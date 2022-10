Mercado Central exige que el candidato a gobernador Scott Jensen retire su imagen de sus anuncios.

La junta directiva de Mercado Central dice que Scott Jensen no pidió ni recibió permiso para filmar dentro del edificio de la calle Lake.

Por ABE ASHER-Sahan Journal

Desde hace mucho tiempo, el Mercado Central de Minneapolis está exigiendo que la campaña del republicano Scott Jensen para gobernador retire las imágenes del mercado de un nuevo anuncio que ha publicado recientemente.

En una carta dirigida a Jensen el miércoles, la junta directiva del Mercado Central dijo que la campaña de Jensen no pidió ni recibió permiso para filmar dentro del Mercado Central.

“Es preocupante que una campaña política se apropie y explote alegremente la imagen icónica del Mercado Central sin la mínima cortesía de consultar con los dirigentes o los inquilinos de nuestro centro comercial cultural”, escribió la junta en la carta.

La junta afirmó que el diseño interior del Mercado Central y los murales interiores y exteriores están protegidos por la ley de derechos de autor y no pueden utilizarse para ningún uso comercial o político, y pidió que se eliminaran todas las imágenes del edificio de los vídeos de la campaña y de todos los medios sociales y de difusión.

La junta dijo que había un plazo hasta el viernes para que la campaña de Jensen respondiera a la carta y cumpliera sus exigencias. Los representantes de Mercado Central no pudieron ser contactados para hacer comentarios el jueves.

“Mercado Central ha impedido sistemáticamente el uso de nuestro centro cultural para campañas políticas partidistas y no está afiliado a ningún partido político o candidato”, escribió la junta en la carta.

*La campaña de Jensen emitió una declaración escrita el jueves: “Los abogados de ambos partidos están en contacto y trabajando en lo que se espera sea un acuerdo mutuamente aceptable para ambas partes en el plazo establecido en la carta original”.

El Mercado Central abrió sus puertas en la esquina de Lake Street y Bloomington Avenue. en el sur de Minneapolis en 1997 y se ha establecido como uno de los puntos de referencia latinos más reconocibles de la zona: un mercado cooperativo y centro cultural que contiene más de 30 negocios.

Unidos MN, un grupo de defensa de los latinos que es inquilino del Mercado Central, compartió la carta de la junta directiva en Twitter el miércoles. Daisy Hernández-Barguiarena, una asociada de comunicaciones de Unidos dijo que las respuestas del público al anuncio de Jensen mostraron que Mercado Central necesitaba aclarar que no tiene ninguna relación con la campaña de Jensen.

“Para el espectador promedio, parecería que Mercado Central está respaldando la campaña, pero Mercado Central ha hecho un punto a través de los años para estar fuera de la política partidista”, dijo Hernández-Barguiarena.

El Mercado Central no ha apoyado a ningún candidato en la carrera por la gobernación y, por regla general, no hace apoyos políticos. En el pasado ha recibido a funcionarios electos y a candidatos a cargos públicos, pero esas visitas suelen programarse con antelación y se centran en un tema o temas concretos de interés para la comunidad latina y el vecindario.

El anuncio, publicado en inglés y español la semana pasada, presenta a una mujer llamada Alondra que se identifica como nativa del sur de Minneapolis y que ha votado al Partido Demócrata toda su vida, pero que planea apoyar a Jensen este otoño. Jensen se enfrenta al actual gobernador del DFL, Tim Walz, en las elecciones generales del 8 de noviembre.

El anuncio muestra imágenes del exterior de La Mexicana Supermercado, una tienda de comestibles situada frente a Mercado Central, así como imágenes de Alondra y Jensen hablando dentro de Mercado Central.

“He votado a los demócratas toda mi vida, pero ya no”, narra Alondra. “No después de que el gobernador demócrata Tim Walz nos abandonara y dejara a nuestra comunidad en llamas durante los disturbios. Después de esto, Tim Walz ni siquiera se molestó en aparecer. Pero el Dr. Scott Jensen ha aparecido y nos ha escuchado”.

La afirmación de Alondra de que Jensen “ha aparecido” es una novedad para Hernández-Barguiarena. Jensen no ha hecho ningún esfuerzo por acercarse a Unidos MN, y en el pasado no ha apoyado la ayuda al desarrollo económico de la zona de Lake Street, hogar de muchos negocios latinos, dijo Hernández-Barguiarena.

Hernández-Barguiarena dijo que Alondra -cuyo apellido no se comparte en el anuncio- no está afiliada de ninguna manera con el Mercado Central, y que la dirección del mercado no sabe cuándo la campaña de Jensen filmó allí. Ellos, como muchos otros, sólo se enteraron de que el Mercado Central aparecía cuando el anuncio se publicó en YouTube la semana pasada.

“Lo que es preocupante es que se están apropiando de un lugar que es un icono cultural para los minnesotanos, especialmente los latinos, y es esta suposición acerca de la propiedad – que usted puede entrar en un espacio porque quiere el voto de este grupo demográfico específico, pero ni siquiera está dispuesto a pedir el permiso o el apoyo de la cooperativa”, dijo.

Mauro Madrigal, gerente de La Mexicana Supermercado, dijo el jueves que no sabía que Jensen había utilizado el escaparate de La Mexicana Supermercado en uno de sus anuncios.