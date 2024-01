Pronto en las carreteras de Minnesota: Pruebas orales para detectar el consumo de marihuana y otras drogas por parte de los conductores

Por: Dana Ferguson-MPR

Dentro de una sala de conferencias en un campo de tiro Maple Grove, los agentes de policía de todo el estado se reunieron para probar nuevos dispositivos que pueden rastrear rastros de drogas en el sistema de una persona usando su saliva.

De uno en uno, simulaban estar realizando un control de carretera. Abrían un paquete de papel de aluminio y explicaban a otro agente el proceso de administración de la prueba, pasando un bastoncillo por las encías, como si fuera un cepillo de dientes, y luego cepillándose las mejillas antes de entregarlo para su análisis.

A partir de este mes, se llevarán a cabo ejercicios similares en las carreteras de Minnesota cuando los agentes de la ley pongan en marcha un proyecto piloto para probar un nuevo dispositivo de análisis bucal, pero de drogas.

Cinco meses después de que Minnesota legalizara la posesión, el consumo y el cultivo doméstico de cannabis por parte de los adultos, las autoridades esperan que estos dispositivos puedan servir de nueva herramienta para determinar si una persona conduce bajo los efectos del alcohol.

“Si pensamos en décadas atrás, cuando se introdujo por primera vez la prueba preliminar de alcoholemia, esta era probablemente la misma conversación”, dijo el jefe de la Patrulla Estatal de Minnesota, el coronel Matt Langer. “Hoy ese dispositivo está probado y la gente cree en él y cree en los resultados cuando se utiliza correctamente”.

Si un conductor es detenido por sospecha de conducir en estado de embriaguez, un agente puede realizar primero una prueba de alcoholemia para detectar alcohol en su organismo. Si descarta esa posibilidad como causa de la conducción bajo los efectos del alcohol, puede pedirle que participe en una prueba sobre el terreno, que puede incluir una prueba de fluidos orales que revele la presencia de varias drogas en el organismo.

Durante el transcurso del proyecto piloto -que se espera que dure aproximadamente un año- los resultados no serán admisibles ante un tribunal. No podrán utilizarse como causa probable para una detención. Los agentes que efectúen una parada no podrán ver los resultados durante la misma.

“No se puede utilizar para tomar la decisión de si voy a hacer un arresto o no”, dijo el director de la Oficina de Seguridad Vial, Mike Hanson. “Es simplemente un dispositivo de recogida de datos”.

El primer dispositivo de pruebas en Minnesota en desplegarse se llama analizador móvil de fluidos orales SoToxa.

Los dispositivos son producidos por la empresa sanitaria Abbott. El grupo afirma que pueden detectar seis clases de drogas a partir de una muestra de fluido oral en cinco minutos. Se dice que las pruebas detectan THC -el componente de la marihuana que crea la sensación de estar colocado- junto con cocaína, opiáceos, anfetamina, metanfetamina y benzodiacepinas.

Las pruebas serán voluntarias y se administrarán de forma similar a una prueba preliminar de alcoholemia que se utiliza para determinar la concentración de alcohol en sangre de una persona.

Los dispositivos, junto con una prueba similar denominada Dräger, se convertirán este año en un elemento más habitual para los agentes de policía de Minnesota. Para finales de año, las fuerzas del orden esperan disponer de datos concretos que puedan compartir con los legisladores sobre la necesidad de pruebas adicionales y de un cambio legislativo que permita su uso en la recogida de pruebas.

Las fuerzas del orden de otros estados han realizado pruebas piloto. En Michigan, los datos de un proyecto piloto mostraron que el 24% de las pruebas que dieron positivo por consumo de drogas no habrían dado positivo en un análisis de drogas.

Rob Duckworth, director de programas de SoToxa, dijo que esa es una conclusión inexacta. Dijo que la prueba del fluido oral puede detectar el nivel de sustancias consumidas recientemente, mientras que la sangre o la orina podrían ofrecer resultados diferentes.

“Es como comparar manzanas y naranjas”, dijo.

Langer dijo que el estado aún no ha realizado un seguimiento de los datos para los cannabis relacionados con las drogas deteriorado delitos de conducción desde que se convirtió en legal para los adultos mayores de 21 años en agosto. Pero, en general, la conducción bajo los efectos de las drogas ha ido en aumento en los últimos años, dijo.