Agentes federales registran la casa de la diputada Ilhan Omar en Washington, D.C., como parte de una investigación penal

The Associated Press y el equipo de MPR News

Agentes federales registraron el lunes la casa en Washington de la diputada demócrata Ilhan Omar, quien ha sido blanco frecuente de las críticas de la administración de Trump, como parte de una investigación penal, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Omar confirmó más tarde el registro, calificándolo como “la última escalada” en la “campaña de intimidación política” del presidente Trump en su contra.

El registro fue llevado a cabo por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), dijeron las fuentes, quienes no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre una investigación en curso y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

No se conocieron de inmediato más detalles sobre la investigación, aunque el vicepresidente JD Vance ha acusado en el pasado a Omar de cometer fraude migratorio —una acusación que ella ha negado— y ha dicho que él y un alto funcionario de la Casa Blanca estaban tratando de determinar cómo investigar a la congresista de Minnesota.

El Departamento de Justicia declaró el lunes en un comunicado que agentes de HSI ejecutaron una orden de registro autorizada judicialmente y obtenida por el departamento en el área de Washington, D.C., como “parte de una investigación penal federal en curso”, pero no proporcionó más detalles. La calle quedó bloqueada el lunes por la mañana mientras los agentes de HSI permanecían cerca de la vivienda.

«No me callarán»

Omar representa al 5.º Distrito de Minnesota, que incluye a Minneapolis. Fue elegida por primera vez para la Cámara de Representantes en 2018 y ha sido miembro de lo que se conoce como «The Squad», un grupo de legisladoras reconocidas por sus posturas progresistas y su firme oposición al presidente Donald Trump, del Partido Republicano.

Los republicanos han cuestionado el pasado de Omar desde antes incluso de que fuera elegida, llegando a afirmar que se había casado con su hermano y que había cometido fraude migratorio. Omar ha desmentido rotundamente las acusaciones, calificándolas de «mentiras repugnantes».

«Ciertamente parece que hay algo sospechoso ahí, pero todos tienen derecho a la misma justicia ante la ley», dijo Vance a los periodistas en mayo. «Así que lo vamos a investigar. Vamos a analizarlo. Si creemos que hay un delito, lo procesaremos».

En otra entrevista con el podcaster conservador Benny Johnson, Vance afirmó, sin presentar pruebas, que «de hecho creemos que Ilhan Omar definitivamente cometió fraude migratorio contra los Estados Unidos de América».

Dijo que él y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, habían estado discutiendo el tema y «tratando de ver cuáles son las medidas legales».

“Eso es lo que estamos tratando de averiguar”, dijo. “¿Cuáles son los recursos legales ahora que sabemos que ella ha cometido fraude migratorio? ¿Cómo se le puede perseguir? ¿Cómo se la investiga? ¿Cómo se lleva a cabo todo esto en la práctica? ¿Cómo se construye el caso necesario para lograr algo, algo, algo de justicia para el pueblo estadounidense?”

En marzo, la oficina de Omar desestimó las acusaciones de Vance calificándolas de inventadas y difamatorias.

A última hora de la mañana del lunes, Omar se pronunció en las redes sociales sobre el registro de su casa por parte de agentes federales: «Que no quepa duda: esto es un intento de atacar a enemigos políticos y utilizar a las fuerzas del orden federales como arma. Durante diez años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de desprestigio. Esto no es más que la última escalada en su campaña de intimidación política».