Cómo Seguridad Nacional infiltró organizaciones anti-ICE durante la Operación Metro Surge

Por: Madison McVan

Artículo de MN Reformer

El nombre de usuario de Signal “peanutbutterjelly” se mezclaba con los apodos absurdos usados por otros miembros de los chats de Minneapolis dedicados a los agentes de inmigración durante la agresiva campaña de deportación invernal del gobierno. Asistió a una formación para “defensores” y a reuniones de planificación anti-Inmigración y Control de Aduanas, ynviaba mensajes regularmente con otros que hacían lo mismo.

“… ¡muy interesado en la parte de organización financiera (me gustan los números y los datos) y combinar eso con la propaganda, así que me encantaría trabajar en ambos lados de estos grupos!” envió un mensaje a un grupo de activistas en un chat llamado “club de arte/dinero/comunicaciones.”

Pero a peanutbutterjelly no le interesaba avanzar los objetivos del grupo. En realidad era la agente encubierta 9843, una oficial del Departamento de Seguridad Nacional que se había ganado el favor de los activistas anti-ICE, buscando pruebas de crímenes.

El Agente 9843 fue solo un brazo de la amplia campaña de vigilancia lanzada por el gobierno federal durante la Operación Metro Surge, centrada en “identificar y desarticular campañas sofisticadas y organizadas que apoyan y participan” en violencia, destrucción de propiedades, intimidación a funcionarios y empleados federales, y intentos de obstaculizar las operaciones federales, según un resumen del caso en documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional, que ahora forman parte de los registros judiciales en el caso de 15 habitantes de Minnesota acusados de conspiración para dañar o impedir a agentes federales.

Los documentos ponen de manifiesto la enorme red de vigilancia que el gobierno federal creó junto con la represión migratoria. Lo que significa que, incluso mientras los inmigrantes eran detenidos y deportados y las personas racializadas rutinariamente eran perfiladas racialmente, los miles de minnesotanos que intentaron ayudarles a afrontar sus propias consecuencias — han sido arrastrados a un estado de vigilancia en expansión.

Si alguna de las vigilancias fue ilegal podría determinar el resultado de decenas de habitantes de Minnesota que enfrentan cargos penales por sus protestas contra el ICE — los Minnesota 15 y los manifestantes de la Iglesia de las Ciudades, todos los cuales se han declarado no culpables.

“ICE está comprometido con proteger los derechos constitucionales del público, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, mientras lleva a cabo su misión de aplicación de la ley”, dijo un portavoz de Seguridad Nacional en respuesta a preguntas enviadas por correo electrónico del Reformista.

La asistencia de agentes encubiertos a reuniones publicitadas públicamente, o a grandes grupos de chat, es legal — las personas en esos entornos no tienen expectativa de privacidad, dijo Jessica West, directora de la clínica de activismo de la Primera Enmienda en la Facultad de Derecho Mitchell Hamline. Las empresas privadas, incluidas las de telecomunicaciones e instituciones financieras, generalmente comparten la información de los usuarios con el gobierno bajo petición, dado que la mayoría de los acuerdos de términos y condiciones permiten dicha compartición, dijo West.

Pero, si los agentes registraran los teléfonos de los manifestantes sin orden judicial, usando algunas de las herramientas de spyware a las que tienen acceso los agentes de inmigración — eso sería ilegal y la prueba no sería admisible en el tribunal. No ha surgido ninguna prueba en el tribunal que sugiera que los agentes usaran tales herramientas para espiar a los acusados. Sí usaron tecnología para grabar mensajes en los chats de Signal que los agentes unieron desde sus teléfonos encubiertos, según documentos judiciales.

Es legal, en ciertas circunstancias, que la policía realice arrestos, utilice armas de control de multitudes, acuse a personas de delitos, busque información, vaya a las casas de la gente, llame a sus puertas y haga preguntas, dijo Kevin Riach, abogado de uno de los 15 habitantes de Minnesota acusados de conspiración para dañar o impedir a agentes federales.

“Pero si el propósito es enfriar el discurso de alguien sobre la Primera Enmienda, impedir que ejerza sus derechos de la Primera Enmienda — entonces se vuelve ilegal”, dijo Riach.

West, el abogado especializado en la Primera Enmienda, afirmó que el alcance de la vigilancia federal durante la Operación Metro Surge indica el fracaso de las leyes de privacidad para adaptarse a las nuevas tecnologías.

“Simplemente no se ha desarrollado de una manera que refleje y responda a las verdaderas necesidades de protección en torno a la vigilancia”, dijo West.

ICE utilizó la ley aduanera para solicitar datos personales

La ley federal otorga a ICE el poder de emitir citaciones con el fin de “verificar la corrección de cualquier entrada” y determinar qué tasas aduaneras, impuestos o multas pueden deberse al entrar en el país — por ejemplo, la citación puede utilizarse para investigar si un importador pagó las tasas correspondientes sobre su mercancía.

Sin embargo, durante la Operación Metro Surge, Seguridad Nacional utilizó esta ley aduanera para recopilar grandes cantidades de información sobre sindicatos, organizaciones de izquierdas y periodistas.

Los agentes de ICE utilizaron la ley aduanera para enviar citaciones a FedWire, un servicio de transferencia de dinero gestionado por la Reserva Federal, para obtener registros financieros del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, Trabajadores de la Comunicación de América, Sunrise Movement y la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos.

Enviaron citaciones similares a PayPal y Venmo para obtener las direcciones, números de teléfono y transacciones de las personas asociadas con Voces por la Justicia Racial, cuyo sitio web — según se describe en los informes de los agentes — “presume de varios artículos sobre ‘ICE OUT’ y/o ‘Truth, Freedom and ICE out of MN’.”

En el caso de las 39 personas acusadas de interrumpir un servicio de enero en la iglesia Cities, donde un alto funcionario de ICE ejerce como pastor, Seguridad Nacional emitió 92 de este tipo de citaciones. Tres periodistas estuvieron entre los acusados.

El gobierno solicitó y recibió registros de llamadas y mensajes de texto de los acusados, incluida la periodista independiente Georgia Fort. Enviaron citaciones para registros de vuelos y coches de alquiler, así como información asociada a cuentas de redes sociales, según documentos judiciales.

Y, el 5 de marzo, agentes enviaron una citación aduanera a REI, la marca de actividades exteriores, solicitando información de transacciones para todos los que compraron un gorro en particular en la zona de las Twin Cities desde enero de 2024, según una moción presentada por los abogados defensores en el caso Cities Church, que en su título califica el uso de la citación aduanera como “escandaloso”.

Los abogados tanto en los casos de Minnesota 15 como en los de Cities Church argumentan que la ley federal no otorga a los federales el poder de usar sus citaciones para investigar delitos no relacionados con la aplicación aduanera.

El gobierno argumentó en los documentos judiciales que “no hay nada inusual en las citaciones.”

“Es una herramienta en la caja de herramientas de investigación (de Investigaciones de Seguridad Nacional) que se utiliza regularmente para obtener información de terceros en la que los acusados no tienen un interés de privacidad bajo la Cuarta Enmienda”, escribieron los fiscales en un escrito presentado en el caso Cities Church.

La validez de dicha citación para investigar delitos no relacionados con los derechos aduaneros ya ha sido cuestionada anteriormente.

En 2017, durante la primera administración Trump, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. emitió una citación a Twitter para obtener información personal del usuario detrás de @ALT_USCIS, una cuenta anónima que criticaba la política migratoria del presidente. Twitter se negó a proporcionar la información y demandó al gobierno federal, pero antes de que el caso pudiera ser decidido por un juez, la CBP retiró su solicitud y Twitter retiró la demanda.

Un organismo interno de Seguridad Nacional investigó el incidente y determinó que la agencia utilizó indebidamente la citación y violó repetidamente la política del departamento. La dirección de Seguridad Nacional estuvo de acuerdo con los hallazgos y prometió tomar medidas correctivas.

Pero una investigación de Wired de 2023 encontró que el Departamento de Seguridad Nacional emitió más de 170.000 citaciones desde 2016 hasta mediados de agosto de 2022 — incluyendo a un proveedor de abortos, una escuela primaria y periodistas.

Vehículos de seguimiento

Durante la Operación Metro Surge, los vecinos coordinaron entre sí para rastrear la actividad del ICE en sus barrios. Algunos patrullaban en coches, siguiendo vehículos sospechosos de ICE por ciudades y suburbios, informando de sus ubicaciones y distrayendo a los agentes de su misión.

Los patrulleros observaron que los agentes federales parecían estar fotografiando sus matrículas y, en algunos casos, sus rostros. En enero, una patrullera dijo al Reformer: “si mi matrícula no estaba en su base de datos, ahora está”, después de que los agentes encerraran su coche y le advirtieran que dejara de seguirlos.

Los documentos judiciales ofrecen algunas pistas sobre cómo pudo haberse utilizado esa información.

El agente 9843 — peanutbutterjelly — participó en una reunión de febrero de activistas anti-ICE en la iglesia luterana Prince of Peace en Roseville, mientras otros agentes escaneaban las matrículas del aparcamiento exterior para ampliarlas a su base de datos.

Los agentes luego utilizaron las fotos de las matrículas para obtener los nombres de los asistentes, buscar fotos en redes sociales y elaborar un “informe de inteligencia” que incluía direcciones, información familiar y laboral e información de matrícula del vehículo, según una presentación presentada por Riach en el caso Minnesota 15.

Los agentes también pasaron fotografías de manifestantes a través de Clearview AI — un software de reconocimiento facial — para compilar expedientes fotográficos de activistas y manifestantes, incluidos muchos que no fueron acusados. En al menos un caso, el software identificó erróneamente a la persona de la fotografía, vinculándola con una persona no relacionada.

“Nuestro uso de Clearview AI y otras tecnologías de reconocimiento facial está regulado por la política aplicable del DHS y el ICE, la documentación de cumplimiento de privacidad, las normas de conducta y la formación requerida”, afirmó el Departamento de Seguridad Nacional en su comunicado enviado por correo electrónico.

El Star Tribune informó en julio que alrededor de 30 agencias estatales, del condado y federales de todo el país buscaron datos de cámaras Flock en al menos ocho suburbios de las Twin Cities para la aplicación de la ley migratoria entre noviembre y marzo, incluida la Oficina del Sheriff del Condado de Mille Lacs, que colabora con ICE.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo al Star Tribune que no tiene contrato con Flock y no respondió a una pregunta de seguimiento sobre si dependía de las agencias locales de aplicación de la ley para acceder a los datos en su nombre.

Los vigilados

El 2 de febrero, Drew Harmon llegó a la Biblioteca Augsburg Park en Richfield para liderar la reunión mensual de miembros de Minnesota 50501, la delegación estatal del grupo anti-Trump que organizó las masivas protestas “Hands Off” y “No Kings” en todo el país.

La reunión y otras similares, dijo Harmon a The Reformer en una entrevista reciente, son “para cualquier persona en el público interesada en lo que estamos haciendo y que quiera involucrarse, o para cualquiera que ya esté involucrada y tenga preguntas para la dirección de la organización.”

Durante la reunión de febrero, ofreció una visión general del 50501 y del capítulo de Minnesota, que en aquellos días se centraba en sacar a ICE de Minnesota. Luego, Nick Benson, que rastrea los vuelos de deportación desde el aeropuerto internacional Minneapolis-St. Paul, ofreció una actualización sobre su trabajo e instó a los asistentes a presionar a Delta para obtener más información sobre su facilitación de deportaciones.

Más adelante en la reunión, los participantes discutieron la posibilidad de que agentes de ICE infiltraran su organización.

Un abogado advirtió a los asistentes que no pusieran por escrito nada que no quisieran ser vistos en el tribunal.

“Puede que pensemos que queremos que todos los agentes de ICE mueran, pero no pongáis esas declaraciones por escrito”, dijo el abogado, según notas de un agente encubierto que estaba sentado en el público.

“La gente decía cosas así, y yo ponía los ojos en blanco y decía, ya sabes, están escuchando todo lo que hacemos”, dijo Harmon. “Ya había algunas pruebas en ese momento de que nos estaban infiltrando, porque veíamos sus coches por todas partes.”

Y, el 17 de enero, el día en que el provocador de derechas Jake Lang organizó una concentración antiislámica con poca asistencia en el centro de Minneapolis, apareció un vídeo que parecía mostrar a agentes federales recogiendo a un hombre en la calle, que muchos espectadores asumían que era un agente encubierto. (The Reformer no ha podido verificar quién era el hombre ni si era un agente del gobierno.)

La suposición de que agentes encubiertos estaban en reuniones y chats grupales era omnipresente entre los participantes, lo que llevó a un extenso debate sobre las medidas de “seguridad operativa” o “op-sec” necesarias para proteger las actividades de los grupos. Una medida en la que la mayoría estuvo de acuerdo fue el uso de apodos en los chats de Signal.

Harmon, como muchos miembros de los Minnesota 15, señaló que el uso de recursos gubernamentales para vigilar a grupos de izquierdas coincidió con la negativa del Departamento de Justicia a investigar los asesinatos de dos estadounidenses y otros abusos cometidos por agentes federales.

Gabriel Van De Water, artista y organizador comunitario que forma parte de los 15 de Minnesota, dijo en una rueda de prensa en agosto que los asesinos de Renee Good y Alex Pretti, “han sido ocultos y protegidos, mientras que el DHS dirige su atención a espiar a miembros sindicales, organizaciones de derechos civiles, iglesias e individuos que defendieron a su comunidad de todas las formas posibles.”

Riach, el abogado defensor, intenta obligar al gobierno a entregar más registros relacionados con el espionaje — incluso a organizaciones e individuos que no están implicados en el caso.

Si logra convencer al juez de que esos registros son relevantes para la defensa de su cliente, el público podría pronto conocer más sobre la campaña de vigilancia.