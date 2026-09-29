Minneapolis tiene 700 estudiantes esperando ser asignados, incluso mientras el distrito debate el cierre de las escuelas

Por: Becky Z. Dernbach

Algunos padres, profesores y defensores temen que el retraso aleje a las familias en un momento en que el distrito está luchando contra la disminución a largo plazo de la matrícula.

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Tres semanas después de comenzar el curso escolar, las Escuelas Públicas de Minneapolis tienen un retraso de casi 700 estudiantes esperando matricularse en su escuela preferida, confirmaron funcionarios del distrito en un comunicado a Sahan Journal el viernes.

El distrito aclaró el sábado que el número incluye unos 150 futuros estudiantes, mientras que el resto está actualmente matriculado en el distrito y en lista de espera para transferirse a otras escuelas.

El retraso llega justo cuando Minneapolis Public Schools ha presentado tres propuestas de “transformación” que cerrarían hasta 16 escuelas, un esfuerzo por reducir la huella del distrito tras años de descenso en la matrícula.

Los responsables del distrito dijeron a Sahan Journal que habían inscrito a más de 450 nuevas familias que solicitaron desde el inicio del curso escolar. La mayoría de las casi 700 solicitudes pendientes se presentaron tras el inicio del curso escolar.

“El personal sigue trabajando en las solicitudes lo más rápido posible, con especial atención a colocar a los estudiantes según sus primeras opciones y alineadas con el Plan Educativo Individualizado del alumno, si procede”, afirmó el distrito. “Estamos entusiasmados de que tantos estudiantes se matriculen en MPS, incluso después de que comenzara el curso escolar.”

El distrito informó que más plazas en colegios con matrícula plena estarán disponibles después de los primeros 15 días de clase, cuando los estudiantes que aún no han acudido a clase son eliminados de la lista.

Las Escuelas Públicas de Minneapolis atendieron a unos 28.000 estudiantes de K-12 el año pasado. Los datos de matrícula para el curso escolar actual aún no están disponibles.

Abdul Abdi, tesorero de la junta escolar, dijo a Sahan Journal que había recibido noticias de varias familias que habían tenido problemas para matricularse, pero que habían logrado resolver sus preocupaciones en pocos días. Dijo que entendía que había habido dificultades para cubrir una vacante temporal en la oficina de colocación de estudiantes.

“Quiero asegurarme de que eso se resuelva antes de que acabe este mes”, dijo sobre el retraso. Cada año, los distritos escolares de Minnesota informan al estado de sus cifras anuales de matrícula a fecha del 1 de octubre, lo que ayuda a determinar su financiación. “Si alguien viene a vosotros [queriendo] unirse a las escuelas, no veo razón para que no sea bienvenido y que no le sirvan de inmediato.”

Michelle, una madre de Minneapolis, matriculó a su hija de sexto curso en un colegio concertado cuando no pudo salir de la lista de espera de su instituto preferido. La hija de Michelle tiene autismo, TDAH y ansiedad severa.

Quería elegir un instituto donde ya conociera a algunos alumnos y que le pareciera bien a nivel sensorial, y se centró en el Instituto Andersen United tras visitar varios centros. (Sahan Journal se refiere a Michelle por su nombre de pila para respetar el deseo de privacidad de su hija respecto a sus discapacidades.)

“Esto me parece correcto”, recordó Michelle que su hija dijo sobre Andersen.

Pero la hija de Michelle fue colocada en otro instituto del sur de Minneapolis que le resultaba demasiado ruidoso y abrumador. Estuvo en la lista de espera de Andersen de marzo a agosto. Al principio, recordó Michelle, nadie pensaba que su hija tendría problemas para matricularse en Andersen. Pero a pesar de varias llamadas a la oficina de colocación, no salió de la lista de espera.

A finales de agosto, sabiendo que tenía que enviar a su hija a algún sitio, Michelle la matriculó en un pequeño colegio concertado. Le va bien allí.

“Mirando el plan de transformación, más que nada estoy confundido, porque dicen que retener a las familias es muy importante, pero no parece que eso sea una prioridad en la colocación de estudiantes”, dijo Michelle.

“Me alegro por mi hijo, pero a nivel sistémico, me entristece que no haya podido ir donde quería, y que no haya podido quedarse con la gente que conocía, y también me confunde por qué esto no es una prioridad.”

Un público lleno escucha atentamente los principales cambios propuestos por la Junta Escolar de Minneapolis durante una reunión el 15 de septiembre de 2026. Crédito: Aaron Nesheim | Sahan Journal

La candidata a la junta escolar, Shannon Gibney, dijo que el retraso mostraba que para el distrito la matrícula “no es una prioridad y, lo que es más importante, no tienen un plan.”

Señaló que casi la mitad de los niños que viven en el distrito se matriculan fuera de las escuelas públicas de Minneapolis, optando por una escuela concertada, una escuela privada o la matrícula abierta en otro distrito.

“No inspira confianza en absoluto”, dijo. “Esto nos muestra que las personas que realmente quieren inscribirse en MPS — no puedes conseguirlas de forma lógica y a tiempo.”

Una profesora dijo a Sahan Journal que le preocupaba que el retraso estuviera afectando especialmente a niños con discapacidad. Ella enseña a niños con autismo y, según el contrato docente, debería tener seis alumnos en su lista de casos. Pero tres semanas después de comenzar el curso, no tiene alumnos. (Sahan Journal aceptó no usar su nombre ni su centro porque su puesto podría ser vulnerable en el plan de transformación propuesto por el distrito.)

Le preocupa que empezar el curso tarde sea un reto social para sus alumnos.

“Piensas en estos estudiantes que ya están un poco marginados”, dijo. “Los niños son resilientes y los niños de infantil son dulces y abrazan a las personas, pero al mismo tiempo ya han creado normas en el aula.”

Los niños de infantil que ya están en el colegio han aprendido a hacer cola en el pasillo, cómo su profesora les hace señales para que guarden silencio, cómo se llama la profesora de gimnasia, dijo. Sus alumnos —cuando lleguen— habrán echado de menos crear esas rutinas, así como los eventos de vuelta al cole que crean comunidad con sus compañeros, dijo.

“Cuando estos niños ya tienen déficits sociales y desafíos, simplemente parece que les preparan para el fracaso”, dijo.

Michelle no está segura de si su hija acabará regresando a las Escuelas Públicas de Minneapolis. Siempre quiso ir a la FAIR School for Arts para el instituto. Pero el distrito ha propuesto cerrarla bajo las tres versiones del plan de transformación.

“Parece que eso no va a ser una opción”, dijo Michelle.

Esta historia ha sido actualizada para reflejar la nueva información proporcionada por el distrito escolar tras su publicación.