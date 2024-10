¿Puede Kamala Harris reconquistar el voto latino?

Por José López Zamorano- La Red Hispana

Es indudable que Kamala Harris ganará la mayoría del voto hispano el 5 de noviembre. Todos los candidatos presidenciales demócratas sin excepción lo han hecho en su momento.

Pero la interrogante que probablemente sólo será despejada hasta el día del voto es cuál será el margen de victoria.

De la respuesta a esa incógnita podría depender el desenlace de los comicios, si tomamos en cuenta el peso de los votantes hisoanos en estados decisivos como Arizona y Nevada.

Actualmente en casi todas las encuestas, el apoyo latino a Harris se encuentra por debajo del 60%, es decir, una proporción menor que Joe Biden en 2020, Hillary Clinton en 2016 y Barack Obama en 2012.

El problema latino de Harris es de fácil descripción, pero difícil solución: las encuestas confirman que los votantes latinos tienen más confianza en Donald Trump para confrontar tres de sus principales preocupaciones, la economía, la migración y el crimen.

Son temas que consistente aparecen no sólo en los sondeos, sino que escuchan los activistas que movilizan el voto hispano en 2024. Yadira Sánchez de Poder Latinx nos comenta que temas como la situación económica, el alto costo de la vivienda, el alto costo del cuidado infantil son de gran preocupación para los electores.

Entre los votantes latinos, el segmento con la mayor inclinación a sumarse a la columna de Trump es el de los varones.

Una encuesta de NBC/Telemundo encontró que una mayoría de los votantes latinos prefiere a Harris por su temperamento, su competencia y por tener la salud mental y física necesaria para ser presidente. Pero al parecer en esta elección no son atributos suficientes.

Arturo Vargas, director de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO) tiene en claro que la idea de que todos los latinos son demócratas no es otra cosa que un “mito”.

“Los votantes latinos votan según los asuntos que les importen más en cada elección. En algunas elecciones han sido los candidatos demócratas en los que confían más, en otras han sido los candidatos republicanos. Por eso siempre estamos diciéndole a los partidos: hay que invertir en el voto latino… El votante latino sigue de cerca los temas latinos de cada elección y se fijan en lo que están diciendo los candidatos”, dijo en nuestro programa de televisión Mano a Mano de La Red Hispana.

Acaso por ello, Kamala Harris ha endurecido el tono y el contenido de su mensaje en migración. Pero la más reciente encuesta de The New York Times/Sienna College, muestra que ese viraje de último momento no parece estar moviendo la aguja a favor de la vicepresidenta.

En otras palabras, a sólo 3 semanas de las elecciones presidenciales, puede ser demasiado tarde para que Kamala Harris recupere el mismo nivel de apoyo latino que se ganaron Barack Obama, Hillary Clinton o Joe Biden.

Es una lección política mayor para la manera de hacer política en Estados Unidos. El votante latino debe ser tomado en serio, todo el tiempo, a la hora de hacer campaña pero también a la ora de gobernar. Y no basta que nos hablen al oído en inglés, español o ‘spanglish’.

Hace falta que nos hablen en el lenguaje de las acciones que resuelvan y presten atención a nuestras necesidades y aspiraciones. Nada más, nada menos.