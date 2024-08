COPAL Lanza la Campaña ‘Minnesota Latino Vote’

MINNEAPOLIS, MN — Hoy, durante una conferencia de prensa realizada en su Centro de Trabajadores en Minneapolis, COPAL lanzó con orgullo su campaña Voto Latino Minnesota para 2024. La campaña busca transformar la participación cívica de las comunidades latinas en el estado. Esta iniciativa ambiciosa pretende movilizar y activar a los votantes latinos de Minnesota, proporcionándoles el conocimiento y los recursos esenciales, y asegurando que sus voces son fundamentales en la conformación del futuro del estado.

“Buscamos asegurarnos de que nuestra comunidad se movilice y participe en estas elecciones tan importantes,” dijo Francisco Segovia, director ejecutivo de COPAL. “Decimos que cada elección es importante, pero esta es crucial porque se trata de nuestro futuro como comunidad. Se trata de la visión que nos permite vivir una vida digna.”

“Las elecciones son una de las herramientas que utilizamos como vehículo para el cambio social aquí en Minnesota,” dijo Ryan Perez, director de Organización de COPAL. “Hay más de 100,000 latinos en Minnesota que son elegibles para votar en estas elecciones. En un estado como Minnesota, donde las elecciones a menudo se ganan por márgenes muy estrechos, nuestra comunidad puede – y sí lo hace – marcar la diferencia.”

Hay varios temas críticos en el frente de la comunidad latina en 2024. Esto incluye la educación, la justicia ambiental, el acceso a la atención médica, la política de inmigración, la vivienda asequible y la protección de los derechos de los trabajadores. La campaña Voto Latino Minnesota abordará estas prioridades de manera directa para impulsar cambios significativos durante este ciclo electoral. Está comprometida con la creación de los cambios necesarios que mejorarán el bienestar de la comunidad latina.

“Los votantes se preocupan por la situación económica en la que se encuentran. Les importa su atención médica,” dijo Perez. “Estamos lidiando con este tema de la prohibición de cinco años. Alguien puede estar documentado, haber llegado por los procesos correctos y tener estatus, pero deben esperar cinco años antes de poder recibir beneficios. Escuchamos estas historias, y escuchamos a personas motivadas a votar. El siguiente paso es conectar los puntos; ¿cómo se vería una política que solucione eso?”

Proporcionar recursos de educación para los votantes es clave para el éxito de la campaña Voto Latino Minnesota. Con la ayuda de voluntarios dedicados, la estrategia de alcance de COPAL incluye llamadas telefónicas bilingües, visitas puerta a puerta y mensajes de texto. En la primera semana y media, COPAL ya ha realizado más de 12,000 llamadas telefónicas y ha tocado más de 500 puertas. La organización está en camino de superar su objetivo de realizar más de 100,000 llamadas antes del día de las elecciones.

“No tenemos razones para dudar que este será el mayor esfuerzo histórico para activar el voto latino en la historia del estado de Minnesota,” dijo Perez.

COPAL utiliza modelos predictivos y su propia base de datos para llegar a los votantes latinos y a los votantes en otras comunidades BIPOC. La semana pasada, los organizadores se conectaron con votantes en Burnsville y Savage, donde hay grandes poblaciones latinas.

“Un aspecto que realmente disfruto es la oportunidad de interactuar con una amplia gama de personas en Minnesota,” dijo Lilly Lopez, una organizadora de COPAL. “Elegí involucrarme porque me conecto profundamente con la misión de COPAL de avanzar hacia una vida digna para los latinos en Minnesota. Solo he estado tocando puertas y haciendo llamadas durante una semana y ya he hablado con 100 votantes latinos en todo el estado.”

COPAL está emocionado de liderar este movimiento y fomentar un Minnesota más equitativo e inclusivo. La campaña continuará sus esfuerzos de alcance hasta las elecciones presidenciales de 2024, el 5 de noviembre.

Para obtener más información sobre Minnesota Latino Vote y cómo involucrarse, visite: mnlatinovote.org.

Latino Voto Minnesota es la iniciativa de COPAL para aumentar el poder electoral de los latinos en Minnesota. Para más información, por favor visite mnlatinovote.org.