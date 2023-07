Moción en la corte: Adolescentes latinos exploran carreras jurídicas en el “Campamento de abogados” de verano

El campamento de St. Paul para alumnos de noveno curso pretende diversificar la profesión jurídica invitando a los adolescentes a verse a sí mismos como abogados y a planificar su éxito en el instituto.

Por Becky Z. Dernbach-Sahan Journal

Un reciente martes por la tarde, 17 alumnos de noveno curso, con camisetas azules y bolsas de viaje a juego, se embarcaron en una excursión para asistir a un campamento de verano. Pero en lugar de ir a un parque o al zoo, estos chicos se dirigieron a un lugar menos conocido para la diversión veraniega: la sede del Departamento de Policía de St. Paul. Era su primer día en el Latino Lawyer Camp, y los niños parecían ansiosos por descubrir el sistema jurídico en acción.

El objetivo del campamento es mostrar diferentes aspectos de la profesión jurídica a los niños latinos antes de que comiencen la escuela secundaria, y también demostrar cómo podría ser el camino para convertirse en abogado.

Enrique Estrada, especialista en participación comunitaria del Departamento de Policía de St. Paul, les habló de sus años de trabajo con niños latinos que necesitaban ayuda para desenvolverse en el sistema judicial. Un problema que observó: muy pocos abogados latinos.

“Si todo el mundo aquí se gradúa y se hace abogado, me vais a facilitar mucho el trabajo”, dijo Estrada.

El 19% de la población estadounidense es latina, pero sólo el 5% de los abogados lo son, según el Colegio de Abogados de Estados Unidos. Este campamento pretende cambiar esas estadísticas, de estudiante de primer año de instituto en instituto.

El campamento, con sede en St. Paul, es idea de Jorge Saavedra F. Durante todo el año, Saavedra trabaja como ayudante del fiscal del condado de Ramsey. Pero durante el verano, se convierte en un tipo diferente de consejero: el director del Latino Lawyer Camp. Saavedra dirigió el campamento por primera vez en 2016. Después de un paréntesis de seis años, el campamento regresó este año. Y ahora, Saavedra espera que se convierta en un evento anual. El campamento está financiado principalmente por el fondo de dotación de la Asociación de Abogados Hispanos de Minnesota; los estudiantes pagan una suma nominal de $ 20 por el campamento de una semana.

La pregunta clave del campamento es: “¿Cómo podemos abarcar el hecho de ser abogado y la facultad de Derecho en una semana? dijo Saavedra.

El objetivo de Saavedra: llegar a los niños latinos al comienzo de la escuela secundaria para que sepan cómo empezar a prepararse para la universidad, tanto si se convierten en abogados como si eligen una carrera diferente. El campamento recluta a los estudiantes a través de profesores y orientadores, con el objetivo de encontrar estudiantes con potencial que no sean los de mayor rendimiento. Es decir, chicos que podrían beneficiarse especialmente de la oportunidad de verse a sí mismos en una futura carrera.

“Se trata de desmitificar la abogacía: descorrer el telón y mostrar a estos chicos que los abogados son gente normal, que el trabajo que hacemos es algo que pueden entender”, dice Saavedra.

Durante su semana en el campamento de abogados, los estudiantes se preparan para un juicio simulado y escuchan presentaciones de abogados. Paul, abogados corporativos en la sede de BestBuy y abogados deportivos en Target Field.

Al final de la semana, Jocelyn Pacheco, de 14 años, dijo que quiere seguir una carrera en derecho y ahora tiene una mejor idea de lo que se necesita para llegar allí. Jocelyn empezará en el Brookwood High School, en Wisconsin, este otoño. Su orientador le recomendó el campamento, y Jocelyn vino a alojarse con unos parientes en las Ciudades Gemelas durante la duración del programa.

Jocelyn emitió su opinión: Después del campamento, planea explorar más actividades extraescolares en el instituto. A través de esta experiencia, dijo, obtuvo una idea más clara del camino que tendrá que tomar después de graduarse.

Para Isabella Skidmore, de 14 años, que asistirá este otoño al instituto Two Rivers de Mendota Heights, el campamento amplió su idea de lo que hacen los abogados. Isabella afirmó la opinión de Jocelyn: Antes pensaba que los abogados trabajaban todo el día en los tribunales.

“A través de este campamento, he aprendido que hay muchos más tipos de abogados de los que nunca pensé que habría”, dijo Isabella.

Del tribunal de distrito al simulacro de juicio

Durante su visita al cuartel general del Departamento de Policía de St. Paul, los alumnos visitaron el gimnasio de oficiales y subieron al interior de los coches patrulla y los vehículos SWAT. A continuación, se dirigieron al despacho del juez Jacob Kraus, del Tribunal de Distrito del Condado de Ramsey.

“Cuando crucemos estas puertas, tenemos que estar en silencio”, dijo Saavedra a los niños antes de entrar en la sala. “Respirad hondo ahora mismo”.

Los campistas se colocaron en el lado izquierdo de la sala y observaron en silencio cómo, uno a uno, los acusados reales salían para hablar de sus casos. Una acusada pidió un nuevo abogado; otra aceptó un acuerdo para ingresar en un centro de tratamiento de drogodependencias; otra anunció que ya estaba en tratamiento. En un caso, apareció un intérprete en Zoom para facilitar la vista de su cliente.

A veces, las vistas eran difíciles de seguir, e incluso de oír; el sonido del micrófono no llegaba bien a la sala. Aun así, los estudiantes observaron atentamente en su mayor parte. De vez en cuando, un alumno se echaba hacia delante o apoyaba la cabeza en el hombro de un amigo, lo que provocaba que un adulto le empujara para que se sentara.

Tras varias audiencias, el juez Kraus pidió un descanso y salió de detrás del estrado para dirigirse a los alumnos. Explicó que se trataba de un “calendario ómnibus”, donde las personas acusadas de delitos graves tienen su segunda audiencia.

“Probablemente sea un poco raro dejarse caer y no conocer el contexto”, dijo. “A veces se parece más a la televisión cuando hay un juicio. A veces se parece más a esto”.

Los estudiantes acribillaron a preguntas a Kraus: ¿Cómo llegó a ser juez? ¿Decide si alguien es culpable o inocente? ¿Cómo decide sus decisiones?

“Es un trabajo increíble y todos deberíais hacerlo”, respondió Kraus. Sin embargo, les dijo, algunas partes son un poco incómodas: “La gente sólo me llama Señoría. Ya no me llaman Jacob”.

En las entrevistas del viernes por la tarde, los estudiantes mencionaron sistemáticamente las excursiones diarias como lo más destacado de su experiencia en el campamento de abogados latinos. La oportunidad de ver diferentes carreras jurídicas les atrajo. Y ninguno de los estudiantes puso objeciones.

La visita al despacho del juez sirvió en cierto modo como preparación para su simulacro de juicio. Durante toda la semana, los estudiantes practicaron para un juicio simulado en un caso imaginario, que escenificaron al final del campamento, en la Facultad de Derecho Mitchell Hamline. Cada alumno desempeñó un papel distinto en el juicio.

Miranda Del Toro, de 14 años, que empezará en el instituto DeLaSalle este otoño, fue la acusada en el juicio simulado, un caso complicado sobre un conductor cuyo pasajero murió en un accidente

“No me gustan los enfrentamientos”, dice Miranda. “Así que ponerme delante de un juez no es algo que pensara que haría. Es divertido. Me gusta”.

El campamento le ayudó a aprender sobre la importancia de participar activamente en su espacio de aprendizaje, dijo Miranda.

“Soy un poco introvertida cuando se trata de cosas así”, dijo. “Prepararme para el simulacro de juicio me hizo sentir más segura para hablar y dar la cara”.

Objetivos profesionales

No todos los estudiantes que asistieron al campamento de abogados latinos tienen intención de convertirse en abogados.

Lineibi Nuñez, de 13 años, que empezará en agosto en el Hiawatha Collegiate High School, aún no sabe qué quiere ser de mayor. “No creo que lo sepa pronto”, dice.

Pero ha hablado con su madre sobre la posibilidad de ser abogada. Le encantó ver el Capitolio. “Es tan bonito”, dijo. Y se sorprendió a sí misma de lo mucho que disfrutaba cogiendo un caso judicial y aprendiendo a defenderlo.

“Me gusta mucho hacerme cargo de las cosas”, dice. “Y no es algo que explorara antes, en absoluto”.

Es el tipo de comprensión que Saavedra quiere que sus alumnos lleven consigo al entrar en el instituto, tanto si se convierten en abogados como si no.

“Convertir a estos chicos en personas con una sola mentalidad respecto a la carrera de Derecho no es el objetivo”, afirma Saavedra. “Si inspiramos a un niño a ir a la escuela de derecho, eso sería increíble. Pero todo lo que les enseñemos será transferible”.

Saavedra llegó a Estados Unidos tras el golpe militar de 1973 en Chile. Tenía ocho años. Ve a su yo más joven en sus campistas: un nuevo inmigrante que entendía que el Derecho era importante, pero no comprendía qué hacían exactamente los abogados.

En el primer año del Latino Lawyer Camp, recuerda, los estudiantes llegaban sin saber qué esperar. Pero a lo largo de la semana, vio cómo iban ganando confianza. El simulacro de juicio que organizaron fue “asombroso”, dijo.

Incluso en los momentos en que parecía que los campistas no estaban prestando atención, dijo, habían estado preparando el caso para su futuro.