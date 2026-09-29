El programa de comidas escolares de Minnesota debería dejar espacio para niños con dietas basadas en plantas

Por: Genevieve Vavreck

Artículo de MN Reformer

El programa de Comidas Escolares Universales de Minnesota se suponía que era precisamente eso: universal. No pretendía excluir a los estudiantes que necesitan acceso a opciones basadas en plantas por cuestiones culturales, religiosas o éticas como los derechos de los animales y el activismo climático. Ni a los estudiantes que necesitan una opción basada en plantas cuando se sirve cerdo o ternera.

Con cualquier nuevo programa, se necesita un ajuste fino. La solución no es dejar de servir cerdo y ternera, aunque los viticultores puedan no estar de acuerdo. La solución de sentido común es aprobar una legislación probada basada en una ley de Illinois que garantice a los estudiantes el derecho a comidas escolares basadas en plantas si se solicita con antelación. Una encuesta de Gallup de 2023 mostró que el 4% de los estadounidenses se identifica como vegetariano y el 1% como vegano — excluyendo a muchas de estas familias, la afirmación de comidas escolares universales menoscaba la afirmación.

¿Por qué las escuelas no ofrecen ya comidas a base de plantas?

Un estudio de 2025 encontró que la percepción de los propios operadores de servicios de alimentación sobre el gusto y el coste les está frenando. Cuando los estudiantes piden una opción basada en plantas, sea cual sea el motivo, se encuentran con resistencia. Las escuelas afirman que las comidas de origen vegetal son una preferencia dietética y no se consideran condiciones médicas ni discapacidades, por lo que la escuela no está legalmente obligada a adaptarlas. Sin embargo, según el Manual de Dieta Especial del Departamento de Educación de Minnesota, las escuelas pueden elegir adaptarse a sus preferencias dietéticas.

¿Y qué pasa con los estándares nutricionales?

Si una escuela decide adaptarse a una preferencia dietética, debe asegurarse de que se cumplan todos los requisitos de patrones para que la comida sea elegible para el reembolso. En febrero de 2025, el Departamento de Educación de Minnesota testificó que las comidas de origen vegetal cumplen todos los requisitos de patrones y son totalmente reembolsables. Esto contradice la propia afirmación de las Escuelas Públicas de Minneapolis: “No podemos atender solicitudes de comidas veganas debido a los requisitos del USDA sobre los patrones de comida.” MDE afirmó que las escuelas también tienen acceso a exenciones que permiten mayor flexibilidad al adaptarse a dietas basadas en plantas. La nueva ley federal hace que los “sustitutos de la leche líquida” no lácteos estén disponibles sin justificante médico. Además, muchos grupos ofrecen recursos gratuitos https://www.moreplantsonplatesusa.org/resources para ayudar a las escuelas a ofrecer opciones de comidas escolares basadas en plantas, incluyendo recetas, formación, muestras de alimentos en el colegio https://www.rebellyous.com/for-schools-sample-requesty herramientas de marketing tanto de proveedores como de organizaciones sin ánimo de lucro.

¿Es demasiado caro?

Las escuelas de Minnesota reciben reembolsos tanto del gobierno estatal como federal, pero los distritos pagan primero las comidas. La mayoría de los alimentos provienen de programas de productos básicos, que cumplen un doble propósito: apoyan a los productores agrícolas y proporcionan alimentos a los escolares. Junto con las subvenciones de la granja a la escuela, aumentar la participación puede tener un impacto positivo en las economías rurales locales y atraer fondos federales a nuestro estado. Una exposición en la Feria Estatal de Minnesota 2025 destacó la importancia de la proteína vegetal en la sostenibilidad agrícola de nuestro estado.

Los distritos compran alimentos utilizando el fondo de servicios de comida, que es independiente del fondo general. El departamento de servicios de alimentación normalmente se financia a sí mismo mediante cargos de comida a la carta y reembolsos gubernamentales. Para los directores de nutrición, el presupuesto es un equilibrio entre los costes laborales y los de los alimentos. En los distritos con cocinas de cero, el coste de la mano de obra es mayor; el coste de los alimentos es menor. Por ejemplo, las alubias secas son más baratas que las enlatadas, pero se requiere un coste de mano de obra para cocinar alubias secas. Los distritos con operaciones de calentar y servir tienen menores costes laborales y mayores costes de alimentos.

El primer shock de la etiqueta es la leche de soja, que cuesta 1,16 dólares por cartón frente a 0,22 dólares por cartón de leche de vaca. Un análisis más detallado muestra que el coste se compensa con el menor coste en proteínas. El coste de la leche puede reducirse aún más con subvenciones para dispensadores a granel. En Portland, Maine, el periódico local informa que “Los almuerzos veganos no han aumentado los costes del distrito, en parte porque dependen de ingredientes asequibles como alubias y arroz.” En Ithaca, el tofu y las judías negras cultivadas localmente del estado de Nueva York cuestan menos que las opciones a base de carne, como las muslas de pollo de 1 dólar.

¿Son rentables las comidas escolares?

Durante un testimonio en abril de 2024, Jeremy Schmidt, superintendente de las Escuelas Públicas de Becker, declaró que su distrito tiene un fondo de servicios de alimentación “saludable”. Defendió la desinversión de dinero del fondo de servicios de alimentación para gastarlo en renovaciones de edificios. Este es solo un ejemplo de los muchos distritos que tienen fondos excedentes procedentes del servicio de restauración. Pueden permitirse ofrecer una opción basada en plantas a petición de los estudiantes.

¿Cómo funcionaría la implementación?

Minnesota tiene alrededor de la mitad de la población estudiantil de Illinois. Por lo tanto, prevemos que participarán 500 estudiantes, basándonos en 1.000 estudiantes en Illinois. Muchos de los 325 distritos escolares independientes de Minnesota no se verán afectados por la ley. Los distritos con un puñado de estudiantes participantes podrían gestionar las comidas vegetales mediante su proceso de dieta especial existente. Los distritos con gran participación estudiantil podrían incluir la opción en la fila principal del almuerzo. El control local sobre la implementación será la clave del éxito.

La legislación sobre opciones de comidas escolares basadas en plantas ayudaría a crear inclusión e igualdad en el programa de comidas escolares de Minnesota y a cumplir con los estándares nutricionales sin sobrecargar a los distritos. ¡Mangiamo!