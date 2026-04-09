“Propofest”, las fiestas clandestinas con fentanilo y propofol robados en hospitales de Argentina que investiga la justicia y a las que se atribuyen al menos dos muertes

Redacción: Título del autor, BBC News Mundo

La muerte del enfermero Eduardo Betancourt ha reavivado un escándalo que salpica al sector médico-asistencial argentino.

El cuerpo de Betancourt, de 44 años, fue encontrado el pasado viernes santo en su casa del barrio bonaerense de Palermo, rodeado de potentes fármacos como fentanilo y propofol -sustancias que no se pueden adquirir en farmacias y solo se deben encontrar en hospitales-, además de jeringas y guantes de látex.

La escena que, según el diario La Nación, encontraron los policías que atendieron la denuncia de la familia del enfermero -que llevaba varios días sin poder contactarlo- era similar a la registrada seis semanas antes a menos de cinco cuadras de distancia, cuando otros agentes hallaron el cadáver de otro profesional de la salud: el anestesiólogo Alejandro Zalazar.

Este primer deceso sacó a la luz una presunta red dedicada a sustraer anestésicos de los hospitales, presuntamente integrada por personal asistencial, para luego utilizar las sustancias en fiestas privadas.

La trama detrás de estas polémicas celebraciones, bautizadas por la prensa local como “Propofest”, está actualmente bajo investigación judicial.

La vía que expuso todo

El cuerpo de Zalazar, de 30 años, hallado el pasado 20 de febrero, encendió las alarmas de las autoridades.

El médico, quien trabajaba en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la capital argentina y era exresidente del Hospital Rivadavia, fue encontrado con una vía conectada en el pie derecho. Además, presentaba la marca de un catéter en el izquierdo.

Asimismo, a su lado se encontraron elementos para inyecciones, medicamentos anestésicos y una bomba de infusión, un equipo utilizado para administrar drogas intravenosas, según reveló el canal Todo Noticias (TN).

Ante el hallazgo de los medicamentos -los cuales solo deben estar en los centros de salud para ser administrados por personal especializado-, las autoridades iniciaron las pesquisas para determinar su origen y encontraron que pertenecían al Hospital Italiano de la capital argentina.

Semanas después, las autoridades del centro de salud confirmaron que las sustancias habían salido de sus almacenes. Esto, tras una “denuncia recibida internamente”, según se lee en un comunicado publicado por la dirección del centro de salud el pasado 30 de marzo.

Asimismo, el centro informó que dos empleados fueron suspendidos y puestos a disposición de la Fiscalía.

Se trata del anestesiólogo Hernán Boveri y de la residente Delfina Lanusse, quienes enfrentan un proceso por administración fraudulenta de medicamentos y tienen prohibida la salida del país.

La dirección del Hospital Italiano también aseguró que reforzaron las medidas para “prevenir (que) situaciones de esta naturaleza” se repitan en el futuro.

Más allá de la sustracción

Pero como si la presunta sustracción de los medicamentos no fuera suficiente, el uso que les habrían dado los autores del delito ha causado revuelo.

Los anestésicos eran consumidos “fuera del acto médico, sin indicación clínica, sin monitoreo y en ámbitos ajenos a cualquier práctica asistencial”, según figura en los documentos judiciales a los que habría tenido acceso el diario La Nación.

En paralelo, la prensa local comenzó a difundir audios de WhatsApp atribuidos a médicos en los cuales se habla de que los sedantes eran empleados en fiestas privadas organizadas por un grupo reducido de profesionales de la salud.

En estas comunicaciones, los interlocutores hablan de “viajes controlados”. Es decir, por una suma de dinero -algunas versiones periodísticas mencionan montos de hasta US$3.000- se ofrecía a los clientes suministrarles los medicamentos para alcanzar grados de “relajación extrema”.

Para los “viajes” se utilizaban bombas de infusión y se designaba a una persona para asistir a los participantes ante una eventual apnea, un efecto secundario grave de estos fármacos.

La otra tesis apunta a que los sedantes eran usados en fiestas sexuales, publicó el canal TN.

Como en estos encuentros se emplea tanto el propofol como el fentanilo, los medios argentinos los bautizaron como “Propofest”.

De acuerdo con la información obtenida por La Nación, Zalazar habría participado en estas fiestas. No obstante, esta versión no ha sido confirmada ni por la Fiscalía ni por el tribunal que tiene el caso.

Para evitar ser descubiertos, la trama habría emitido certificados médicos falsos para que los profesionales de la salud que participaban pudieran eludir los controles antidoping obligatorios en el sector.

“Pagó con su vida porque vio algo”

El hallazgo del cadáver de Betancourt el pasado viernes ha reavivado el escándalo.

El cuerpo del enfermero, quien se había mudado recientemente a Buenos Aires y estaba en búsqueda de empleo, fue encontrado en circunstancias similares a las de Zalazar: en su casa y rodeado de medicamentos de uso intrahospitalario.

Sin embargo, conocidos de Betancourt negaron que estuviera involucrado en ninguna irregularidad y sugirieron que su muerte podría haber sido orquestada por implicados en el escándalo de las “Propofest”.

“Sabía de más y armaron una escena de película”, declaró al diario La Nación Daniela Fernández, amiga del fallecido.

“Edu (Eduardo) era la persona más empática y hermosa, y no por ser mi amigo, sino porque así vivía él. Sus compañeros de trabajo y sus pacientes lo amaban. Solo sé que él no quiso ser parte de algo; hay mucha gente de alto estatus, mucha plata involucrada”, agregó.

Para justificar sus señalamientos, la amiga del enfermero aseveró que es muy difícil autoinyectarse propofol.

Este escándalo no es el primero que salpica a la salud argentina.

A finales del año pasado estalló otro episodio después de que se conoció que unas 87 personas murieron tras la administración de fentanilo contaminado en distintos centros de salud.

Las investigaciones señalaron que al menos 300.000 ampollas de fentanilo resultaron contaminadas por bacterias ultrarresistentes y fueron distribuidas en distintos centros médicos del país sudamericano.