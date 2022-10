MSP Film Society se complace en anunciar la programación completa del 10º aniversario de CINE LATINO

Nuestra celebración anual del nuevo cine íbero y latinoamericano. Este año volvemos a un festival totalmente presencial en el que se mostrarán más de dos docenas de películas provenientes de casi una docena de países y culturas en el recién reformado The Main Cinema de MSP Film del 13 al 20 de octubre de 2022.

CINE LATINO tuvo sus inicios en 2012 por MSP Film como la primera muestra en la región que reúne las mejores películas del nuevo cine latinoamericano, ibérico y Latinx estadounidense. La intención era conectarnos con las culturas de las crecientes comunidades de habla hispana y portuguesa de Minnesota y reflejarlas, tanto para celebrar sus ricas historias y sus industrias cinematográficas de vanguardia, como para atraer a la amplia comunidad de cinéfilos globales de las ciudades gemelas.

“Este décimo aniversario de Cine Latino es un hito del que estamos muy orgullosos. Está dedicado a los brillantes cineastas que han participado a lo largo de los años, a nuestro público que asiste año tras año deseoso de asimilar las historias de estos artistas diversos y vanguardistas, y al compromiso y entusiasta apoyo de las comunidades representadas en nuestra región”, dijo Susan Smoluchowski, directora ejecutiva de MSP Film Society. “Les invitamos a todos a celebrar con nosotros mientras seguimos construyendo conexiones culturales a través del arte y el poder del cine.”

CINE LATINO comienza el jueves 13 de octubre con una fiesta de lanzamiento en La Doña Cervecería, 241 Fremont Ave N, Minneapolis, con música, comida, bebidas y baile. El programa de CINE LATINO comenzará el viernes 14 de octubre con la primera proyección en Minnesota de ARGENTINA, 1985:

ARGENTINA, 1985 – Dirigida por Santiago Mitre, Argentina/USA, Fiction, 2022 Argentina, 1985 es una cinta inspirada en la historia real de Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo y su joven equipo de abogados, héroes improbables en una batalla al estilo David y Goliat, bajo amenazas constantes al intentar enjuiciar a la más sangrienta dictadura argentina, contra de todo pronóstico y en una carrera en contrarreloj, para traer justicia a las víctimas de la junta militar. Winner of the FIPRESCI Prize at the 2022 Venice Film Festival. TRÁILER OFICIAL

CINE LATINO también se enorgullece en presentar tres premieres norteamericanas (ALIEN NIGHTS, EL REZADOR), LAS PAREDES HABLAN), dos premieres internacionales (SOCORRO, LA CIMA), y una premier estadounidense (PASAJERO), además de varios ganadores de premios de grandes festivales de cine, incluyendo Berlin (ALCARRÀS), Cannes (LA CIVIL), Venice (ARGENTINA, 1985), y San Sebastián (SUBLIME).

El programa completo, que incluye la lista de películas de CINE LATINO y sus descripciones, se encuentra a continuación y también en MSPfilm.org, junto con el horario completo e información sobre las entradas.

1 PREMIO DEL JURADO DE CINE LATINO 2022 PARA NUEVAS VOCES BRILLANTES Para celebrar el 10º aniversario de CINE LATINO, MSP Film entregará el premio inaugural del Jurado a las Nuevas voces brillantes, que se concederá a un cineasta debutante.

“Mientras imaginábamos el futuro de CINE LATINO nació la idea del Premio del Jurado Nuevas Voces Brillantes, que refleja el compromiso de CINE LATINO de apoyar el desarrollo de las voces emergentes en Iberoamérica”, dijo la directora Artística de CINE LATINO, Hebe Tabachnik. “Esta competición inaugural incluirá los debuts de ocho largometrajes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Ecuador y España, que reflejan la riqueza de la creatividad, la diversidad y la imaginación procedentes de algunas de las tradiciones cinematográficas más ricas del mundo.”

El estimado jurado para el premio de Nuevas voces brillantes de CINE LATINO 2022 incluye:

Juan Carlos Arciniegas – Presentador y crítico de cine del programa Ojo Crítico de CNN en español. Effie Brown – directora multigalardonada de Las mujeres de verdad tienen curvas, Dear White People, y mucho más. Jayro Bustamante – director guatemalteco de La llorona, de la película nominada al Oscar Ixcanal, y mucho más.

Entre las películas que competirán para el premio de Nuevas voces brillantes de CINE LATINO figuran:

ALIEN NIGHTS – Dirigida por Sergio de Carvalho, Brazil, Fiction, 2022 As drug gangs take over a remote Amazonian town, local youth Riva finds himself in an impossible situation, leading to a cosmic reckoning in this gritty, transcendent feature debut by writer/director Sergio de Carvalho. Winner of Best Supporting Actor (Chico Diaz), Critics’ Jury and Best Film awards at the 50th Gramado Film Festival.

CHILE ‘76 – Dirigida por Manuela Martelli, Chile/Argentina, Fiction, 2022 After a life of towing the line as a bourgeois housewife in 70’s Chile, Carmen’s world is rocked when she’s asked to nurse a wounded rebel back to health, opening her up to certain danger in this tense and unforgettable thriller from director Manuela Martelli. TRÁILER OFICIAL

LA CIVIL – Dirigida por Teodora Mihai, Mexico/Belgium/Romania, Fiction, 2021 When a young woman goes missing and a paid ransom fails to bring her back, single mother Cielo sets out to retrieve her daughter by any means necessary, taking her into a nightmarish world in this powerful indictment directed by Teodora Ana Mihai. Winner Prize of Courage Award, 2021 Cannes Film Festival. TRÁILER OFICIAL

LULLABY (Cinco Lobitos) – Dirigida por Alauda Ruiz De Azúa, Spain, Fiction, 2022 Abrumada y a punto de quebrarse ante las demandas de su nueva maternidad, Amaia vuelve con sus padres ya mayores, donde desentierra secretos y aprende la difícil realidad de lo que significa la familia, en esta Ópera Prima llena de emoción y franqueza de la guionista y directora Alauda Ruiz de Azúa que Pedro Almodóvar catalogó como “El mejor debut del cine español en años.” TRÁILER OFICIAL

OUT OF SYNC (Tres) – Dirigida por Juanjo Gimenez, Spain/Lithuania/France, Fiction, 2021 Cuando el tiempo, el espacio y el sonido sufren una caída irremediable para una artista de foley llamada C, ella descubre que esta misteriosa maldición puede ser un don, en este excepcional rodaje de Juanjo Giménez, nominado al premio de la Academia y ganador de la Palma de Oro. TRÁILER OFICIAL

THE PREACHER (El Rezador) – Dirigida por Tito Jara H., Ecuador/Colombia/Spain, Fiction, 2021 El veterano estafador Antancio di Felice encuentra lo que parece ser el negocio perfecto cuando conoce a una niña con dotes especiales, y a sus inescrupulosos padres, en esta nueva cinta de agudo suspenso del escritor y dirigida Tito Jara H. TRÁILER OFICIAL

THE RED TREE (El árbol rojo) – Dirigida por Joan Gómez Endara, Colombia/Panama/France, Fiction, 2021 Cuando Eliécer queda a cargo de su media hermana tras la muerte de su padre músico, el amargado soltero emprende un viaje a Bogotá para llevar a la niña a vivir con su madre, encontrando inescrupulosos asaltantes, amables extraños y un inesperado rayo de esperanza de su herencia musical, en esta emotiva y sincera película que marca el debut del director Joan Gómez Endara. TRÁILER OFICIAL

2 SUBLIME – Dirigida por Mariano Biasin, Argentina, Fiction, 2022 Manu, un tímido y joven músico, se encuentra suspirando por su mejor amigo de toda la vida, Felipe, al mismo tiempo en que su vida familiar se derrumba y encuentra su única salvación en la música. En su debut, el guionista y director Mariano Biasin nos trae este honesto y conmovedor relato sobre la transición a la adultez y la búsqueda de identidad. TRÁILER OFICIAL

Los pases de acceso total a CINE LATINO cuestan $60 para los miembros de MSP Film Society. Para el público en general el costo es de $100, lo que incluye una membresía básica de un año. Las entradas para cada una de las proyecciones de CINE LATINO cuestan $8 para los miembros de la MSP Film Society. Las entradas para el público en general cuestan $12.

Todas las proyecciones de CINE LATINO tendrán lugar en el MSP Film at The Main, nuestra recién renovada sala de cine de 5 pantallas al lado del río Mississippi en el 115 SE Main Street de Minneapolis. Visite MSPfilm.org/CineLatino para obtener más información.