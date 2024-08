Los miembros de la comunidad no se sienten escuchados en la remodelación de la comisaría de policía de Minneapolis.

El personal de la ciudad tiene previsto presentar los resultados de la participación de la comunidad al Consejo Municipal de Minneapolis este mes de septiembre para que pueda comenzar la remodelación del lugar.

Por Katrina Pross-Sahan Journal

El edificio de la Tercera Comisaría del Departamento de Policía de Minneapolis, en el sur de la ciudad, ha estado vacío la mitad de los ocho años que Chris Mozena lleva trabajando al lado.

El edificio fue dañado e incendiado en mayo de 2020 durante las protestas por el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. El edificio en Minnehaha Avenue y Lake Street no ha cambiado mucho de aspecto desde entonces: barricadas de hormigón y alambre de púas lo rodean. Los miembros de la comunidad lo llaman «adefesio» y «plaga». Algunos dicen que es un recordatorio traumático de lo que ocurrió.

«Es una fuente de decepción absoluta», afirma Mozena, director ejecutivo de Hook and Ladder, un local de música y arte cercano. La ciudad ha estado recogiendo opiniones este verano sobre su propuesta de convertir el edificio actual en un centro democrático, y presentará sus conclusiones al Ayuntamiento el mes que viene. Pero muchos de los vecinos y trabajadores del barrio no están de acuerdo con el plan, afirman que el Ayuntamiento ha tardado demasiado en remodelar el solar y consideran que no se ha tomado en serio la opinión de la comunidad.

Sólo uno de los siete asistentes a una reunión comunitaria sobre el edificio celebrada el 12 de agosto dijo explícitamente que apoyaba la visión de la ciudad para el lugar. Otros se preguntaron si un centro democrático, que incluiría una oficina de Servicios Electorales y Votantes, solucionaría el trauma de la comunidad.

Los residentes calificaron el lugar de «angustioso» y de «recordatorio constante» de los disturbios de 2020. Algunos se enfadaron visiblemente cuando se les dijo que el alambre de cuchillas sería el último elemento retirado en la limpieza municipal del lugar, que no tiene un plazo de finalización.

En una reunión celebrada el 15 de agosto para los propietarios de los negocios cercanos, los cuatro asistentes acribillaron a preguntas a los empleados municipales sobre cómo funcionaría el espacio comunitario en el centro democrático propuesto, y suplicaron que se retiraran las barricadas de hormigón lo antes posible.

«Sólo queremos que el ayuntamiento colabore con nosotros y no se limite a decirnos: ‘Esto es lo que vamos a hacer’», declaró en la reunión Jamie Schwesnedl, propietaria de Moon Palace Books.

Los empleados de la ciudad dijeron en las reuniones que apreciaban los comentarios y reconocieron que el proceso ha sido largo y frustrante para algunos. También dijeron que van a trabajar para limpiar el sitio tan pronto como sea posible.

El concejal de Minneapolis Jason Chávez, que representa al Distrito 9, donde se encuentra la Tercera Comisaría, dijo que le preocupa que muchos residentes en su distrito no podrán utilizar el centro de la democracia propuesta porque no son ciudadanos de EE.UU. y no son elegibles para votar.

«Cuando estamos hablando de construir un centro democrático que no incluye a los inmigrantes indocumentados, eso es simplemente injusto, y es injusto para los electores que represento, voten por mí o no», dijo Chávez. «Ellos merecen tener una voz, y no están teniendo una voz en este, entre comillas, centro democrático».

Chávez dijo que apoyaría la propuesta si sus electores quisieran un centro de votación. Pero ese no es el caso, dijo.

«La realidad es que la ciudad ha hecho una falta de compromiso para escuchar realmente lo que la gente necesita en esa esquina», dijo Chávez.

Planes para un centro democrático

El Ayuntamiento de Minneapolis votó el año pasado a favor de trasladar a los agentes de policía de la Tercera Comisaría a un nuevo edificio cercano, lo que abrió las puertas a la propuesta del personal municipal.

La ciudad es propietaria del edificio de la Tercera Comisaría y no necesita la aprobación del Ayuntamiento para convertirlo en un centro democrático, aunque es posible que éste tenga que aprobar la financiación de la remodelación.

Alexander Kado, director de proyectos de la Oficina de Servicios Públicos del Ayuntamiento, que supervisa la remodelación, afirmó que la participación de la comunidad y del Ayuntamiento es una prioridad absoluta. La ciudad también está recabando la opinión del público a través de una encuesta en línea.

«Estamos muy centrados en conseguir la participación y hacerlo de una manera en la que no estamos cubriendo las cosas de una manera determinada», dijo Kado.

El centro democrático propuesto, de tres plantas, incluiría oficinas para Elecciones y Servicios al Votante, un centro de votación anticipada y un almacén. En la planta baja se dedicarían 8.000 pies cuadrados a usos comunitarios, que, según el ayuntamiento, podrían incluir espacios para reuniones o servicios sociales.

Kado dijo que el departamento de Elecciones y Servicios al Votante de la ciudad opera actualmente en un espacio alquilado en el noreste de Minneapolis, que es caro. El departamento supervisa las elecciones de la ciudad, y lleva a cabo la divulgación de los votantes. El departamento cuenta con 16 empleados a tiempo completo, 200 empleados temporales y 2.000 jueces electorales.

«Desde un punto de vista financiero, el alquiler de espacio no es el mejor uso del dinero de los contribuyentes», dijo Kado. «Tenemos una propiedad de la ciudad, y por lo que sólo hay ahorros financieros a eso».

Kado añadió que la sede de la comisaría tercera es más accesible en transporte público que la del noreste. El tren ligero y varias rutas de autobús pasan por la Tercera Comisaría, que se encuentra cerca de los principales minoristas como Target, Cub y Aldi.

La ciudad celebró una jornada de puertas abiertas sobre la remodelación en el Minneapolis American Indian Center en junio, y tiene previsto celebrar otra en septiembre. Aún no se han concretado los detalles de la jornada de septiembre. El personal de la ciudad tiene previsto presentar los resultados de su trabajo de participación pública, que incluyó reuniones en español y somalí, al Ayuntamiento el 30 de septiembre.

El nuevo centro podría abrir en 2026, dijo Kado, añadiendo que no está claro cuánto costaría actualizar el edificio. La ciudad comenzó a limpiar el interior del edificio este verano; la limpieza total está presupuestada en 1,5 millones de dólares.

Kado presentó por primera vez al Ayuntamiento los planes para el centro democrático en una reunión celebrada en abril que se tornó tensa cuando algunos concejales y funcionarios se mostraron visiblemente emocionados y frustrados. Los miembros del Consejo instaron a la ciudad a realizar un mayor trabajo de participación de la comunidad antes de seguir adelante con la idea.

Algunos residentes y propietarios de negocios cercanos afirman que no creen que se tengan en cuenta sus opiniones. Algunos, como Schwesnedl, llevan casi cuatro años asistiendo a actos de participación ciudadana y afirman que no han visto grandes avances.

«Da la sensación de que se trata de una forma de actuar, de dar o recibir opiniones sin dar la sensación de que las personas que en última instancia están al mando escuchan», afirma sobre los esfuerzos de la ciudad.

La comunidad pide propuestas

Un grupo comunitario está pidiendo a los ciudadanos que presenten sus propias propuestas para remodelar el solar. El grupo, Confluence: Estudio de Diseño Comunitario de East Lake, lleva años participando en debates comunitarios sobre la Tercera Comisaría.

«No parece que [la ciudad] esté realmente interesada en hacer aportaciones, en cuyo caso, ¿qué podemos construir fuera de esas estructuras? ¿Cómo podemos hacer que las cosas fructifiquen por nuestra cuenta?», dijo Anniessa Antar, que ayuda a dirigir el proyecto de Confluence.

Confluence acepta propuestas hasta el 15 de septiembre, y presentará las ideas a la comunidad este otoño. Las propuestas pueden presentarse en el sitio web de Confluence.

Antar no es optimista respecto a que la ciudad cambie de rumbo, pero afirma que es importante que los miembros de la comunidad expresen sus opiniones.

«Creo que es esencial que sigamos teniendo esperanza y pensando en la versión más radical, más solidaria y más liberadora de cómo queremos que sea el barrio», afirmó.

Frederick Brathwaite quiere convertir el edificio en un centro cultural negro que incluya un museo, un monumento conmemorativo y un restaurante. A finales de enero presentó su plan a los miembros de la comunidad que abarrotaban la sala del Hook and Ladder. Él y su esposa son propietarios de Mama Sheila’s House of Soul y vivían cerca de la Tercera Comisaría cuando sufrió daños durante las protestas.

Brathwaite dijo que decidió buscar otras ubicaciones para el centro cultural una vez que quedó claro que la ciudad perseguía el centro democrático.

«Fue decepcionante», dijo Brathwaite sobre los planes de la ciudad.

Él está en las primeras etapas de la exploración de opciones para el centro, y dijo que la ciudad debe hacer algo con la remodelación que reconoce el dolor y el trauma de la comunidad.

«Tuvimos la oportunidad de derribarlo y construir algo hermoso», dijo, “y desaprovecharon esa oportunidad”.

Lo mejor es derribar completamente el viejo edificio, dijo Mozena.

«No creo que podamos sanar completamente como comunidad mientras ese edificio siga en pie, ese edificio es simbólico», dijo. «Me gustaría que la ciudad reconociera formalmente lo ocurrido, y parte de esa reconciliación puede ser la retirada del edificio».

Schwesnedl y otros miembros de la comunidad dicen estar cansados. Han hecho encuestas, asistido a reuniones y celebrado sus propias sesiones de participación.

«Parece como si estuviéramos en un juego de espera en el que la gente quiere una cosa y el ayuntamiento no quiere hacerla», afirma. «Así que se limitan a decir: ‘Bueno, dejaremos aquí un edificio vacío y feo que os recuerde este suceso traumático. Al final os alegraréis de que haya algo ahí’».

Kado dijo que, aunque reconoce la frustración de los residentes, es importante que la ciudad lo haga bien.

«Preferiría que nos tomáramos más tiempo y contáramos con el mayor número posible de personas para hacer lo mejor y vivir con ello, que tomar una decisión y que luego, durante los próximos 10, 20 o 30 años, la gente esté enfadada por ello», afirmó.