentes le dijeron que el juez se equivocó al ordenar su liberación y lo arrestaron de nuevo. Luego le dijeron que se quitara los cordones.

Oxendine Molliver llegó a Whipple al oír a Cortez gritar su nombre, desesperada por reunirse con ella. Después de hablar, Oxendine Molliver exigió reunirse con un representante de ICE que pudiera arrojar luz sobre lo que acababa de ocurrir con su clienta.

Dos funcionarios de ICE uniformados se reunieron con ella, dijo. No compartieron sus nombres. Parecían confundidos por lo molesta que estaba Oxendine Molliver. Uno le sugirió que se calmara.

“Básicamente dije que me siento loca. Esta situación es una locura. Estáis actuando como locos, ¿y qué pasa con la humanidad?” dijo Oxendine Molliver.

Oxendine Molliver les preguntó en qué base habían retenido a su cliente y cuándo ICE comenzó esta nueva práctica de arrestos instantáneos.

“No es nuevo; llevamos haciendo esto desde mayo”, le dijo un funcionario. “Ni siquiera entendemos por qué tenemos que acompañarlos fuera del edificio”, añadió.

Los funcionarios le dijeron que ICE tiene “todo un equipo legal trabajando en estos habeases” y que identifican “buenos candidatos para una nueva detención”.

Una persona de ese equipo legal es la abogada Courtney Campbell, de la Oficina del Asesor Jurídico Principal, o OPLA, el mayor equipo legal dentro de Seguridad Nacional.

Oxendine Molliver también se reunió con Campbell, quien dijo que aconsejó a Enforcement and Removal Operations, una división dentro de ICE, que Cortez podría ser arrestada de nuevo. Campbell no dijo nada en la orden del juez federal Jerry Blackwell que prohibía la re-detención.

Oxendine Molliver le dijo a Cortez que lucharía contra su nuevo arresto. Pero era tarde un viernes y quedó claro que, como mínimo, volvería a estar bajo custodia durante el fin de semana.

‘Me hicieron residente legal este fin de semana’

El juez Blackwell no estuvo de acuerdo con la interpretación de ICE sobre su orden.

El lunes 5 de octubre escribió que el gobierno no había cumplido su orden que exigía la liberación inmediata de Cortez y una actualización confirmando “la hora, fecha y lugar” de la liberación en un plazo de 48 horas.

“Los demandados deben cumplir inmediatamente con la orden del Tribunal y deben presentar una carta a más tardar a las 16:00 horas del 5 de octubre de 2026, mostrando motivos para no ser declarados en desacato por violar la orden judicial que exige una actualización en un plazo de 48 horas desde la liberación ordenada”, escribió Blackwell.

En un informe de estado tardío presentado en nombre del fiscal federal de Minnesota, Daniel Rosen, el abogado Carl Berry escribió que Cortez fue puesto en libertad el 2 de octubre — durante tres minutos.

Oxendine Molliver también presentó una moción pidiendo a Blackwell que hiciera cumplir su orden de liberación y detalló el engaño.

En un giro final, la solicitud pendiente de la tarjeta de residencia de Cortez fue aprobada justo después de su nuevo arresto. MPR News revisó el aviso de estado en línea publicado el 3 de octubre que indicaba que su caso había sido aprobado.

“[ICE] sabía que estaba pendiente. Sabían que se había acelerado. Sabían que iba a ocurrir en cualquier momento”, dijo Oxendine Molliver.

“Fue nombrado residente legal durante el fin de semana.”

Cortez fue liberado el lunes por la tarde, 5 de octubre.

“Creo que fue una especie de tormenta perfecta”, dijo Oxendine Molliver. “Creo que hicieron una maniobra realmente mala, y acabaron siendo atrapados haciéndola.”

Oxendine Molliver dijo que que Cortez gane su libertad es una victoria, pero está “completamente traumatizado.”

Y su caso es inusual. Tras un arresto dudoso, la gente puede pasar meses en detención, a veces pagando por varios abogados, y solo una fracción será liberada de vuelta a sus familias.

“Ahora estamos en estas enormes batallas litigiosas, y estas familias no tienen dinero ni tiempo”, dijo Oxendine Molliver.